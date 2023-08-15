5 сериалов про отношения, которые можно посмотреть за пару вечеров

Когда хочется отдохнуть от тяжелых драм или криминальных детективов, на помощь приходят фильмы про отношения. Чаще всего наполовину разговорные, они подходят, чтобы скрасить вечер. Но иногда еще и помогают найти ответы на волнующие сердце вопросы.

Собрали несколько небольших сериалов про отношения: от легкого и музыкального с Зои Кравиц до драматичного ломающего четвертую стену с Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком.

Меломанка

Сериал 2019-го года, основанный на романе Ника Хорнби под названием High fidelity (Hi-Fi), представляет своего рода ремейк фильма «Фанатик» 2000 года с Джоном Кьюсаком в главной роли, который был снят по этой же книге.

Сериал (как и фильм) рассказывает историю владельца музыкального магазина по имени Роб. Только вот в сериале это не самовлюбленный инфантильный 35-тилетний мужчина (знаковый образ для автора романа Ника Хорнби), а девушка в исполнении Зои Кравиц.

Фото Кадр из сериала «Меломанка»

Несмотря на смену пола главного персонажа сериал все так же построен вокруг сложной личной жизни человека с непростым характером. Не исчез и прием слома четвертой стены, когда героиня обращается напрямую к зрителю. Сюжет стартует с составления Роб топ-5 своих болезненных разрывов с партнерами, и весь сериал будет сконцентрирован на них.

Одно из хобби героини — создание музыкальных подборок, так что не удивительно, что эта привычка глубоко укоренилась в ее жизни и касается не только музыкальных предпочтений. В попытках разобраться в своих чувствах героиня Зои Кравиц поочередно назначает встречи со своими «злыми бывшими», только вот манипуляторами, эгоистами и нарциссами часто оказываются совсем не бывшие партнеры.

«Меломанка» наполнена не только глубокими и неоднозначными персонажами: как понятно из названия, для любителей музыки в сериале тоже есть, где разгуляться. Создатели прекрасно работают с материалом, а брошенные вскользь фразы о музыке поймут только знатоки. Несмотря на все положительные отзывы и хорошие оценки, в 2020-м сериал был закрыт, а съемки остановлены.

Интересный факт: экранизации 2000-го и 2019 года связывает не только первоисточник, но и родственные связи между актерами: Зои Кравиц приходится дочерью Лизе Боне, сыгравшей одну из ролей в фильме начала «нулевых».

У «Меломанки» оценка 7,8 на Кинопоиске и 7,7 на IMDb.

Измены

В центре повествования российского телесериала «Измены» оказывается 30-тилетняя москвичка по имени Ася и ее личная жизнь. К героине Елены Лядовой (за эту роль актриса получила премию ТЭФИ в 2016 году) обращается ее подруга Даша, которая ею восхищается и хочет научиться жить, как Ася.

Даша — жена успешного бизнесмена, Ася — давно замужем за врачом: обе не знают, чего им не хватает в жизни, и находятся, по всей видимости, в годами подавляемой депрессии. Только вот справляются с ней по-разному. Ася работает на обычной работе, живет в маленькой квартире и имеет трех любовников, среди них начальник, случайный ДПСник и парнишка на 14 лет моложе. Со стороны подруги жизнь героини Лядовой выглядит чем-то удивительным, только вот не все так просто, и взгляд со стороны оказывается ошибочным.

Фото Кадр из сериала «Измены»

Сериал, подобно опытному канатоходцу, балансирует на грани, при этом не скатываясь в пучину типичного российского сериала 2000-2010-х. Он ловко и остроумно показывает жизнь москвичей середины «десятых», а сейчас смотрится как одна из примет эпохи.

Оценка сериала на Кинопоиске — 8.

Современная любовь

Малоизвестный, но очень трогательный сериал от Amazon Prime, снятый на основе еженедельных колонок в газете New York Times — то есть основанный на историях реальных людей. Роли исполняет звездный состав: Кит Харингтон, Энн Хэтэуэй, Дев Патель, Эндрю Скотт и другие.

Каждая серия идет 30 минут и рассказывает один сюжет. В эпизодах исследуются разные проявления любви: от платонической и отцовской до отношения к самому себе. В «Современной любви» герои не выходят за пределы Нью-Йорка, что роднит сериал с киноальманахом «Нью-Йорк, я люблю тебя».

Фото Кадр из сериала «Современная любовь»

Второй сезон сериала фокусируется на более широком спектре переживаний, таких как влюбленность в лучшего друга, самоанализ, размышления о том, каково было бы столкнуться с бывшим на улице или случайно встретить незнакомца в стиле ромкома.

Небольшие вырванные из контекста рассказы из газет не позволяют глубоко раскрыть характеры персонажей, тем более за полчаса, но это компенсируется мощной актерской игрой. Эпизоды можно смотреть в разном порядке и пропускать те, которые не откликаются.

На Кинопоиске у сериала 7,7 баллов из 10, а на зарубежном IMDb — 7,9.

Нормальные люди

Экранизация одноименного романа ирландской писательницы Салли Руни — суперхита, в свое время попавшего в лонглист букеровской премии и получившего звание Романа года по версии Irish Book Awards в 2018 году.

Сериал рассказывает про отношения двух необычных подростков Марианны и Коннела, которые познакомились еще в средней школе, а в потом вместе учились в дублинском колледже.

Фото Кадр из сериала «Нормальные люди»

Герои испытывают чувства в диапазоне от пьянящей близости до почти полного отторжения, что подчеркивается их противоположным местом в обществе, ведь Коннел — популярный красавчик, а Марианна — объект насмешек и травли. При этом, в отличие от «парня нарасхват», девушка не зависит от мнения общества, и ей глубоко плевать на то, что о ней подумают. Интересно, что при поступлении в колледж ситуация кардинально меняется.

По ходу эпизодов герои повлияют друг на друга, заставят взглянуть на себя с другой стороны, столкнутся с предательством и непониманием и, в конце концов, вынесут уроки из своих многолетних отношений. Сериал, как и книга, показывает историю первой любви как процесса, который, несмотря на неминуемость краха, оставляет неизгладимый след на личностях влюбленных.

Российские зрители оценили сериал в 7,6 баллов, а на IMDb он набрал 8,4.

Сцены из супружеской жизни

Еще один ремейк в нашей подборке. Сериал является адаптацией одноименного проекта Ингмара Бергмана 1973 года, оказавшего влияние на всю киноиндустрию и ставшего одной из знаковых работ режиссера.

Мини-сериал, впервые презентованный на Венецианском кинофестивале, рассказывает историю семейной пары, которая разводится после 10 лет семейной жизни и сходится снова после этого.

Фото Кадр из сериала «Сцены из супружеской жизни»

В отличие от первоисточника Бергмана, адаптация не бросает нас в круговорот психологических проблем. Авторы заботливо отнеслись к зрителю, ведь, согласно одной из легенд, после фильма 1973 года, показанного на шведском телевидении, статистика разводов по стране подскочила вверх. Каждый эпизод нового сериала начинается со съемочной площадки, где актеров называют реальными именами, и они фактически входят в повествование сериала. В остальном сюжет почти не отступает от оригинала, за исключением некоторых примет времени, которые осовременивают персонажей.

Драма получила 8 из 10 на Кинопоиске и 8,1 на IMDb.

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