Ссоры и драки: 5 самых громких скандалов на съемочной площадке

Съемочная площадка часто становится местом ожесточенных споров между известными актерами, режиссерами и продюсерами. Рассказываем о наиболее жестких и интересных случаях.

«Лорды Флэтбуша»: Ричард Гир и Сильвестр Сталлоне

Иногда случается, что актеры недовольны друг другом с первого взгляда. Похожее произошло между Ричардом Гиром и Сильвестром Сталлоне в 1973 году. Закончилось все тем, что актеры подрались из-за куска курицы с горчицей. Сталлоне рассказал об этом в интервью 2006 года для Ain't It Cool: «Он откусил курицу, и брызги горчицы попали мне на бедро. Я ударил его локтем по голове и практически вытолкнул его из машины».

Фото imago-images, Global Look Press

Режиссеру пришлось сделать выбор: один из актеров должен был уйти, другой — остаться. Ричарда Гира уволили из проекта. С тех пор актеры в сложных отношениях и соперничают друг с другом.

«Анатомия страсти»: Патрик Демпси и Исайя Вашингтон

В кино, как и в жизни, важна пунктуальность. С этим бы согласился Патрик Демпси, которого разозлило то, как его коллега относился к своим обязанностям. Исайя Вашингтон проспал съемки и заставил ждать всю команду. Это вывело Демпси из себя, и дело не закончилось словесной перепалкой. Актеры сцепились так, что их пришлось разнимать.

Фото Кадр из сериала «Анатомия страсти», реж. Роб Корн., Hulu, Netflix.

«Изгои»: Том Круз и Роб Лоу

По сюжету «Изгоев» герои Тома Круза и Роба Лоу должны были подраться. Сами актеры решили не терять времени зря и умудрились устроить мордобой еще до начала съемок сцены. Причина конфликта до сих пор неизвестна. Однако коллеги актеров сообщали, что огорченный чем-то Роб Лоу ударил Круза, а последний не был готов подставить вторую щеку и дал сдачи. Съемочной команде пришлось разнимать дерущихся и растаскивать по гримеркам.

Фото Кадр из фильма «Изгои», реж. Френсис Форд Коппола, Warner Bros.

«Блэйд 3: Троица»: Уэсли Снайпс и съемочная группа

Бывают и ситуации, когда психическое состояние актеров становится нестабильным. Как сообщали коллеги Уэсли Снайпса, на сьемках он был на грани безумия. Артист отказывался говорить с режиссером фильма, прятался в трейлере и не выходил даже на рабочую смену. В какой-то момент Снайпс начал общаться только через записки.

Фото Кадр из фильма «Блэйд 3: Троица», Дэвид Гойер, New Line Cinema.

Такая ситуация не могла не вызвать раздражение съемочной группы. Актеры, которые снимались вместе со Снайпсом, были недовольны. Ситуацию прокомментировал Райан Рейнольдс в одном из интервью: «Это был сложный процесс. Я никогда не сталкивался ни с чем подобным».

«Самый пьяный округ в мире»: Шайа Лабаф и Том Харди

Шутки и подколы на съемках помогают справиться со стрессом. Но иногда они могут перейти допустимые границы и привести к конфликтам. Том Харди во время съемок фильма «Самый пьяный округ в мире» переборщил с юмором.

Фото Кадр из фильма «Самый пьяный округ в мире, реж. Джон Хиллкоут, The Weinstein Company.

Харди настолько вывел Лабафа из себя, что последний подобрал удачный момент и стукнул актера по голове. Удар был настолько сильным, что Том потерял сознание. Когда Харди очнулся, съемки продолжились. Но, как говорится, остался осадок — отношения между актерами все еще натянутые.