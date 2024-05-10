«Олененок»: в чем секрет популярности автобиографичного сериала

В апреле на стриминговом сервисе Netflix вышел мини-сериал «Олененок», ставший (на данный момент) главным феноменом этого года. Проект, основанный на автобиографическом моноспектакле Ричарда Гэдда, рассказывает историю преследования и поднимает тему абьюза и принятия травмы. Ричард Гэдд не только выступил в качестве автора идеи и сценариста, но и сыграл главную роль — своего альтер-эго, неудачливого комика Донни.

Проблема сталкинга (нежелательного навязчивого внимания, которое является формой домогательства) не первый раз поднимается в сериалах, но в этот раз произвела фурор. «Олененок» получил высокие оценки профильной прессы, привлек внимание огромной зрительской аудитории и даже мастера ужасов Стивена Кинга, который в своих соцсетях оставил восхищенный отзыв о нем.

Многие уже сравнивают мини-сериал с «Дрянью». Так же как и проект Фиби Уоллер-Бридж, сериал Гэдда ведет свои корни от моноспектакля, впервые сыгранного им на эдинбургском театральном фестивале «Фриндж». На первый взгляд может показаться, что в мини-сериале от Netflix нет ничего свежего: тема сталкинга далеко не нова, да и автобиографичные проекты не раз становились хитами и давно не кажутся чем-то уникальным. Главное, что отличает «Олененка», — это пронзительная интонация, с которой Гэдд рассказывает свою историю, которая к тому же не ограничивается историей о сумасшедшей преследовательнице.

Сюжет сериала «Олененок»

«Олененок» рассказывает историю молодого шотландца Донни Дана, переехавшего в Лондон в попытке стать знаменитым комиком. Но у амбициозного парня не все идеально: с девушкой не клеится, стендап не приносит даже небольших денег, а выступления оказываются провальными. На жизнь Донни зарабатывает, трудясь барменом, при этом скрывает свое творчество от коллег.

Фото Кадр из сериала «Олененок»

Однажды за стойку садится странная женщина, вызывающая у героя сочувствие. Он решается угостить ее чаем — и открывает ящик Пандоры. Марта находит в безобидном угощении героя проявление чувств и начинает все больше и больше влиять на его жизнь. Она просиживает дни напролет у него на работе, находит контакты и заваливает электронную почту героя письмами, комментирует все посты в соцсетях и буквально не дает проходу. При этом сам Донни, будучи достаточно скромным человеком, не решается на жесткий разговор со своей преследовательницей, стараясь все решить менее радикальным способом.

Появление Марты постепенно начинает влиять на все аспекты жизни героя. Преследовательница мешает работе, узнает о тщательно скрываемом Донни занятии стендапом, агрессивно высказывается о бывшей партнерше героя и даже пытается влезть в жизни его близких. Новой девушке тоже достается: Марта проявляет агрессию, и даже обращение в полицию не становится решением проблемы.

Почему сериал «Олененок» стал так популярен

Разнообразие тем

За семь получасовых серий проект поднимает столько тем, сколько какой-нибудь ушлый продюссер смог бы растянуть на несколько сезонов. Помимо сталкинга, не менее важным в сериале оказывается и исследование темы пережитого насилия. Тем более что публичные обсуждения харассмента и насильственных действий, совершенных в отношении мужчин, все еще редки в современной массовой культуре.

Фото Кадр из сериала «Олененок»

Удивительно, но отдельным плюсом проекта можно назвать его субъективность. «Олененок» не пытается исследовать причины поведения преследующей главного героя Марты. Как наверняка не стала бы это делать напуганная жертва преследования в реальной жизни. В то же время главный герой начинает копаться в себе, и некоторые его открытия и мысли оказываются не менее неприятными и тревожными, чем-то, что происходит вокруг него.

Автобиографичность

Кажется, что при таком подходе сложно удержаться на краю и не опуститься до поисков вины жертвы. Но, похоже, именно благодаря автобиографической основе истории автор четко балансирует. Помимо неприятных фактов о себе, он показывает себя уязвимым, не стесняясь выворачивать наружу самые потаенные карманы своей души.

Конечно, Гэдда можно обвинить и в манипулятивности. Но честность и неоднозначность действий главного героя и реальная основа произведения, кажется, сводят на нет подобную критику. Да что сказать, когда во время просмотра вспоминаешь, что сюжет создан по реальным событиям, — волосы становятся дыбом, настолько поражают события и откровенность их демонстрации.

Качество сериала

«Олененок» действительно талантливо сделан и является захватывающим произведением. Тут не будет эстетичного визуала, как в недавнем «Рипли», или восхитительного саундтрека, или высокоранговой актерской игры. Но есть свои фишки, которые добавляют изюминку. Например, тексты безграмотных имейлов, которые беспрестанно шлет герою преследовательница Марта, становятся заставкой в начале каждой серии. В европейских городах даже появились билборды, обыгрывающие этот сценарный якорь.

Фото Кадр из сериала «Олененок»

Проект Netflix представляет собой качественное шоу, повествующее о сложных и неоднозначных вещах. И даже некая вторичность монолога героя из финальной серии (например, такая же сцена была в сериале про комика «Удивительная миссис Мейзел») не кажется чем-то пошлым, особенно если вспомнить о том, что идея сериала выросла из моноспектакля.

Реакция фанатов

Еще одной удивительной особенностью «Олененка» является то, что он удивительным образом вскрыл еще одну проблему. Шоу, рассказывающее о сталкинге и угрозах, породило фанатов, которые фактически стали заниматься почти тем же самым. После просмотра шоу часть аудитории решила заняться вычислением прототипов героев и добилась своей цели. В попытке стать ближе к истории многие из людей буквально стали похожи на преследовательницу Марту. Это логично не получило одобрения в глазах авторов сериала. Ричард Гэдд призвал не искать реальных прототипов и заявил, что персонажи изменены настолько, что реальные люди, на которых они основаны, вряд ли бы узнали себя.

Фото Кадр из сериала «Олененок»

Стоит ли смотреть сериал «Олененок»

«Олененок» — щедрое на события и эмоции зрелище, которое привлекает внимание к сложной теме. Несмотря на тяжелые события сюжета, сериал может помочь людям, пережившим опыт насилия в своей жизни. Ну а после серии-флешбэка, повествующей о прошлом Донни Дана, некоторым из зрителей может понадобиться перерыв для стабилизации эмоционального состояния.