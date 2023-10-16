Что показали в первых сериях сериала «Уроки химии» с Бри Ларсон

13 октября на стриминговом сервисе Apple TV+ вышли первые два эпизода сериальной адаптации романа писательницы Бонни Гармус, ставшего бестселлером. Книга, как и ее экранизация, рассказывает историю Элизабет Зотт — талантливого ученого в исполнении Бри Ларсон. Она работает в лаборатории и пытается пробиться в научном мире, принадлежащем мужчинам.

Фото Кадр из сериала «Уроки химии»

О чем сериал

Сериал начинается со сцены съемок кулинарного телешоу, где в роли повара выступает героиня Бри Ларсон по имени Элизабет Зотт. Человеку, не знакомому с сюжетом первоисточника, могут показаться непонятными эти вставки. Но внимательный зритель без труда поймет, что к чему и как будут развиваться события.

На дворе середина XX века — эпоха, где женщина — это домохозяйка и мать. Ее профессиональные перспективы ограничиваются лишь курсами стенографисток и местами секретарш, приносящих кофе и отвечающих на звонки. Главная героиня работает в химической лаборатории и регулярно сталкивается со снисходительно-насмешливым отношением к себе и своим идеям со стороны коллег-мужчин.

Фото Кадр из сериала «Уроки химии»

Несомненно талантливой Элизабет, будучи лаборантом, а не секретаршей, тоже приходится варить кофе для более привилегированных и именитых коллег. Но для нее химия — это настоящая страсть и дело всей жизни. Тем больнее смотреть, что из-за установок общества ее незаурядные способности остаются незамеченными. Впрочем, знакомство с талантливым, но странным ученым (явно с чертами аутистического спектра) Кельвином Эвансом, которого играет Льюис Пуллман, меняет жизнь героини.

Во время написания кандидатской диссертации в университете Элизабет Зотт пережила опыт сексуализированного насилия. Это сильно повлияло на ее личность и теперь мешает ей сблизиться с Кельвином — звездой в мире химии и самым именитым ученым лаборатории. Связи между героями препятствуют и социальные установки: многие из коллег считают, что Зотт решилась на совместное исследование с Эвансом лишь из-за личной заинтересованности и желания найти себе выгодную партию.

Фото Кадр из сериала «Уроки химии»

Но, несмотря на все преграды и противоположности характеров, герои сближаются не только в профессиональном, но и в личном плане. Кельвин сыграл в жизни лаборантки невероятно важную роль, но тут мы вступаем на территорию спойлеров.

Из первых двух серий могла бы получиться прекрасная двухчасовая мелодрама с феминистической оптикой. Но, судя по всему, продолжение сериала обещает нам гораздо более многогранную историю, нежели простой сюжет о двух гениальных ученых, каждый из которых идет на жертвы ради партнера.

Фото Кадр из сериала «Уроки химии»

Каким получился сериал

Стоит сказать, что Элизабет Зотт — необычная для своего времени девушка: она отказывается принимать правила игры и, как мы выясняем по ходу сюжета, не готова принимать роль жены и домохозяйки. Она видит свое призвание в науке и отчаянно сопротивляется стереотипам. Оттого ее сильнее ранит снисходительное отношение ученых-мужчин из лаборатории. Сериал демонстрирует нам, что социальные установки порой так сильно укрепляются в обществе, что даже самые прогрессивные люди, не следующие за толпой, в итоге поддаются их влиянию. Всю свою жизнь Элизабет борется с системой, и ее нежелание вписываться в порой устаревшие и глупые правила вызывает негодование окружающих.

Фото Кадр из сериала «Уроки химии»

Отдельно стоит рассмотреть сюжетную ветку с эпизодом насилия, который случился с героиней во времена учебы и помешал ей получить кандидатскую степень, оставив лишь с дипломом магистра и без карьерных перспектив. В контексте этой части истории можно вспомнить один из немногих удачных фильмов позднего Ридли Скотта — «Последнюю дуэль», где правда женщины всегда на последнем месте. Так и в «Уроках химии» героиня-жертва сталкивается с тем, что общество в попытках замять историю и избавить виновника от наказания требует от нее извинений и раскаяния. Только вот в случае Элизабет на дворе не 1386 год, а вокруг не позднее Средневековье со всей его необразованностью и зашоренностью, а вполне себе прогрессивное научное сообщество пятидесятых.

Нельзя проигнорировать тот факт, что история явно имеет феминистский уклон и концентрируется на образе сильной женщины. Хотя тема равноправия все еще актуальна и важна для современного общества, благодаря «Урокам химии» можно заметить, как в лучшую сторону изменилось положение женщин за какие-то шестьдесят с лишним лет.

Фото Кадр из сериала «Уроки химии»

«Уроки химии» в чем-то можно сравнить с великолепным сериалом Эми Шерман-Палладино «Удивительная миссис Мейзел», где главная героиня Мидж уходит от ролевой модели жены и матери ради своей мечты. Иронично, что изначально стремящаяся к мечте героиня Бри Ларсон в ходе сюжета все-таки будет вынуждена принять на себя роли, от которых отказывалась. И это придает «Урокам химии» новые грани: похоже, авторы хотят показать, что какой бы путь ни выбрала женщина, она способна изменить не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.

Фото Кадр из сериала «Уроки химии»

Чего ждать в продолжении сериала

Судя по первым двум сериям, новый проект стриминга будет во многом построен на острых социальных проблемах и обсуждении места женщины в обществе. А участие в нем Бри Ларсон, являющейся достаточно яркой звездой в движении феминизма, добавит проекту «повестки». Но наличие или отсутствие социальных тем никогда не было мерилом качества продукта, так что стоит дать шанс «Урокам химии» — судя по первым двум сериям, шоураннеры еще могут нас удивить. Оставшиеся шесть серий будут выходить по пятницам до 24 ноября включительно. На момент написания статьи «Уроки химии» находятся на четвертом месте в топе Rotten tomatoes рядом со вторым сезоном «Локи», финальным сезоном «Полового воспитания» и новинкой октября — сериалом «Падение дома Ашеров», который тоже является экранизацией литературного произведения.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!