Переломный период: 8 лучших сериалов про подростков

У кого-то подростковые годы вызывают приятную ностальгию, напоминая о времени, когда все было гораздо проще. Но есть и те, кто вспоминает период взросления как суровое испытание, которое, к счастью, уже позади. В отличие от фильмов, хронометраж которых не всегда позволяет погружаться в те или иные нюансы жизни подростков, в многосерийных проектах есть куда больше времени на раскрытие внутреннего мира как главных, так и второстепенных персонажей. Собрали для вас восемь лучших современных сериалов про подростков.
Год выхода: 2019 — наст. время.
Количество сезонов: 2.
Страна: США.
Жанр: драма, мелодрама.
Режиссер: Сэм Левинсон, Пиппа Бьянко, Августин Фриззелл.
В главных ролях: Зендея, Хантер Шафер, Джейкоб Элорди, Алекса Деми, Сидни Суини.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5.
Рейтинг IMDb: 8.3.
Проект Сэма Левинсона сосредоточен на школьнице Ру, которая возвращается домой после рехаба. Лечение в реабилитационной клинике не помогло главной героине избавиться от наркотической зависимости, и она быстро вернулась к старым привычкам.
«Эйфория» глубоко погружена не только в личные драмы Ру, но и ее одноклассников — и даже их родителей. Они не выступают фоном, существующим, исключительно чтобы подчеркнуть борьбу главной героини с зависимостью. На протяжении всего шоу акценты истории смещаются на того или иного персонажа, поэтому к финалу второго сезона в сериале есть несколько равноценных сюжетных линий.
Год выхода: 2017 — 2024.
Количество сезонов: 7.
Страна: США.
Жанр: комедия.
Режиссер: Алекс Рейд, Джаффар Махмуд, Майкл Джудд.
В главных ролях: Иэн Армитедж, Зои Перри, Монтана Джордан, Реган Реворд, Джим Парсонс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.6.
Рейтинг IMDb: 8.1.
Спин-офф ситкома «Теория большого взрыва» рассказывает о ранних годах физика-теоретика Шелдона Купера. Сериал посвящен не столько первым открытиям юного гения, сколько семье Шелдона, которая пытается адаптироваться к особенностям его поведения.
Сначала сериал сосредоточен на детстве главного героя, а затем отражает его подростковые годы. Будучи совершенно непохожим на сверстников, Шелдон переживает подростковый период по-своему.
В финальном эпизоде «Детства Шелдона» к своим ролям из «Теории Большого взрыва» вернулись Джим Парсонс и Маим Бялик, сыгравшие в оригинальном проекте Шелдона и Эми.
Для поклонников «Теории большого взрыва» и «Детства Шелдона» история их любимых персонажей может быть не закончена. В этом году у «Детства Шелдона» вышел спин-офф «Первый брак Джорджи и Мэнди», в котором может появиться исполнитель главной роли Иэн Армитедж.
Кроме того, в разработке находится сериал, посвященный владельцу магазина комиксов Стюарту Блуму, его помощнице Дениз и геологу Берту Кибблеру.
Год выхода: 2016 — наст. время.
Количество сезонов: 4.
Страна: США.
Жанр: ужасы, фантастика, фэнтези, триллер, драма, детектив.
Режиссер: Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон Леви.
В главных ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.4.
Рейтинг IMDb: 8.7.
Сериал рассказывает о группе детей, противостоящих зловещей мистической силе из другого мира, которая питается страхами людей. При создании проекта братья Даффер ориентировались на работы Стивена Кинга и продукты массовой культуры, которые, по их мнению, наверняка смогли бы вызвать у зрителей чувство ностальгии.
Работа над финальным сезоном «Очень странных дел» затянулась из-за забастовок голливудских актеров и сценаристов, что особенно расстроило режиссера проекта Шона Леви.
«Нас это убивает, потому что чертовы дети не могут взрослеть медленнее», — объяснил постановщик.
Появился даже термин «эффект «Очень странных дел», который использовал режиссер культового «Аватара» Джеймс Кэмерон, описывая разницу между возрастом актеров и их персонажей.
«Мне нравится этот сериал, но создается эффект «Очень странных дел», когда персонажи-ученики старшей школы выглядят так, будто им 27», — считает Кэмерон.
Пятый сезон «Очень странных дел» станет заключительным. Детали сюжета пока неизвестны, но, по словам актера Джейми Кэмпбелл Бауэра, сыгравшего в проекте Векну, финал проекта получается диким и по-настоящему безумным.
Год выхода: 2019 — 2024.
Количество сезонов: 4.
Страна: Великобритания.
Жанр: драма, мелодрама, комедия.
Режиссер: Бен Тэйлор, Кейт Херрон, Руньяраро Мапфумо.
В главных ролях: Эйса Баттерфилд, Джиллиан Андерсон, Шути Гатва, Эмма Маки, Коннор Суинделлс.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.
Рейтинг IMDb: 8.2.
Сюжет «Сексуального просвещения» (известен также как «Половое воспитание») сосредоточен на подростке Отисе из школы Мурдэйл, у которого сложные отношения с одноклассниками. Наладить социальную жизнь герою помогают консультации, на которых он дает советы по решению интимных проблем.
В четвертом и заключительном сезоне шоу Отис сталкивается с конкуренцией, ведь в колледже, в который перешли ученики Мурдэйла, уже есть свой эксперт по сексуальному просвещению.
Год выхода: 2022 — наст. время.
Количество сезонов: 1.
Страна: США.
Жанр: фэнтези, комедия, криминал, детектив.
Режиссер: Тим Бертон, Джеймс Маршалл, Ганджа Монтейру.
В главных ролях: Дженна Ортега, Хантер Дуэн, Эмма Майерс, Джой Сандэй, Джорджи Фармер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0.
Рейтинг IMDb: 8.1.
Уэнсдэй Аддамс поступает в академию для изгоев Nevermore, где совершенствует экстрасенсорные способности, пытается остановить местного серийного убийцу и даже находит друзей.
Во втором сезоне «Уэнсдэй» в проекте будет меньше романтики и больше ужасов: «Я получила несколько сценариев второго сезона, в которых определенно куда больше хоррора», — рассказывала исполнительница главной роли Дженна Ортега.
Актриса добавила, что с точки зрения структуры каждый эпизод второго сезона будет похож на отдельный фильм. Сама же главная героиня стала своего рода скримером, который неожиданно появляется на экране.
«Думаю, многие из нас хотели бы обладать интеллектом, остроумием и уверенностью, которые есть у Уэнсдэй. Она вдохновляет, ведь она из тех, кому все равно, что думают другие», — уверена Ортега.
Продолжение «Уэнсдэй» вдохновлено рассказом Эдгара Аллана По «Маска Красной смерти» о принце, который, желая избежать чумы, заперся в своем замке и устроил маскарад.
Год выхода: 2018 — 2024.
Количество сезонов: 8.
Страна: Испания.
Жанр: триллер, драма, криминал.
Режиссер: Дани де ла Орден, Рамон Саласар, Хинеста Гиндаль.
В главных ролях: Мария Педраса, Итзан Эскамилья, Мигель Бернардо, Мигель Эрран, Мина Эль Хаммани.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4.
Рейтинг IMDb: 7.2.
По сюжету проекта трое подростков из небогатых семей получают стипендию для обучения в престижной школе «Лас-Энсинас» и вынуждены противостоять нападкам одноклассников, считающих, что новичкам рядом с ними не место.
В июле этого года вышел восьмой и финальный сезон проекта, в котором Омар и Надя воссоединились накануне выпускного.
Год выхода: 2019.
Количество сезонов: 1.
Страна: США.
Жанр: драма, мелодрама.
Режиссер: Клеа ДюВалл, Рэйчел Ли Голденберг, Рашаад Эрнесто Грин.
В главных ролях: Чарли Пламмер, Кристин Фросет, Дензель Лав, Джей Ли, Софья Васильева.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8.
Рейтинг IMDb: 8.0.
Мини-сериал, основанный на одноименном романе Джона Грина, рассказывает о 16-летнем Майлзе Холтере, которому нравится запоминать предсмертные слова великих людей. Главный герой отправляется учиться в академию Калвер-Крик в надежде найти «Великое Возможно» — концепцию, вдохновленную последними словами Франсуа Рабле.
В закрытой частной школе Майлз находит друзей и влюбляется в девушку по имени Аляска Янг, которая вскоре погибает в автокатастрофе. «В поисках Аляски» рассказывает о том, как трагедия становится путем зачастую вынужденного, болезненного взросления и помогает найти ответы на важные вопросы.
Год выхода: 2007 — 2012.
Количество сезонов: 6.
Страна: США.
Жанр: драма, мелодрама.
Режиссер: Марк Пизнарский, Норман Бакли, Патрик Р. Норрис.
В главных ролях: Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Эд Вествик, Пенн Бэджли, Чейс Кроуфорд.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.
Рейтинг IMDb: 7.5.
Сериал, снятый по мотивам одноименной серии романов Сесили фон Цигезар, освещает жизнь подростков престижной частной школы на Манхэттене. В частности, отношения подруг Блэр Уолдорф и Серены ван дер Вудсен. Атмосферу и без того непростых школьных будней накаляет присутствие в жизни персонажей некой «сплетницы», которая на своем сайте делится подробностями личной жизни героев, которые те не хотели бы разглашать.
«Сплетница» продержалась в эфире шесть сезонов, а в 2021 году вышел одноименный перезапуск проекта. С 2007 года многое изменилось, поэтому создатели шоу решили коренным образом поменять концепцию ребута. О том, кто именно является сплетницей, зрители узнают с самого начала. Она не скрывает свои мотивы и цели, делая посты в популярной соцсети с воспитательной целью. По мнению Сплетницы 2.0, обличающие посты о школьниках в интернете помогут им лучше следить за своим поведением и научит нести ответственность за свои поступки.
Новую «Спленицу» аудитория приняла без восторгов. Сериал закрыли после второго сезона.