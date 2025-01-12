Самые громкие скандалы премии «Оскар»: тайны и драмы кинематографа

Несмотря на снижение популярности, «Оскар» все еще остается главной и самой известной кинопремией мира. Для широкого числа зрителей получение статуэтки Американской киноакадемии — синоним качества фильма.

Но кроме роскоши красной дорожки и торжественности речей «Оскар» за свою многолетнюю историю запомнился множеством скандалов, связанных как с личностью номинантов и гостей церемонии, так и с промахами самих организаторов. Интриги, ошибки, шокирующие заявления и неожиданные победы — такие моменты напоминают, что даже Голливуд не застрахован от драм. А порой и вовсе становится местом, где разворачиваются самые яркие из них. Вспоминаем громкие моменты церемонии «Оскар», которые потрясли мир кино.

Ошибка объявления победителя: «Ла-Ла Ленд» и «Лунный свет»

На церемонии 2017 года произошла одна из самых больших ошибок за всю историю «Оскара». Уоррен Битти и Фэй Данауэй объявили победителя в номинации «Лучший фильм», все аплодировали «Ла-Ла Ленду» и никто из присутствующих в зале не заподозрил подвоха. Однако спустя несколько минут выяснилось, что победителем стал не фильм Дэмьена Шазелла. Приз в номинации «Лучший фильм» на самом деле достался ленте Барри Дженкинса «Лунный свет». Ошибка с перепутанными конвертами породила волну мемов и обсуждений, став ярким примером человеческого фактора на масштабных шоу.

Фото Кадр из фильма «Ла-Ла Ленд», реж. Дэмьен Шазелл/ Summit Entertainment

Бойкот «Оскара» без разнообразия

За год до ошибки с «Ла-Ла Лендом» «Оскар» оказался в эпицентре другого скандала. Актриса Джада Пинкетт-Смит призвала бойкотировать премию из-за недостаточной репрезентации этнических меньшинств среди номинантов премии. Хэштег #OscarsSoWhite стал вирусным, заставив Академию пересмотреть подход к выбору претендентов. Этот скандал открыл глаза на системные проблемы в Голливуде. А некоторые из зрителей связали этот скандал с предыдущим и предположили, что статуэтка досталась «Лунному свету» именно на волне шумихи вокруг разнообразия.

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Пощечина от Уилла Смита

Спустя несколько лет Джада Пинкетт-Смит стала одной из участниц очередного оскаровского скандала. Во время церемонии 2022 года случился шокирующий инцидент: Уилл Смит ударил комика Криса Рока за шутку о прическе своей жены Джады Пинкетт-Смит. Этот момент вызвал раскол среди зрителей. Одни оправдывали Смита, другие в свою очередь осудили за неуместное и несдержанное поведение. Позднее актер извинился, но его репутация оказалась под большим ударом, а сама выходка почти стоила ему дальнейшей карьеры.

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Победа Марисы Томей: случайность или заслуга?

В 1993 году актриса Мариса Томей получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Мой кузен Винни». Сама по себе ситуация, казалось бы, не является особо скандальной. Но слухи и шумиха вокруг выбора артистки, удостоившейся статуэтки за легкую комедийную роль, не утихали много лет. Особо необычным такой выбор показался на фоне других номинанток в категории: Джуди Дэвис, Джоан Плаунрайт, Ванессы Редгрейв и Миранды Ричардсон. Все они получили номинацию исключительно за сложные драматические работы.

Фото The Legacy Collection, Global Look Press

Несмотря на то что Американская киноакадемия официально опровергла все слухи, многие думали, что вручавший статуэтку актер Джек Пэланс просто ошибся при объявлении победителя, но никто не подал виду.

Протесты Ванессы Редгрейв

Получая награду за роль в фильме «Джулия» (1978), Ванесса Редгрейв сделала политическое заявление, вызвавшее бурю возмущения. Актриса участвовала в съемках и продюсировала документальный фильм «Палестинец». Лента на такую острую тему и сопутствующая речь не могли остаться незамеченными и вызвали большой резонанс в обществе. Выступление Редгрейв стало одним из самых обсуждаемых в истории церемонии, а некоторые даже предрекали ей огромные сложности в карьере после не самых осторожных слов, произнесенных со сцены.

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Бунт Марлона Брандо

Марлон Брандо никогда не отличался простым характером. Немудрено, что его номинация на премию и дальнейшее вручение «Оскара» не прошли буднично для церемонии.

Брандо удостоился награды за лучшую мужскую роль в фильме «Крестный отец». Но актер отказался от «Оскара» в знак протеста против дискриминации коренных американцев в Голливуде. Вместо себя он отправил на сцену активистку Сашин Литтлфезер. Именно из уст девушки, в чьем роду были представители народа коренных американцев, прозвучало заявление актера об отказе от награды, а также критика киноиндустрии.

Фото Globe Photos, Keystone Press Agency, Global Look Press

Политический протест Майкла Мура

Премия 2003 года выдалась богатой на яркие и спорные моменты. Среди них — признание лучшим режиссером года скандального, но талантливого Романа Полански и неожиданный поцелуй между получившим премию Эдрианом Броуди и вручавшей статуэтку Холли Берри.

Но главным скандалом года стала речь режиссера Майкла Мура, удостоившегося награды за свой документальный фильм «Боулинг для Колумбины». Постановщик, никогда не стеснявшийся высказываний на политические темы, использовал свое время на сцене для критики президента США Джорджа Буша и войны в Ираке. Зал встретил речь Мура очень неоднозначно. Часть присутствующих освистала лауреата, а часть громко и настойчиво поддерживала его тезисы.

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Голый мужчина на сцене

Во время вручения «Оскара» за лучший фильм в 1974 году на сцену неожиданно выбежал голый мужчина. Это был фотограф по имени Роберт Опель. Он пробежал за спиной ведущего церемонии Дэвида Нивена, вызвав удивление и смех зрителей. Нивен тут же отреагировал шуткой, сказав, что для некоторых единственный способ привлечь внимание — продемонстрировать недостатки. Этот эпизод вошел в историю как самый неожиданный момент шоу.

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Спустя 50 лет организаторы вспомнили один из ярчайших моментов премии за всю историю. Во время 96-й церемонии вручения между ведущим Джимми Киммелом и Джоном Синой была разыграна целая сценка, отсылающая к поступку Роберта Опеля.

Мультфильм — номинант на фильм года

В 1992 году случился скандал вокруг номинации мультфильма «Красавица и чудовище». Впервые в истории анимационный фильм оказался в списке номинантов на лучший фильм. Это вызвало критику со стороны традиционных кинематографистов, считавших, что мультики не достойны такого уровня признания.

Участие в главной категории года сделало диснеевскую картину единственной подобной работой, боровшейся за звание лучшего фильма до 2009 года.

Фото Кадр из мультфильма «Красавица и Чудовище», режиссеры Гари Труздейл, Кирк Уайз/ Buena Vista Pictures Distribution

А вот отдельная номинация за «Лучший анимационный полнометражный фильм» стала присуждаться Американской киноакадемией лишь спустя десятилетие после выхода «Красавицы и чудовища» — в 2002 году.

Падение Дженнифер Лоуренс

Получая награду за лучшую женскую роль за фильм «Мой парень — псих», Дженнифер Лоуренс запуталась в своем платье на лестнице и упала. Актриса в своем стиле справилась с ситуацией, с улыбкой продолжив подниматься на сцену, а зрители аплодировали ей стоя.

Фото Kevin Winter, Getty Images

Однако за кулисами Лоуренс продемонстрировала журналистам средний палец, намекнув, что ей не хочется отвечать на вопросы о падении. В ответ на очередной комментарий она с иронией заметила, что аплодисменты стоя, скорее всего, вызваны не сочувствием, а желанием получше разглядеть произошедшее.