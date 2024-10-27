Хронология всех мультфильмов «Шрек»: в каком порядке смотреть франшизу

С момента своей премьеры в далеком 2001 году «Шрек» стал легендарным мультфильмом, породившим вокруг себя целый культ почитателей. Влияние зеленого огра уже давно не ограничивается анимационными лентами и детскими утренниками.

Немудрено, что за более чем 20 лет франшиза о Шреке обросла множеством проектов, среди которых мультфильмы, видеоигры, мюзикл и даже шрек-рейвы, которые проходят в крупных городах по всему миру. А в 2026 году выйдет очередной полнометражный мультик. В ожидании вспомнили главные анимационные проекты франшизы и разобрались, в каком же порядке происходят их события.

Фильмы франшизы «Шрек» в порядке их выхода на экраны

Шрек

Год: 2001.

Страна: США.

Режиссер: Эндрю Адамсон, Вики Дженсон.

В главных ролях: Майк Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диас.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 7,9.

Фото Кадр из мультфильма «Шрек», реж. Эндрю Адамсон, Вики Дженсон/ DreamWorks, DreamWorks Animation

Один из самых знаковых мультфильмов всех времен, первая анимационная лента со времен «Питера Пэна» 1953 года, боровшаяся за «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. Также проект — обладатель премии «Оскар» в учрежденной в 2002 году номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм».

«Шрек» рассказывает историю зеленого огра, который, не особо того желая, покидает родное болото с целью спасти заточенную в башне принцессу по имени Фиона. Помочь совсем не герою в его приключении вызывается говорящий Осел. Шрек не только столкнется со множеством ситуаций разной степени опасности и абсурдности, но и найдет свою любовь и станет настоящим героем. Впрочем, от последнего огр явно не испытывает возвышенных чувств.

Шрек: Медовый месяц

Год: 2003.

Страна: США.

Режиссер: Саймон Дж. Смит.

В главных ролях: Майк Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диас.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из мультфильма «Шрек: Медовый месяц», реж. Саймон Дж. Смит./ Universal Pictures, DreamWorks Animation

Во время путешествия принцесса Фиона пропадает. Оказывается, что ее похитил призрак лорда Фаркуада, чтобы править вместе с ней в подземном царстве. Осел, Шрек и Дракониха отправляются в путешествие, чтобы спасти Фиону.

Этот проект — прямое продолжение оригинального мультфильма 2001 года.

Шрек 2

Год: 2004.

Страна: США.

Режиссер: Эндрю Адамсон, Келли Эсбери, Конрад Вернон.

В главных ролях: Майк Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диас.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из мультфильма «Шрек 2», реж. Эндрю Адамсон, Келли Эсбери, Конрад Вернон/ DreamWorks Pictures, DreamWorks Animation

Во втором фильме перед Шреком и Фионой встанет новое испытание — путешествие в королевство Далеко-далеко, где пара должна встретиться с родителями принцессы. В новом приключении огров ждут испытания, смешные ситуации, множество новых ярких персонажей (включая Кота в сапогах, мгновенно ставшего любимцем публики) и, конечно же, новые открытия о себе и отношениях.

Кумир Тридевятого Королевства

Год: 2004.

Страна: США.

Режиссер: Саймон Дж. Смит.

В главных ролях: Майк Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диас, Антонио Бандерас.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 6,2.

Фото Кадр из мультфильма «Кумир Тридевятого Королевства», реж. Саймон Дж. Смит/ DreamWorks Animation

Короткометражный мультфильм из вселенной «Шрека», являющийся, по сути, пародией на шоу American Idol, рассказывает о шоу талантов. В центре сюжета — комические приключения персонажей, которые пытаются завоевать популярность и внимание жителей королевства.

Шрек Третий

Год: 2007.

Страна: США, Австралия.

Режиссер: Крис Миллер, Раман Хюи.

В главных ролях: Майк Майерс, Эдди Мерфи,Кэмерон Диас.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из мультфильма «Шрек Третий», реж. Крис Миллер, Раман Хюи/ Paramount Pictures, DreamWorks Animation

Отец Фионы — король Гарольд — оказывается на смертном одре, и Шрек вынужден отправиться на поиски племянника короля и нового законного наследника. Третий фильм из серии сохраняет юмор и динамику предыдущих частей, добавляя новых персонажей и еще больше забавных ситуаций.

Шрек Мороз, зеленый нос

Год: 2007.

Страна: США.

Режиссер: Гари Труздейл.

В главных ролях: Майк Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диас.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из мультфильма «Шрек Третий», реж. Гари Труздейл/ Paramount Pictures, DreamWorks Animation

Праздничный спин-офф, показывающий, как Шрек пытается устроить идеальное Рождество для своей семьи. Несмотря на попытки главного героя создать атмосферу уюта, все выходит из-под контроля, когда друзья-напарники вмешиваются в его планы.

Шрек навсегда

Год: 2010.

Страна: США.

Режиссер: Майк Митчелл.

В главных ролях: Майк Майерс, Эдди Мерфи, Кэмерон Диас.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,2.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из мультфильма «Шрек Третий», реж. Майк Митчелл/ Paramount Pictures, DreamWorks Animation

Последняя на данный момент полнометражная лента, в центре сюжета которой оказывается легендарный зеленый огр. Шрек, явно страдающий чем-то вроде кризиса среднего возраста, подписывает договор с коварным Румпельштильцхеном. Четвертый полнометражный фильм основной серии исследует тему сожалений и права на второй шанс, при этом обыгрывая ее в фирменном стиле франшизы.

Шрек: Страшилки

Год: 2010.

Страна: США.

Режиссер: Гари Труздейл, Роман Хюи.

В главных ролях: Майк Майерс, Антонио Бандерас, Кэмерон Диас.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 6,7.

Фото Кадр из мультфильма «Шрек: Страшилки», реж. Гари Труздейл, Роман Хюи/ Paramount Pictures, DreamWorks Animation

Хэллоуинский спецвыпуск строится на разных жутких историях. Их рассказывают Шрек и его друзья, чтобы определить, кто же из них самый страшный. Мрачный юмор и явно пародийная интонация всех историй, объектом которых являются классические сюжеты ужасов, делают короткометражку невероятно яркой.

Рождественский Шректакль Осла

Год: 2010.

Страна: США.

Режиссер: Уолт Дорн, Роман Хюи.

В главных ролях: Эдди Мерфи, Майк Майерс, Антонио Бандерас, Кэмерон Диас.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,8.

Рейтинг IMDb: 5,3.

Фото Кадр из «Рождественский Шректакль Осла», реж. Уолт Дорн, Раман Хюи/ DreamWorks Animation

Осел устраивает праздничное шоу с участием всех своих друзей: их совместные выступления создают настоящую атмосферу Рождества. Короткометражка, состоящая из юмора и музыкальных номеров, понравится как взрослым, так и детям. И даже идеально устроится в плейлисте для новогодних каникул.

Кот в сапогах

Год: 2011.

Страна: США, Индия.

Режиссер: Крис Миллер.

В главных ролях: Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Зак Галифианакис, Билли Боб Торнтон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из мультфильма «Кот в сапогах», реж. Крис Миллер/ Paramount Pictures, DreamWorks Animation

Спин-офф серии концентрируется на приключениях так полюбившегося многим зрителям Кота в сапогах. Проект рассказывает предысторию популярного персонажа из вселенной «Шрека». Рыжий герой объединяется с Кисой Мягколапкой и Шалтай-Болтаем, чтобы украсть волшебные бобы. Динамичные экшен-сцены и остроумные диалоги не оставят равнодушными как взрослых, так и их детей.

Поросенок, который крикнул: «Оборотни!»

Год: 2011.

Страна: США.

Режиссер: Гари Труздейл.

В главных ролях: Шон Бишоп, Коуди Кэмерон, Арон Уорнер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,1.

Рейтинг IMDb: 5,7.

Фото Кадр из мультфильма «Поросенок, который крикнул «Оборотни», реж. Гари Труздейл/ DreamWorks Animation

Короткометражный мультфильм рассказывает историю о Трех Поросятах, которые подозревают, что их сосед — оборотень. Только он оказывается не совсем обычным и превращается немножечко не так, как можно ожидать. Впрочем, это не делает Волка менее опасным и пугающим.

Кот в сапогах: Три Чертенка

Год: 2011.

Страна: США.

Режиссер: Раман Хюи.

В главных ролях: Антонио Бандерас, Жиль Марини, Шарлотта Ньюхаус.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,4.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из мультфильма «Кот в сапогах: Три Чертенка», реж. Раман Хей/ Paramount Pictures, DreamWorks Animation

Короткометражный мультфильм, по сути, продолжение истории о Коте в сапогах. В нем хвостатый победитель огров отправляется в новое приключение, чтобы найти украденный рубин, известный под именем «Сердце огня». В этом путешествии рыжему проказнику помогают три маленьких, но очень шаловливых котенка.

Приключения Кота в сапогах

Год: 2015-2018.

Страна: США.

Режиссер: Джонни Кастучиано, Рой Бурдин, Бен Джуоно и другие.

В главных ролях: Эрик Бауза, Джейма Мейс, Грэй Гриффин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,8.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из мультсериала «Приключения Кота в сапогах», реж. Джонни Кастучиано, Рой Бурдин, Бен Джуоно / Netflix, DreamWorks Animation Television

Мультсериал рассказывает о приключениях Кота в сапогах, в которые рыжий герой ввязался до событий первого полнометражного мультфильма о себе любимом. Кот защищает тайный город Сан-Лоренцо от опасностей. Но в какой-то момент его действия разрушают мистическое заклятие, скрывавшее город от внешнего мира.

Кот в книге: В ловушке эпической сказки

Год: 2017.

Страна: США.

Режиссер: Рой Бурдин, Джонни Кастучиано.

В главных ролях: Эрик Бауза, Джейма Мейс, Мария Бэмфорд.

Рейтинг IMDb: 5,2.

Фото Кадр из мультфильма «Кот в книге: В ловушке эпической сказки», реж. Рой Бурдин, Джонатан Николл/ Netflix, DreamWorks Animation Television

«Кот в книге: В ловушке эпической сказки» — это интерактивный мультфильм, в котором зрители могут принимать решения за главного героя. Он оказывается в ловушке в волшебной книге, где должен преодолевать испытания и сражаться с различными врагами. И именно зритель решает, в каком из направлений будет развиваться история.

Кот в сапогах 2: Последнее желание

Год: 2022.

Страна: США, Япония.

Режиссер: Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Флоренс Пью, Оливия Колман.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 7,8.

Фото Кадр из мультфильма «Кот в сапогах 2: Последнее желание», реж. Джоэль Кроуфорд/ Universal Pictures, DreamWorks Animation

Долгожданное продолжение приключений Кота в сапогах. Однажды герой обнаруживает, что израсходовал восемь из девяти кошачьих жизней. Для их восстановления Кот решает отправиться на «Звезду желаний». Это пространство, которое исполняет желания.

В нелегком путешествии к главному герою присоединяются Киса Мягколапка, также имеющая свои корыстные интересы, и простодушный щенок Перрито. Тем временем Кота преследует жуткий волк, от которого у когда-то бесстрашного героя стынет кровь в жилах.

В каком порядке смотреть мультфильмы серии «Шрек»

Важно знать, что события некоторых более новых проектов хронологически происходят раньше сюжета первого мультфильма серии. Конечно, новичку начинать знакомство с миром Шрека, пожалуй, лучше всего в порядке выхода картин на экраны. Но если вы уже большой фанат, то нет ничего плохого, чтобы посмотреть все согласно внутренней хронологии вселенной.

Фото Кадр из мультфильма «Шрек 2», реж. Эндрю Адамсон, Келли Эсбери, Конрад Вернон/ DreamWorks Pictures, DreamWorks Animation

Проекты вселенной Шрека в хронологическом порядке событий: