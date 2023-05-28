Возвращение в Хогвартс: что известно о будущем сериале про Гарри Поттера

В начале апреля на презентации Warner Bros. Discovery было официально объявлено о начале работы над телевизионной адаптацией романов Джоан Роулинг. Заключительный фильм о Гарри Поттере вышел всего 12 лет назад, но стриминговый сервис Max, объединивший каналы HBO и Discovery+, уже готов представить новую версию полюбившейся истории.

Фото Кадр из фильма.

Ожидается, что сериал разделят на семь сезонов (ровно по количеству книг), которые будут выходить на протяжении десяти лет. Один из руководителей HBO Кейси Блойс заявил, что студия собирается представить более глубокое видение каждого из романов и создать максимально точную экранизацию. Для этого в качестве исполнительного продюсера к съемкам будет привлечена сама Джоан Роулинг. Кроме того, к проекту присоединятся Нил Блэр, успевший поработать над франшизой «Фантастические твари», и Рут Кэнли-Леттс, которая помогла перенести на экран детективы Роулинг, написанные под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, превратив их в сериал «Страйк».

Кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону, пока неизвестно, однако на презентации подчеркнули, что актерский состав будет полностью новым. И все же некоторые издания уверены, что Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон могут вернуться к своим персонажам и воплотить их повзрослевшие версии или же появиться в новых для себя эпизодических ролях. Тем временем фанаты предлагают свои идеи для кастинга: например, Северуса Снейпа, по их мнению, мог бы сыграть Адам Драйвер, а Минерву Макгонагалл — Хелен Миррен.

Фото Кадр из фильма.

В чем можно быть уверенным уже сейчас, так это в масштабах производства. Представители HBO напомнили, что их стриминговый сервис известен такими громкими проектами, как «Игра престолов» и «Дом дракона». «Я ожидаю того же уровня и даже выше», — признался Кейси Блойс.

Премьера сериала запланирована на 2025 или 2026 год, однако проходящая прямо сейчас забастовка сценаристов может внести в график свои коррективы, как это уже случилось с финальным сезоном «Очень странных дел» и продолжением «Одних из нас».