Что было в первом сезоне сериала «Разделение»

Сериал «Разделение» (Severance) от Apple TV+ стал одним из самых обсуждаемых проектов благодаря уникальному сюжету и стильной визуальной подаче. Он исследует сложные вопросы о границах между личной жизнью и работой, человеческой идентичности и корпоративной этике.

Первый сезон завораживает своей атмосферой, интригует неожиданными поворотами, оставляя зрителей с массой вопросов. В этой статье рассказываем, чем удивил первый сезон и когда выйдет продолжение.

О чем сериал «Разделение»

В центре сюжета — компания Lumon Industries. Ее сотрудники, согласившиеся на необычную операцию, разделяют свои воспоминания на «рабочие» и «личные». Это значит, что, находясь на работе, они не помнят ничего из своей жизни за пределами офиса. А дома не знают, что происходило в течение рабочего дня. Главный герой, Марк (Адам Скотт), переживает последствия этого эксперимента, постепенно раскрывая жуткие тайны корпорации.

Фото Кадр из сериала «Разделение», Дэн Эриксон, Бен Стиллер, Ифа Макардл/ Apple

Что показали в первом сезоне сериала «Разделение»

Осторожно: дальше есть спойлеры.

Сотрудники корпорации Lumon Industries участвуют в загадочном проекте под названием «Разделение». Уникальная технология компании позволяет разделить воспоминания сотрудников на два слоя: рабочий и личный.

Это значит, что их «рабочая личность» (иначе называемая «Инни») не знает ничего о жизни за пределами офиса, а «внешняя личность» («Аутти») не имеет представления о том, что происходит на работе. Это кажется удобным способом избежать стресса и проблем, связанных с рабочими обязанностями. Но все оказывается совсем не так просто, как видится на первый взгляд.

Фото Кадр из сериала «Разделение», Дэн Эриксон, Бен Стиллер, Ифа Макардл/ Apple

Главный герой Марк Скаут (Адам Скотт) соглашается на участие в эксперименте после гибели жены, стремясь тем самым позабыть о боли потери.

В один из рабочих дней Марка повышают и ставят на должность начальника отдела обработки данных. Занимавший это место до главного героя сотрудник Пити внезапно оставил пост, а руководство компании решило, что назначение Скаута станет идеальным вариантом.

Находясь за пределами работы, вторая личность героя встречается с загадочным человеком, выдающим себя за ушедшего коллегу Марка. Тем временем зритель узнает, что соседка главного героя, добродушная миссис Селвиг, на самом деле начальница Скаута — старший менеджер Хармони.

Фото Кадр из сериала «Разделение», Дэн Эриксон, Бен Стиллер, Ифа Макардл/ Apple

Незадолго до этих событий новая сотрудница отдела Хелли (Бритт Лоуэр) проходит процедуру разделения, и в честь ее выхода на работу проводится приветственная вечеринка. Руководит странным мероприятием менеджер этажа по имени Милчик. Персонаж фактически является смесью начальника охраны и надсмотрщика, следящего за работниками.

Прямо во время вечеринки Хелли решает, что она не готова работать в компании Lumon Industries. Героиня пишет внешней себе заявление об уходе и пытается сбежать с помощью лифта, но терпит фиаско.

Фото Кадр из сериала «Разделение», Дэн Эриксон, Бен Стиллер, Ифа Макардл/ Apple

Вину за поведение подчиненной берет на себя Марк, из-за чего героя в качестве наказания отправляют в «комнату отдыха». Другой сотрудник отдела обработки макроданных — Ирвинг (Джон Туртурро) — видит галлюцинации с черной жидкостью. После этого он попадает на обследование к местному психологу и консультанту мисс Кейси. Там же герой встречается с начальником отдела оптики и дизайна по имени Берт.

Внешняя часть личности Марка тем временем решает приютить Пити в своем доме. Бывший коллега рассказывает главному герою, что смог пройти процедуру реинтеграции, с которой ему помогли загадочные благодетели.

Впрочем, больше информации от своего нового-старого знакомого Скаут не получит, ведь тот узнает в соседке старшего менеджера и сбегает, после чего испытывает галлюцинации и погибает.

Вновь придя в офис, Хелли узнает, что ее заявление об увольнении было отклонено второй половиной ее личности. После этой неудачи ее коллега по отделу Ирвинг решает сводить девушку в крыло комплекса, где хранятся документы с информацией о жизни основателя корпорации Lumen. В ходе этого небольшого путешествия еще один сотрудник отдела обработки макроданных Дилан рассказывает о случившемся когда-то давно мятеже работников отдела оптики и дизайна.

Увы, после очередной, не самой успешной попытки сбежать Хелли ловят и отводят в «комнату отдыха», где под надзором Милчика принуждают зачитать извинения более тысячи раз.

Фото Кадр из сериала «Разделение», Дэн Эриксон, Бен Стиллер, Ифа Макардл/ Apple

Ирвинг же посещает Берта и обнаруживает, что в отделе оптики и дизайна, где работает его новоиспеченный друг, на самом деле числится не двое сотрудников, как считалось раньше, а как минимум семь. Там же герой находит и книгу из внешнего мира, которую отдает впоследствии своему начальнику Марку.

Хелли, вновь получив отказ от своей внешней личности, крадет удлинитель и, не видя другого выхода, пытается повеситься в шахте лифта.

Во внешнем мире же Марк находит в своем доме телефон умершего коллеги, а Хармони Кобел под личиной соседки миссис Селвиг проникает на похороны Пити и извлекает таинственный чип из тела скончавшегося перед самой кремацией.

Фото Кадр из сериала «Разделение», Дэн Эриксон, Бен Стиллер, Ифа Макардл/ Apple

Несмотря на полученные при попытке самоубийства травмы, Хелли через три дня вновь оказывается на рабочем месте. Рабочая часть личности Марка тем временем все больше погружается в книгу о совершенствовании, написанную мужем его сестры, о котором эта половина героя просто не знает.

Ирвинг, вновь испытывая галлюцинации, решает навестить друга Берта, но обнаруживает в принтере распечатанную картину. На ней сотрудники оптики и дизайна времен мятежа с особой жестокостью убивают работников из отдела макроданных.

Фото Кадр из сериала «Разделение», Дэн Эриксон, Бен Стиллер, Ифа Макардл/ Apple

Ирвинг не доверяет своему новому товарищу: виной тому не самая хорошая репутация отдела Берта и ложь последнего о количестве работающих там людей. Кроме этого, герой обнаруживает совершенно новую версию изображения мятежа, где в качестве агрессоров выступают люди из подразделения макроданных.

Марк и Хелли находят еще одно из внутренних подразделений Lumen, в котором одинокий работник кормит козлят. Для того чтобы узнать больше о внутренней структуре компании, отделы оптики и макроданных решают работать вместе. Впрочем, Милчик находит Марка Скаута и в наказание отправляет того в «комнату отдыха».

Фото Кадр из сериала «Разделение», Дэн Эриксон, Бен Стиллер, Ифа Макардл/ Apple

Во внешнем мире тоже не все спокойно. Хармони Кобел втирается в доверие к недавно родившей сестре главного героя Девон и предлагает той помочь с ребенком. Кроме этого, сестра Марка встречает свою знакомую из роддома — жену сенатора, поддерживаемого корпорацией Lumen. Когда женщина не узнает Девон, становится понятно, что она решилась на разделение, чтобы не испытывать муки при родах. Сестра Марка делится своими подозрениями с Кобел.

Рабочая часть Дилана в ходе недолгого пробуждения узнает о том, что у него во внешнем мире, оказывается, есть ребенок. А начальник службы безопасности корпорации выясняет, кто именно помог умершему Пити пройти процедуру реинтеграции.

Живущий в условно нормальной реальности Марк, наконец, отвечает на один из звонков, поступавших на телефон умершего коллеги. Он также выходит на след бывшей сотрудницы Lumen, помогающей людям вновь стать цельными.

В качестве приза для сотрудников макроданных Милчиком организуется музыкально-танцевальное развлечение, которое, увы, идет не по плану.

Фото Кадр из сериала «Разделение», Дэн Эриксон, Бен Стиллер, Ифа Макардл/ Apple

Дилан, разочарованный тем, что не может узнать ничего о своем ребенке, нападает на организатора. А когда тот удаляется, герой делится с коллегами знанием того, что у Lumen есть возможность пробуждать своих разделенных сотрудников в нерабочее время. Также герой предлагает остаться и попробовать пробудить своих друзей после окончания рабочих часов.

Тем временем зритель узнает, что женой Марка, после смерти которой он и решился на разделение, оказывается психолог Lumen мисс Кейси.

Кроме этого, доходит дело до демонстрации жизни внешнего «я» Ирвинга. Персонаж живет уединенной жизнью и большую часть времени проводит за рисованием одинаковых картин с изображением темного коридора.

Дилан получает приглашение на странную «вафельную вечеринку», устроенную специально для него. В какой-то момент персонаж покидает сексуализированое представление, проникает в отдел безопасности и активирует рабочие личности своих коллег, находящиеся во внешнем мире.

Фото Кадр из сериала «Разделение», Дэн Эриксон, Бен Стиллер, Ифа Макардл/ Apple

Марк, чья внешняя личность раздумывала об увольнении, узнает в своей соседке начальницу Кобел и сообщает своей сестре, что находится в режиме работы. Кроме этого, он не только расспрашивает о своей умершей жене, но, найдя свое свадебное фото, узнает ее и заявляет, что она жива. Это происходит буквально за секунду до того, как Милчик отключает его.

Хелли же находит себя в еще более интересной ситуации. Она оказывается дочерью генерального директора Lumen. Решение о разделении она приняла в качестве рекламного трюка, способного повысить привлекательность самой процедуры для ее всеобщей легализации.

Находясь в момент пробуждения на торжественном мероприятии компании, девушка решает произнести речь и рассказать всю скандальную правду про эксплуатацию людей. Но она не успевает это сделать.

Трейлер второго сезона сериала «Разделение»

Когда выйдет второй сезон сериала «Разделение»

Премьера второго сезона сериала «Разделение» запланирована на 17 января 2025 года на стриминговом сервисе Apple TV+, серии будут выходить каждую пятницу.

Создатели сериала обещают, что продолжение раскроет больше секретов Lumon Industries, углубится в мотивации персонажей и покажет, к чему приведет их борьба за свободу. Зрителей ждет еще больше напряжения, неожиданных поворотов и сложных моральных дилемм.

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