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Сегодня, 16:00

5 сериалов о спорте: что посмотреть после завершения «Теда Лассо»

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из сериала «Ход королевы»
Фото кадр из сериала «Ход королевы», Global Look Press
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Недавно вышел финальный эпизод телешоу об американском тренере, который возглавил английский клуб. «Тед Лассо» полюбился не только зрителям, но и критикам, а в его послужном списке — такие престижные награды, как «Золотой глобус», «Эмми» и Премия Гильдии актеров. Мы выбрали несколько сериалов о других видах спорта, которым тоже стоит уделить внимание.

«Ход королевы», 2020

Кадр из сериала «Ход королевы»
Фото кадр из сериала «Ход королевы», Global Look Press

Экранизация одноименного романа Уолтера Тевиса стала самым популярным мини-сериалом в истории Netflix и сделала Аню Тейлор-Джой суперзвездой. Актриса сыграла шахматного вундеркинда Бет Хармон, талант которой раскрыл самый обычный уборщик из детского приюта. В итоге девушке предстоит сразиться не только с сильнейшими противниками со всего мира, но и с собственными демонами.

«Футболисты», 2015-2019

Кадр из сериала «Футболисты»
Фото кадр из сериала «Футболисты»

Шоу рассказывает об изнанке американского футбола. Дуэйн Скала Джонсон, который в действительности посвятил этому спорту несколько лет в колледже, примерил на себя образ финансового менеджера, а позже — управляющего командой «Канзас-Сити Чифс». Компанию ему составил звезда фильма «Довод» Джон Дэвид Вашингтон.

Кадр из&nbsp;трейлера к&nbsp;сериалу &laquo;Черное зеркало&raquo;. Что известно о шестом сезоне «Черного зеркала»

«Королевство», 2014-2017

Кадр из сериала «Королевство»
Фото кадр из сериала «Королевство»

В центре сюжета — бывший чемпион по смешанным единоборствам. После краха своей карьеры он решает открыть спортзал, где будет тренировать будущих чемпионов. Ведущую роль исполнил Фрэнк Грилло, засветившийся в нескольких фильмах студии Marvel, но также здесь можно увидеть бывшего бойца UFC Джо Стивенсона и участника поп-рок-группы Jonas Brothers Ника Джонаса.

«Гимнастки», 2009-2012

Кадр из сериала «Гимнастки»
Фото кадр из сериала «Гимнастки»

Действие этого сериала происходит на тренировочной базе, где занимаются три восходящие звезды спортивной гимнастики. Однако с прибытием новенькой борьба за места в сборной обостряется. Любопытно, что дублерши актрис сами имели опыт подготовки к участию в Олимпийских играх.

«Цепляясь за лед», 2020

Кадр из сериала «Цепляясь за лед»
Фото кадр из сериала «Цепляясь за лед»

Кая Скоделарио, известная зрителям по роли Эффи в культовом шоу «Молокососы», сыграла фигуристку, решившую вернуться в большой спорт после травмы. Только вот теперь ей придется перейти из одиночного катания в парное, а репутация партнера оставляет желать лучшего.

Кадр из&nbsp;сериала &laquo;Царица Клеопатра&raquo;. «Худший сериал в истории». За что критикуют новую документалку про Клеопатру от Netflix

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