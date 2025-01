Календарь премьер зарубежных сериалов 2025 года

Новый, 2025 год обещает множество долгожданных премьер и продолжений любимых шоу. Нас ждут финальные сезоны культовых проектов, свежие экранизации, спин-оффы и совершенно новые истории, способные захватить зрителей с первой серии. От фантастики и детективов до драм и триллеров — 2025 год готовит впечатляющий список новинок, которые нельзя пропустить.

В этой статье рассказываем про самые ожидаемые сериалы и даты их выхода.

Январь

«Больница Питт»

Дата выхода: 9 января 2025.

Где смотреть: на Max.

На стриминге Max в начале января стартует проект, рассказывающий о работе врачей неотложной помощи в больнице Питтсбурга. Над сериалом работали создатели культового сериала 90-х «Скорая помощь» включая Ноа Уайли, исполнившего в свежем процедурале главную роль.

«О женщинах и Асурах»

Дата выхода: 9 января 2025.

Где смотреть: на Netflix.

История трех сестер из Токио, обнаруживающих неверность собственного отца и решающих скрыть этот факт от матери. Семейная драма основана на одноименном романе Кунико Мукоды, который уже был дважды экранизирован. Сариал написал и поставил обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээда.

«Разделение», 2 сезон

Дата выхода: 17 января 2025.

Где смотреть: на Apple TV+.

Продолжение проекта шоураннера Дэна Эриксона и режиссера Бена Стиллера для стриминга Apple выходит спустя три года после премьерного сезона. События новых эпизодов стартуют сразу же после событий первого сезона, а все главные герои не просто вернутся на экраны, а вновь посетят свой офис и приблизятся к разгадке тайн корпорации Lumen.

«Опасные числа»

Дата выхода: 22 января 2025.

Где смотреть: на Apple TV+.

Драматический триллер от стриминга Apple. На этот раз в центре внимания оказывается гениальный математик Эдвард Брукс: он на пороге открытия, которое без особых усилий позволит получить доступ к любому компьютеру в мире. Но работа ученого оказывается под угрозой, а сам он попадает в эпицентр заговора. Проект спродюсировал Ридли Скотт, а роли исполнили Лео Вудалл и Куинтесса Суинделл.

Февраль

«Шершни», 3 сезон

Дата выхода: 14 февраля 2025.

Где смотреть: на Showtime.

В феврале на экраны вернутся «Шершни» — шоу о девушках школьной команды по футболу, переживших авиакатастрофу над территорией Канады и вынужденных выживать. Сериал разделен на две сюжетные ветки, одна из которых посвящена судьбе уже повзрослевших героинь.

«Белый лотос», 3 сезон

Дата выхода: 16 февраля 2025.

Где смотреть: на HBO.

Третий сезон сериала-антологии об отдыхе богачей в роскошных отелях по всему свету перенесет героев и зрителей в далекий Таиланд. Увы, на этот раз сатирическая черная комедия обойдется без главной звезды проекта Дженнифер Кулидж, но к своей роли вернется Наташа Ротуэлл, сыгравшая в еще первом сезоне «Белого лотоса».

«Ричер», 3 сезон

Дата выхода: 20 февраля 2025.

Где смотреть: на Prime Video.

Выделяющийся из толпы своими размерами бывший майор военной полиции Джек Ричер возвращается в третьем сезоне детективного боевика. Новые серии будут основаны на седьмой книге цикла романов английского писателя Ли Чайлда под названием «Убедительный довод», а заглавную роль снова исполнил подходящий по размерам Алан Ритчсон.

«Нулевой день»

Дата выхода: 20 февраля 2025.

Где смотреть: на Netflix.

Политический триллер, главную роль в котором исполнил Роберт Де Ниро. Сериал расскажет о бывшем президенте США, возглавившем комиссию, которая устраняет последствия масштабной кибератаки и пытается найти виновных. Кроме Де Ниро в проекте исполнили роли такие звезды, как Джесси Племонс, Лиззи Каплан и Анджела Бассетт.

«Форс-мажоры: Лос-Анджелес»

Дата выхода: 23 февраля 2025.

Где смотреть: на Peacock.

Спин-офф сверхпопулярного проекта расскажет о прокуроре по имени Тед Блэк, который перебрался из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Над проектом работает создатель оригинального сериала Аарон Корш.

«1923», 2 сезон

Дата выхода: 23 февраля 2025.

Где смотреть: на Paramount+.

Приквел сериала «Йеллоустоун» и сиквел проекта «1883», главные роли в котором исполнили Харрисон Форд и Хелен Миррен. Как и оригинальный сериал, «1923» рассказывает о семействе Даттон, но в другой временной период. Второй сезон проекта о ранчо «Йеллоустоун» продолжит события серий, вышедших в 2022 году, и с большой вероятностью станет заключительным для сериала.

Март

«Сорвиголова: Рожденный заново»

Дата выхода: 4 марта 2025.

Где смотреть: на Disney+.

Перезапуск сериала Netflix со сложной судьбой, который на этот раз займет полноправное место в хронологии киновселенной Marvel. Сюжет вновь расскажет о противостоянии слепого адвоката-супергероя Мэтта Мердока и Уилсона Фиска, который переквалифицировался из криминальных авторитетов в политика и занял кресло мэра Нью-Йорка, но не отказался от своих преступных планов.

«Вор дури»

Дата выхода: 14 марта 2025.

Где смотреть: на Apple TV+.

Проект Питера Крейга — сценариста «Города воров», «Бэтмена» Мэтта Ривза и «Топ Ган: Маверик» — расскажет историю двух друзей из Филадельфии, прикидывающихся агентами по борьбе с наркотиками ради ограблений домов. Одно из таких дел втягивает героев в противостояние с картелем. Сериал основан на одноименном романе 2009, а среди продюсеров числится такая видная личность, как сам Ридли Скотт.

«Убийство в Белом доме»

Дата выхода: 20 марта 2025.

Где смотреть: на Netflix.

Детективная история с комедийными элементами от производственной компании Shondaland, известной по «Анатомии страсти» и «Бриджертонам». Сериал расскажет о приключениях Корделии Кап, которой придется окунуться в работу Белого дома, чтобы разгадать тайну убийства, совершенного в этих стенах.

«Киностудия»

Дата выхода: 26 марта 2025.

Где смотреть: на Apple TV+.

Проект Сета Рогена о новом главе вымышленной киностудии Continental studios, который пытается снимать кино в трудные для индустрии времена. Роген не только исполнил главную роль, но и выступил в качестве сценариста, продюсера и режиссера. Кроме этого, от проекта стоит ждать большого количества звездных камео, среди которых нашлось место даже Мартину Скорсезе.

Апрель

«Твои друзья и соседи»

Дата выхода: 11 апреля 2025.

Где смотреть: на Apple TV+.

Сериал от автора сериала «Банши» Джонатана Троппера с Джоном Хэммом в главной роли. Актер играет недавно уволенного и разведенного менеджера хэдж-фонда, который ради поддержания уровня жизни решается на кражи из домов обеспеченных людей. Кроме Хэмма, роли в сериале исполнили Аманда Пит и Оливия Манн.

«Андор», 2 сезон

Дата выхода: 22 апреля 2025.

Где смотреть: на Disney+.

Фото Кадр из сериала «Андор», создатель Тони Гилрой/ Disney Platform Distribution

Продолжение сериала, ставшего приятным сюрпризом для всех фанатов «Звездных войн». Второй сезон продолжит историю повстанца Кассиана Андора и охватит целых четыре года жизни героев. Новые серии станут заключительными для проекта и плавно подведут действие к старту событий фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории».

«Ты», 5 сезон

Дата выхода: 24 апреля.

Где смотреть: на Netflix.

Пятый, заключительный сезон проекта о сталкере и серийном убийце Джо Голдберге выйдет на экраны уже этой весной. Финал триллера, созданного по мотивам книг Кэролайн Кепнес, станет доступен подписчикам стриминга Netflix уже в апреле.

«Одни из нас», 2 сезон

Дата выхода: апрель 2025.

Где смотреть: на HBO.

Продолжение экранизации культовой серии игр The Last of Us. Новые эпизоды будут основаны на второй части франшизы, но из-за масштабности истории первоисточника затронут лишь часть событий сиквела. Герои столкнутся с последствиями принятых ранее трудных решений, а в сюжете появятся новые яркие персонажи. Несмотря на то, что третий сезон официально не анонсирован, создатели сериала Крэйг Мазин и Нил Дракман уже заявили, что для экранизации второй части игры не хватит одного сезона.

Июнь

«Игра в кальмара», 3 сезон

Дата выхода: 27 июня 2025.

Где смотреть: на Netflix.

Фото Кадр из сериала «Игра в кальмара», создатель Хван Дон Хек/ Netflix

Как уже объявили создатели сериала, предстоящие серии станут заключительными для корейского суперхита Netflix. Третий сезон снимался одновременно со вторым, так что долгий перерыв между сериями не повторится и финала истории Сон Ки Хуна и смертельных игр не придется ждать слишком долго.

Сериалы без точной даты выхода

«Рассказ служанки», 6 сезон

Дата выхода: не объявлена.

Где смотреть: на Hulu.

Фото Кадр из сериала «Рассказ служанки», создатель Брюс Миллер/ Hulu и HBO Max

Финальный, шестой по счету сезон сериала, основанный на романе Маргарет Этвуд, поставит точку в истории. Впрочем, в разработке уже находится экранизация следующего романа Этвуд «Заветы», чьи события разворачиваются спустя 17 лет после «Рассказа служанки» и над которой вновь работает шоураннер Брюс Миллер.

«Чужой: Земля»

Дата выхода: не объявлена.

Где смотреть: на Hulu.

Кинофраншиза о «Чужих» доберется в этом году до сериального формата, в то время как сам «идеальный организм», наконец, посетит планету Земля. По традициям серии, противостоять ему будет девушка и отряд солдат, которым наверняка предстоит не просто сразиться с пришельцем, но и раскрыть парочку тайн.

«Рыцарь семи королевств»

Дата выхода: конец 2025 года.

Где смотреть: на HBO.

Пока «Дом дракона» взял перерыв между вторым и третьим сезонами, на экраны выходит второй спин-офф «Игры престолов», основанный на цикле повестей Джорджа Мартина. Как и книжный первоисточник, проект расскажет о приключениях странствующего рыцаря Дункана Высокого и его оруженосца Эгга. Под именем последнего скрывался будущий король Вестероса Эйгон V Таргариен по прозвищу Невероятный.

«Добро пожаловать в Дерри»

Дата выхода: не объявлена.

Где смотреть: на HBO.

Фото Кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри», создатель Энди и Барбара Мускетти, Джейсон Фукс /HBO

Приквел к полнометражной хоррор-дилогии «Оно», действие которого развернется в 1962 году. В новом проекте HBO, как несложно догадаться, действие сериала развернется в городке Дерри из оригинальных фильмов и книги-первоисточника, а на экраны вновь вернется клоун Пеннивайз в исполнении Билла Скарсгарда.

«Уэнсдей», 2 сезон

Дата выхода: не объявлена.

Где смотреть: на Netflix.

«Игра в кальмара» — не единственный хит стримингового гиганта Netflix, который вернется на экраны в 2025 году. С момента выхода первого сезона «Уэнсдей» прошло больше двух лет, и уже в этом году зрители вновь смогут вернутся в стены Академии Невермор вместе с легендарной героиней из семейки Адамс. Концовка первого сезона оказалась в меру интригующей: у Уэнсдей появляется преследователь, но это лишь раззадоривает главную героиню и вызывает интерес у зрителя.

«Очень странные дела», 5 сезон

Дата выхода: не объявлена.

Где смотреть: на Netflix.

Последний сезон ностальгического проекта Netflix, ставшего в свое время одним из самых видных проектов в декорациях 80-х годов. Основные события состоящего из восьми серий сезона развернутся спустя год после завершения четвертого и, судя по заявлениям создателей, обойдут по масштабу все, что показывали в рамках сериала до этого. Зрителей явно ждет финал шоу, продолжавшегося почти десять лет и ставшего в свое время одним из рекордсменов сервиса Netflix.

«Медведь», 4 сезон

Дата выхода: летом 2025.

Где смотреть: на Hulu и Disney+.

Фото Кадр из сериала «Медведь», создатель Кристофер Сторер/ Disney Platform Distribution, Disney+

Продолжение сериала, ставшего феноменом, успешным как у зрителей, так и у критиков. И пусть третий сезон проекта шоураннера Кристофера Сторера получил не столь восторженные отзывы, как первые два, история шефа Кармена Берзатто, превратившего забегаловку с сэндвичами в первоклассный ресторан, все так же затягивает и интригует, а ее продолжение вряд ли станет разочарованием. Ресторан Карми получил свой первый отзыв в профильной прессе Чикаго, и его противоречивость может поставить крест на бизнесе талантливого повара.

«Чад Пауэрс»

Дата выхода: не объявлена.

Где смотреть: на Hulu, Disney+.

Проект одной из самых популярных звезд прошлого года — актера Глена Пауэлла. Он не просто исполнил главную роль, но и выступил в качестве одного из авторов сценария. Комедия расскажет о игроке в американский футбол, отстраненном от игр за грубое поведение. После дисквалификации герой Пауэлла решает придумать себе новую личность, того самого Чада Пауэрса, и становится членом команды-аутсайдера.

«Лузер»

Дата выхода: не объявлена.

Где смотреть: на Max.

Сериал, чье действие развернется в 1972 году, расскажет о первой чернокожей женщине среди агентов ФБР. Героиня отправляется в путешествие, чтобы внедриться в криминальный синдикат и уничтожить его. Над проектом работают режиссер Джей Джей Абрамс и сценаристка Латойя Морган, известной по работе над сериалом «Бесстыжие».

«Криминал»

Дата выхода: не объявлена.

Где смотреть: на Prime Video.

Сериал — экранизация одноименных комиксов — расскажет историю нескольких поколений криминальных семей, в которой найдется место множеству убийств и других противозаконных действий. Роли в проекте сыграют Чарли Ханнэм, Адриа Архона, Эмилия Кларк и Люк Эванс, а автор оригинальных графических романов Эд Брубейкер выступил в качестве соавтора экранизации.

«Ведьмак», 4 сезон

Дата выхода: не объявлена.

Где смотреть: на Netflix.

Фото Кадр из сериала «Ведьмак», создатель Лорен Шмидт Хиссрих/ Netflix

Четвертый сезон экранных приключений охотника на монстров и принцессы Цириллы продолжит сюжет предыдущих серий. В неоднозначно принятом проекте Netflix на этот раз произойдут разительные перемены, ведь место игравшего ведьмака Геральта из Ривии Генри Кавилла займет актер Лиам Хемсворт. Остается только надеяться, что перед финальным пятым сезоном шоу не произойдет очередной замены.

«Бегущий по лезвию 2099»

Дата выхода: не объявлена.

Где смотреть: на Prime Video.

Сериальное продолжение дилогии фантастических фильмов, первый из которых давно завоевал культовый статус. Как можно догадаться из названия, события развернутся спустя 50 лет после показанных в фильме Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049». Роли в проекте исполнят Мишель Йео, Хантер Шафер и Том Берк.

«Черное зеркало», 7 сезон

Дата выхода: не объявлена.

Где смотреть: на Netflix.

Фото Кадр из сериала «Черное зеркало», создатель Чарли Брукер/ Netflix

Новая часть телесериала-антологии про технологии и их влияние на человеческую жизнь от Чарли Брукера. Что нехарактерно для проекта, один из эпизодов станет продолжением истории из предыдущей серии проекта — открывавшей четвертый сезон серии «USS Каллистер».

«Поколение «Ви», 2 сезон

Дата выхода: не объявлена.

Где смотреть: на Prime Video.

Фото Кадр из сериала «Поколение «Ви», создатель Крэйг Розенберг, Эван Голдберг, Эрик Крипке/ Amazon Studios

Продолжение тепло принятого спин-оффа хитовых «Пацанов», вышедшего в 2023 году. Это сериал о группе супергероев, которые учатся в университете под крылом Vought International, а их альма-матер оказывается испытательным полигоном по улучшению сыворотки «Ви», дарующей сверхспособности.

«Миротворец», 2 сезон

Дата выхода: не объявлена.

Где смотреть: на HBO.

Фото Кадр из сериала «Миротворец», создатель Джеймс Ганн/ HBO Max

Продолжение сериала Джеймса Ганна, рассказывающего о приключениях одного из членов отряда самоубийц. Несмотря на перезапуск вселенной DC, «Миротворец» не остался за бортом и, кажется, нашел свое место в новой итерации супергеройского мира и его каноне.

«И просто так», 3 сезон

Дата выхода: не объявлена.

Где смотреть: на HBO.

Фото Кадр из сериала «И просто так», создатель Даррен Стар/ Max, HBO Max

Спин-офф и по совместительству продолжение «Секса в большом городе» возвращается на экраны и продолжит истории из жизни Керри, Шарлотты и Миранды. Руководит проектом Майкл Патрик Кинг, работавший в качестве сценариста над «Сексом в большом городе» и выступивший режиссером двух полнометражных фильмов франшизы.