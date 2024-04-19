5 причин посмотреть юридическую драму «Неверные»

В онлайн-кинотеатре Wink вышли все восемь серий психологической драмы с Оксаной Акиньшиной «Неверные». Это проект от продюсеров «Слова пацана. Кровь на асфальте». В центре истории — успешный адвокат Ольга Шилковская, которая может выиграть любое дело, но проигрывает алкоголю и теряет сына. Приводим пять причин, почему этот сериал стоит вашего внимания.

Талантливые создатели и престижные награды

Одним из генеральных продюсеров выступил Федор Бондарчук, который в дополнительном представлении не нуждается. А часть продюсерской команды занималась прошлогодним хитом «Слово пацана. Кровь на асфальте». За производство сериала отвечала «Студия Видеопрокат», которая делала совместно с «НМГ Студией» успешные проекты «Псих», «Балет», «Happy End» и другие.

В режиссерском кресле драмы Алексей Кузмин-Тарасов («Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного»), автор идеи — жена постановщика Анна Колчина, работавшая с Алексеем в команде «Содержанок». Шоураннером проекта выступила Анастасия Корецкая («Балет», «Актрисы», «Happy End»), которая год писала сценарий вместе с Анной Рубцовой и Наной Гринштейн. Последняя в свое время приложила руку к написанию хитовой мелодрамы «Питер FM».

Фото Кадр из сериала «Неверные»

В этом году «Неверные» стали триумфатором третьего фестиваля контента стриминговых платформ Original+. Профессиональное сообщество отметило проект в трех категориях: сериал победил в номинациях «Оригинальный сериал», «Оригинальный сценарий» и получил «Специальный приз жюри СМИ» с формулировкой «За трезвый взгляд на вещи».

Необычная история

Сериал рассказывает о талантливом и успешном адвокате Ольге Шилковской (Оксана Акиньшина), у которой есть одна большая проблема — она давно и много пьет. Все доходит до того, что от нее уходит муж, а служба опеки отбирает любимого сына. Ольга живет в полном раздрае, что буквально проявляется в ее жилье — хронический алкоголизм героини соседствует с вечным ремонтом. А ребенку жить в квартире, где ему на голову может в любой момент упасть стремянка, нельзя. Правда, как показывает сериал, это не самая страшная вещь, которая может случиться с мальчиком в компании мамы.

Фото Кадр из сериала «Неверные»

История начинается с того, что Ольга принимает решение вернуться к роли «нормальной матери». Она решает бросить пить и привести в порядок дела. Для этого героиня обращается к бывшему однокурснику Кибрику (Роман Евдокимов) с просьбой взять ее на работу. Ее главная цель — восстановить родительские права.

Кибрик с неохотой, но все же принимает на работу Ольгу, которая обещает ему бросить пить. Но разве верить алкоголикам можно? Создатели сериала отвечают на этот вопрос однозначно, но судить не торопятся. В каждой серии Ольга будет из раза в раз демонстрировать не только свою профессиональную проницательность (она еще и детектив-любитель), но и человечность — как адвокат она не всегда следует этике, но и никогда не идет вразрез со своим обостренным чувством справедливости.

Честный взгляд на сложную проблему

По данным Росстата, в России больше миллиона алкоголиков. Это население среднего по величине города. Это только те, кто официально находится под наблюдением у психиатра-нарколога с диагнозом алкоголизм или алкогольный психоз. По неофициальным же расчетам, число зависимых — более восьми миллионов. И в этом числе есть представители обоих полов. Между тем, проблема женского алкоголизма в России стигматизирована.

Фото Кадр из сериала «Неверные»

Создатели сериала «Неверные» показывают непривычный образ пьющей женщины. Это не опустившаяся особа с фингалами под глазами, а респектабельный адвокат средних лет из мегаполиса. Более того — она одна из лучших в своем деле. Чего не скажешь о ней как о матери: с этими обязанностями она не справляется. Она безумно любит своего сына, но эта любовь не способна перебороть ее пагубное пристрастие.

Героиню лишают родительских прав. Сначала одной из главных интриг сезона становится вопрос — сможет ли она вернуть себе эти права? Однако постепенно зрители понимают, что формулировка должна быть иная: а нужно ли это вообще?

Главная звезда сериала — Оксана Акиньшина

Главную героиню по имени Ольга Шилковская играет Оксана Акиньшина. Без сомнений, это главная удача проекта. Она, как пишут многие критики, играет своего персонажа блестяще: то повышая градус общего напряжения до предела, то резко расслабляя эту натянутую тетиву. Терзаемые внутренними демонами главные герои — один из ключевых элементов высококачественной драмы. Здесь этот элемент авторами прописан отлично.

Фото Кадр из сериала «Неверные»

Но настоящую убедительность проекту придает именно Акиньшина — актриса с «безуминкой в глазах». Она умеет играть в широком диапазоне. В этом плане героиня с алкогольной зависимостью — очередное доказательство ее таланта и профессионализма. Ольга Шилковская противоречива и попросту неприятна как человек. И именно Акиньшина придает своему персонажу необходимую глубину, тот внутренний надрыв, который способен эмоционально подключить зрителя к ней. Перейти от брезгливости к пониманию.

Интересные юридические кейсы

Может быть, судебные дела не самая сильная сторона «Неверных», но их точно нельзя назвать проходными. Тяготы семейной драмы тут органично переплетаются с адвокатскими делами, а сама главная героиня зачастую выступает еще и в роли детектива. Одна серия — один кейс. Как отметил постановщик в беседе с журналистами, в проекте собраны десятки случаев из реальной жизни.

Фото Кадр из сериала «Неверные»

Авторы вдохновлялись настоящими судебными разбирательствами, в первую очередь семейными делами. Именно бракоразводные процессы часто оказываются наиболее ожесточенными. В одном из интервью сценаристка сериала Анастасия Корецкая сказала, что сериал «Неверные» — про ненужных детей: «про то, как родители, которые ставят свои интересы выше, калечат детей, и кем эти дети становятся, когда вырастают».

Дети тут действительно часто становятся предметом родительских споров, интриг или объектом, с помощью которого мама и папа хотят реализовать собственные амбиции. И это не говоря о том, что сама героиня борется с прокуратурой, службой опеки, бывшим мужем и, наконец, с самой собой за право быть с сыном.