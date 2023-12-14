8 новых сериалов 2023 года, которые вы могли пропустить

2023-й начался с громкой премьеры: в середине января стартовал первый сезон шоу «Одни из нас», основанного на популярной компьютерной игре. Затем выходили приключенческое фэнтези по мотивам самой продаваемой манги «One Piece. Большой куш», обласканные критиками «Грызня» и «Рой», а также очередной проект по вселенной «Звездных войн» — сольный сериал об ученице Энакина Скайуокера «Асока».

Ну а прямо сейчас в Сети разворачиваются жаркие дискуссии вокруг российской многосерийной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте». Однако не все релизы года удостоились такого же внимания. Рассказываем о новых сериалах, которые вы могли пропустить.

Покерфейс

Страна: США.

В главных ролях: Наташа Лионн, Эдриан Броуди, Бенджамин Брэтт, Саймон Хелберг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из сериала «Покерфейс»

Режиссер франшизы «Достать ножи» Райан Джонсон выпустил сериал в жанре «перевернутый детектив»: его основная черта — раскрытие личности преступника в самом начале первой серии, при этом сюжет сосредоточен на попытках доказать его вину.

Главная героиня «Покерфейса» — девушка по имени Чарли Кейл, которая работает в казино и, практически как доктор Лайтман из «Обмани меня», с первого взгляда распознает ложь. Когда она понимает, что в убийстве ее коллеги замешан сын владельца заведения, девушка пускается в бега, но по пути успевает раскрыть несколько запутанных преступлений.

Роль антагониста досталась оскароносному Эдриану Броуди, а в отдельных эпизодах засветились Саймон Хелберг («Теория большого взрыва»), Дэвид Кастанеда («Академии «Амбрелла»), Луис Гусман («Уэнсдэй»), Стефани Сюй («Все везде и сразу») и другие.

Терапия

Страна: США.

В главных ролях: Джейсон Сигел, Джессика Уильямс, Харрисон Форд, Люк Тенни.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из сериала «Терапия»

«Терапия» — это драмеди от создателей «Теда Лассо»: в качестве сценариста здесь выступил Бретт Голдстин, знакомый зрителям по роли футболиста Роя Кента.

В центре сюжета — психотерапевт Джимми, который продолжает работать с клиентами, хотя сам едва справляется с собственными переживаниями из-за смерти жены. На пути к исцелению мужчину сопровождают его дочь-старшеклассница Элис, участливая соседка Лиз, коллега Габи и пациент Шон, с которым у Джимми завязывается дружба, что, конечно же, нарушает все этические нормы.

Нельзя не отметить и ворчливого начальника, которому недавно диагностировали болезнь Паркинсона: эта роль досталась Харрисону Форду.

Дейзи Джонс и The Six

Страна: США.

В главных ролях: Райли Кио, Сэм Клафлин, Камила Морроне, Сьюки Уотерхаус.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из сериала «Дейзи Джонс и The Six»

В основу музыкальной драмы «Дейзи Джонс и The Six» лег одноименный роман американской писательницы Тейлор Дженкинс Рейд, которая частично вдохновилась историей культового коллектива Fleetwood Mac.

Проект из десяти серий посвящен вымышленной рок-группе The Six: взяв в качестве вокалистки эксцентричную Дэйзи Джонс, они добились небывалых успехов, однако распались на самом пике популярности. Годы спустя музыканты рассказывают свои версии событий для документального фильма.

На предстоящей церемонии «Золотой глобус» новинка поборется за победу в категориях «Лучший мини-сериал, антология или телефильм», «Лучшая актриса в мини-сериале или антологии» (Райли Кио) и «Лучший актер в мини-сериале или антологии» (Сэм Клафлин).

Миссис Дэвис

Страна: США.

В главных ролях: Бетти Гилпин, Джейк Макдорман, Энди Маккуин, Крис Диамантополос.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из сериала «Миссис Дэвис»

Переходим к научной фантастике! Весной состоялась премьера сериала «Миссис Дэвис», который объединил религию и новые технологии. Центральной героиней шоу стала дерзкая монахиня Симона. С помощью веры девушке предстоит сразиться с искусственным интеллектом по имени Миссис Дэвис, который захватил умы людей по всему миру.

Среди авторов проекта числится Дэймон Линделоф — создатель знакового сериала «Остаться в живых» и продюсер саги «Звездный путь».

Укрытие

Страна: США.

В главных ролях: Ребекка Фергюсон, Коммон, Тим Роббинс, Харриент Уолтер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из сериала «Укрытие»

В этом году Ребекка Фергюсон успела засветиться не только на большом экране (летом в прокат вышла очередная часть франшизы «Миссия невыполнима», где она играет бывшего агента британской разведки Ильзу Фауст), но и на телевидении. Актриса исполнила одну из главных ролей в антиутопической драме «Укрытие».

По сюжету в недалеком будущем люди живут в огромном бункере, так как воздух снаружи отравлен, однако вскоре некоторые из них начинают подозревать, что от них скрывают всю правду.

Платонические отношения

Страна: США.

В главных ролях: Сет Роген, Роуз Бирн, Люк Макфарлейн, Тре Хэйл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из сериала «Платонические отношения»

Комедийная мелодрама «Платонические отношения» повествует о Сильвии и Уилле. В молодости они были не разлей вода, а потом Уилл женился — и их пути разошлись. Но однажды Сильвия, которая впоследствии тоже обзавелась семьей, узнает, что ее старый друг развелся, и решает с ним повидаться.

Главные роли в мини-сериале исполнили Сет Роген и Роуз Бирн. До этого оба актера уже работали с одним из режиссеров проекта Николасом Столлером, в частности — над комедией «Соседи. На тропе войны» и ее сиквелом.

Потерянные цветы Элис Харт

Страна: Австралия.

В главных ролях: Сигурни Уивер, Ашер Кедди, Леа Пурселл, Фрэнки Адамс.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из фильма «Потерянные цветы Элис Харт»

Экранизация дебютного романа Холли Рингленд переносит зрителей в австралийскую глубинку и поднимает тему домашнего насилия. Судя по отзывам, сериал очень близок к литературному оригиналу. В детстве Элис потеряла обоих родителей при пожаре, и ее воспитанием занялась властная бабушка Джун. Так девочка оказалась на цветочной ферме, где ей предстоит узнать мрачные тайны своей семьи.

Сюжет охватывает несколько десятилетий из жизни главных героинь, а также включает в себя истории других женщин, переживших абьюз и теперь работающих у Джун. Роль владелицы фермы исполнила Сигурни Уивер.

Падение дома Ашеров

Страна: США.

В главных ролях: Брюс Гринвуд, Карл Ламбли, Карла Гуджино, Мэри Макдоннелл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из сериала «Падение дома Ашеров»

Майк Флэнаган давно зарекомендовал себя как мастер ужасов: режиссер успел экранизировать несколько произведений Стивена Кинга и выпустить на Netflix такие хоррор-сериалы, как «Призрак дома на холме» и «Призраки усадьбы Блай».

В основу его свежего проекта лег не только рассказ Эдгара Алана По «Падение дома Ашеров», но и другие работы американского писателя, в том числе «Маска Красной смерти», «Черный кот» и «Сердце-обличитель».

Сюжет вращается вокруг владельца фармацевтической компании Родерика Ашера, чьи наследники внезапно начинают погибать один за другим. Мужчина сразу же понимает, что во всем виновата Верна — таинственная женщина из его прошлого.