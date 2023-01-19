Почему «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в истории российского проката

И что общего у советского персонажа и диснеевского Микки Мауса.

«Чебурашка» Дмитрия Дьяченко стал самым кассово успешным фильмом в истории отечественного проката. За две недели картина заработала 4 миллиарда рублей, обойдя по общим сборам и количеству зрителей первый «Аватар», «Холопа» Клима Шипенко и хит Marvel «Человек-Паук: Нет пути домой».

Успех «Чебурашки» сейчас пытаются разгадать многие, но рассматривать его только в рамках самой картины неправильно. Давайте поговорим обо всех причинах его популярности.

Чебурашка как национальный герой и российский Микки Маус

По мне, к четырем миллиардам «ушастый» идет с 1969-го, постоянно попадая в контекст времени. Это, как и форма ушей, роднит его с Микки Маусом — почти 100-летним символом Disney, который был и героем классической анимации Диснея, и другом детей из «Клуба Микки Мауса», и более вульгарным мышонком из сериала 2013-го, и героем фанатского творчества, в котором Микки платит адвокату, который должен отмазать Гуффи.

Чебурашка в нашей памяти всегда будет милым зверьком из историй Успенского и анимации «Союзмультфильма», но, вообще, с тех пор образ героя регулярно менялся, адаптируясь под дух времени.

Скрин из мультфильма «Чебурашка» 1972 года.

В собственном мультфильме 1972-го Чебурашка говорил пропагандистскими тезисами о том, что «в пионеры берут только лучших», без которых проект не пропускала советская цензура. В «ДМБ» Романа Качанова — сына и полного тезки постановщика оригинальных мультфильмов про Гену и компанию — «Чебурашка, у которого нет друзей», кушал галоперидол и собирался служить в артиллерии. В «Самом лучшем фильме» курил и матерился в клетке на рынке, а в фанатском творчестве нулевых и десятых уже накуривался и пытался скрыть это от Гены.

Кажущееся опошление образа на деле оставляло Чебурашку в поле общественного внимания — страна менялась, и герой менялся вместе с ней. При этом старого и действительно доброго Чебурашку тоже никто не забыл — советский образ по-прежнему помнили, а в 2014-м он получил новую жизнь благодаря выходу перемонтированных японских мультиков 2010-го.

Скрин из мультфильма «Чебурашка» 2013 года.

Поэтому успех нового переосмысления любимых героев не вызывает вопросов: их все еще любят и хотят видеть на экране, будь они хоть куклами, хоть Сергеем Гармашем и плохо анимированной моделькой.

«Чебурашка» как символ того, что российская анимация перестает быть «детской»

Российская аудитория почему-то продолжает верить в стереотип о том, что мультфильмы — это для детей (если только маркетологи на каждом шагу не кричат об обратном, как в случае с «Полным расколбасом»). Отечественные медиа этот стереотип всячески подкрепляют: в кинотеатрах крутят откровенно глупые «детские» картины, качество которых как раз детскостью и оправдывают.

«Чебурашка» выходит из этой парадигмы и говорит со зрителями всех возрастов. Причем выражается это в эпизодах и комедийных (тут и условно детская физическая комедия с падениями и погромами, и условно взрослые отсылки на старые анекдоты), и трагических.

Скрин из фильма «Чебурашка» 2023 года.

Красочная и сказочная картина Дмитрия Дьяченко не стесняется говорить о серьезных и мрачных темах. Чебурашка поначалу думает, что быть человеком — здорово, но постепенно узнает о потере любимых, об ошибках, которые невозможно забыть, о безусловном зле и разъедающей вине, после чего хочет просто остаться игрушкой. Может показаться, что для раскрытия этих тем картина использует слишком очевидные приемы, особенно в ветке с молодым Геной, которого играет Артем Быстров. Но это как раз тот случай, когда простоту и посыла, и подачи абсолютно справедливо можно оправдать тем, что фильм нацелен на детей. Да и, скажем прямо, 2022-й показал, что взрослым тоже не помешают простые истории о добре и зле.

Успех «Чебурашки» как сумма новогодних традиций и проблем российского проката

Несмотря на многие плюсы нового «Чебурашки», стоит признать, что его успех во многом создала среда. В странах СНГ распространена традиция совместных походов в кино во время новогодних праздников. Так сложилось, что в январском прокате «Чебурашка», пожалуй, единственный вариант для просмотра всей семьей и чуть ли не единственный вообще.

Сопоставимого по качеству и масштабам маркетинговой кампании мультфильма нет. «Операция «Фортуна»» любимого россиянами Гая Ричи вышла только 12 января. Бьющий мировые рекорды «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона в стране официально не прокатывают.

Скрин из фильма «Чебурашка» 2023 года.

Вот и получается, что «Чебурашка» зарабатывает все деньги мира, потому что вышел в правильное время без достойных конкурентов. И это, конечно, грустно. С другой стороны, обмен «Аватара» на «Чебурашку» далеко не худший в новейшей истории российского проката. Этот титул удерживает момент, когда весь мир неделю смотрел «Мстители: Финал», а россияне — «Миллиард» с Владимиром Машковым.