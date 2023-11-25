5 причин посмотреть сериал «Оборотень» от создателей «Библиотекаря»

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Осенью на платформе Wink вышел детективный боевик «Оборотень». В преддверии телевизионной премьеры на РЕН ТВ, которая пройдет 26 ноября, рассказываем о пяти причинах посмотреть этот проект.

Интригующий сюжет

По сюжету «Оборотня» агент спецслужбы Андрей Лазарев выполняет важное задание ценой полной потери памяти. Он оставил себе зацепки, которые могут помочь ее вернуть.

Главному герою приходится восстанавливать утраченную личность по мельчайшим деталям ради завершения важной миссии.

Режиссер сериала Анна Курбатова («Дополнительный урок») назвала проект экшен-притчей, в которой Лазарев представлен воином: «Ему приходится очень непросто: среди врагов и друзей, сражаясь и спасая, он должен по крупицам восстановить свою прежнюю жизнь».

Фото Кадр из сериала «Оборотень»

«Оборотень» — сериал от создателей «Библиотекаря»

В числе создателей сериала «Оборотень» — Владимир Тюлин, Анатолий Тупицын и Илья Огнев, работавшие над сериалом «Библиотекарь».

Масштабный проект по мотивам одноименного романа Михаила Елизарова о магической силе книг стал одним из самых популярных российских сериалов по версии «Кинопоиска» в июле 2023 года, войдя в тройку лучших.

Адаптация в жанре городского фэнтези получила смешанные отзывы зрителей и критиков, но, безусловно, заслуживает внимания.

Впечатляющий актерский состав

В сериале «Оборотень» снялись Денис Шведов («Измены»), Максим Щеголев («Карпов»), Юлия Франц («Триггер»), Алексей Морозов («Русские горки»), Дмитрий Сутырин («Ленинград 46»), Алексей Кирсанов («Домашний арест»), Иван Ивашов («Последний аксель»), Владислав Резник («Последняя статья журналиста»), Елена Купрашевич («Комната старинных ключей») и Евгения Шахнович («Первый отдел»).

Фото Кадр из сериала «Оборотень»

Продуманный сценарий

За сценарий «Оборотня» отвечают Сергей Степанов («Ищейка 4»), Владимир Аркуша («Пять минут тишины. Новые горизонты»), Станислав Эрклиевский («Закон каменных джунглей») и Екатерина Бобровенко («Наследство»).

Бои в сериале поставлены без каскадеров

В проекте много рукопашного боя, ведь у главного героя немало врагов, которым нужно противостоять. Чтобы приблизиться к образу спецагента, исполнитель роли Андрея Лазарева Денис Шведов прошел подготовку в клубе стритфайтинга.

Максим Щеголев, сыгравший Петра (куратора главного героя), рассказывал, что для изучения новых боевых стилей у актеров было достаточно времени: «Круто выходить на площадку, когда ты готов. Овладел новым искусством рукопашного боя».