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Что показали в шестой серии седьмого сезона «Рика и Морти»: взгляд в прошлое

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из сериала «Рик и Морти»
Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»
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Adult Swim выпустил шестой эпизод седьмого сезона «Рика и Морти». Рассказываем, чем закончился предыдущий и что произошло в проекте дальше.

Осторожно! Спойлеры.

Чем закончилась пятая серия седьмого сезона «Рика и Морти»

Пятый эпизод для седьмого сезона стал переломным: Рик наконец смог выследить Рика Прайма и отомстить. В этом Санчесу помог Злой Морти (альтернативная версия Морти С-137).

Месть не принесла ученому покоя. После сведения счетов со своим главным врагом Рик почувствовал опустошение и отрешился от внешнего мира.

Рик и&nbsp;Морти: обзор 5 серии 7 сезона. Что показали в пятой серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Что происходит в шестой серии седьмого сезона «Рика и Морти»

Шестой эпизод ставит основной сюжет на паузу, давая ретроспективу прошлых путешествий главных героев.

Морти пытался уговорить Рика вернуться к прежней жизни, но Санчес так и не пришел в себя. Персонажи стали спорить о том, что можно считать приключением. Чтобы доказать свою правоту, ученый вызвал того, кто, по его мнению, мог бы дать беспристрастную оценку, — Наблюдателя.

Кадр из сериала «Рик и Морти»
Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

После этого эпизод начинает выглядеть экранизацией всего, что достали из мусорной корзины комнаты сценаристов. Серия обрушивает поток зарисовок, которые дождались своего часа. Словно раньше для этих историй в проекте не было места, а теперь они пригодились.

Загадочный инопланетянин стал показывать фрагменты приключений главных героев. В одном из отрывков Рик превратился в ногу, а Морти — в лодку, в другом персонажи косплеили «Блэйда», в третьем ученому было лень пойти за гамбургером даже через портал.

Кадр из сериала «Рик и Морти»
Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

Со временем Наблюдатель перешел от безобидных воспоминаний к более неудобным (например, когда Морти попросил Рика оживить его чуррос, а потом бросил того на необитаемой планете), и тогда главные герои заплатили ему вдвойне, чтобы инопланетянин ушел.

Но Наблюдателя было уже не остановить. Он стал показывать неловкие ситуации из прошлого всей семье Смит. Потеряв терпение, Морти расправился с Наблюдателем. Главные герои попали под следствие.

Суд Наблюдателей не был настроен пощадить Рика и Морти, но ученый показал им их собственные темные стороны. Наблюдатели стали конфликтовать между собой. Воспользовавшись моментом, Рик и Морти сбежали.

Кадр из сериала «Рик и Морти»
Фото Кадр из сериала «Рик и Морти»

Что показали в сцене после титров

Морти проверял свой школьный шкафчик и увидел предупреждение от (предположительно) бессмертного чуррос: «Скоро».

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