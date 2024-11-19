Что показали в первой половине 2-го сезона аниме-сериала «Синяя тюрьма: Блю Лок»

Сегодня, 16:30
Написав с полдюжины текстов об аниме для любимого «СЭ», я предвосхищаю комментарии из разряда: «А при чем тут спорт?» и «Где тут футбол?». Возрадуйтесь! Можете посмотреть сериал про то, каким бы был футбол, если бы спортсмены особенно отличались интеллектуальными способностями, а правила игры придумал бы сумасшедший японец.
В 2022 году вышла аниме-адаптация довольно популярной спортивной манги «Синяя тюрьма: Блю Лок» авторства Мунэюки Канэсиро, известного своей любовью к играм на выживание. Осенью 2024 года стартовал второй сезон. Рассказываем, какой получилась первая половина продолжения проекта.
Признавая ужасное состояние японского футбола, национальная ассоциация делает смелый шаг — нанимает загадочного тренера Дзимпачи Эго. Теперь он несет ответственность за то, чтобы направить Японию к успеху на чемпионате мира. Убежденный в том, что агрессивный нападающий необходим для победы, Эго создает уникальный тренировочный лагерь под названием «Синяя тюрьма». Там тренер собирает 300 перспективных бомбардиров из футбольных команд средних школ по всей Японии. В этой высококонкурентной среде участники соревнуются за место в национальной сборной.
Осторожно: в этой и в следующей главах есть спойлеры.
Главный герой — Йоичи Исаги. После критической ошибки в школьной лиге он воспользовался шансом, чтобы проявить себя и реализовать свои амбиции. Герой хочет стать лучшим нападающим Японии. Сейчас он второй с конца — обычный лузер, который по законам жанра должен всех победить.
В первом сезоне в «Синей тюрьме» проходят два отборочных тура. Победители последнего выигрывают шанс сыграть со звездами мирового футбола, на которых раскошелилась ассоциация. После этого состязания игроков загоняют в небольшое помещение. Тренер Эго сообщает юношам, что его проекту угрожает закрытие. И чтобы предотвратить это, команда «Синей тюрьмы» должна одержать победу над молодежной сборной Японии.
Уже вышло 7 серий из 14, заявленных в сезоне. Первые пять эпизодов показывают процесс подготовки к решающей судьбу «Синей тюрьмы» игре. Эго отбирает команду из 11 нападающих, между тем в японской молодежной сборной нарастают конфликты.
В шестом эпизоде зрителям показывают подготовку к решающей схватке сезона и начало матча. В седьмой серии игра продолжается и воспитанники Эго пропускают первый мяч. Но в конце эпизода футболист по имени Наги забивает первый гол за «Синюю тюрьму».
Затеи Эго безумны, страхи игроков не всегда разумны.
Нужно понимать, что это не классическое аниме про командный спорт, как это было в «Волейболе» и «Баскетболе Куроко». Автор переизобретает спокан (жанр аниме и манги, рассказывающий о спортивных достижениях) и отчасти сам футбол. В аниме нет скучных игр и столкновений, за все серии ни разу не было офсайта, никому не прилетают красные карточки за нарушения. Персонажи в проекте делятся на два типа: обычные игроки из средней школы и мальчики, которых не взяли в «Токийские мстители» (аниме про преступную группировку из Токио). Героев достаточно много, но при этом почти каждого из них раскрывают. А у тренера Эго свое представление о том, как выглядит футбол. Персонаж изобретает какие-то новые термины и приемы, цель которых — приблизить мальчиков к каким-то сверхчеловеческим показателям.
У героев не всегда все получается с первого раза, и они развиваются на глазах у зрителя. Не всегда понятно, кто забьет мяч в этот раз: приходится гадать и сидеть в напряжении. Ненавязчивые японские шуточки тоже на месте и разбавляют весь этот тревожный накал страстей.
Но есть у аниме и жирный минус — 3D. Нельзя влюбиться в 2D-мальчика, если он в 3D. Студия уже тысячекратно извинилась за этот косяк, но нужно понимать, что есть моменты, когда зритель прощает трехмерные модельки аниматорам. Однако сложно простить целый матч, где мяч, бутсы, трава и волосы двигаются в неестественном для всей японской анимации трехмерном изображении.
Мультфильм хоть и далек от реальности, но обладает интересным сюжетом и сильно увлекает.
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