«Скотт Пилигрим жмет на газ»: что известно о новом аниме Netflix

Меньше чем через месяц на Netflix выходит мультипликационная адаптация серии комиксов канадского автора Брайана Ли О'Мэлли про парня из Торонто по имени Скотт Пилигрим.

Широкому зрителю творение О'Мэлли знакомо благодаря экранизации «Скотт Пилигрим против всех», которую снял режиссер трилогии «Кровь и мороженое» («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые», «Армагеддец») Эдгар Райт.

На релизе фильм не добился финансового успеха, но получил культовый статус не только среди фанатов Скотта, но и среди любителей комиксов. После тестового показа автор «Клерков» и «Догмы» Кевин Смит похвалил работу Райта и заявил, что тот не просто адаптировал первоисточник, а смог по-настоящему оживить комикс.

«Скотт Пилигрим» — редкий случай, когда первоисточник и экранизация приобретают одинаковую популярность и, несмотря на финансовые неудачи (в случае фильма), со временем занимают не самое заметное, но важное место в массовой культуре.

Кто такой Скотт Пилигрим

Давайте вспомним, что вообще за Скотт Пилигрим и откуда он взялся? Мистер Пилигрим появился в августе 2004 года в первой части одноименной серии комиксов, которая состояла из шести томов и выпускалась по 2010 год.

Фото Кадр из аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ»

Главный герой стал поп-культурой поколения миллениалов. Это не мудрено, учитывая, что при написании автор серии, Брайан Ли О'Мэлли, опирался и на свой жизненный опыт. Так как все события произведения происходят в канадском Торонто, писатель демонстрирует не только такие туристические достопримечательности, как замок Каса Лома, но и легендарные места для андерграунд-культуры времен его молодости. Яркий пример — клуб Rockit, который действительно существовал в Торонто и закрылся в уже далеком 2005 году.

Но вернемся к главным героям. Скотт Пилигрим — двадцатитрехлетний парень, раздолбай, который играет в группе, снимает каморку вместе с другом и находится, как сам заявляет, «между работами». Интересно и то, что главный герой комиксов О'Мэлли далек от стереотипного персонажа подобного жанра: он не застенчив, не скромен и до жути инфантилен. Пожалуй, Скотту присущи черты антигероя, но правильнее будет сказать, что он просто напоминает обычного парня лет двадцати.

Основной сюжет, как и в предыдущей работе О'Мэлли «Потерянная», строится на поиске себя. Но приключения Скотта — любовная история, смешанная с экшеном, в отличие от роуд-муви дебюта канадца.

Фото Кадр из аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ»

Главный конфликт прост как три копейки, но от того не менее интересен. Скотт Пилигрим влюбляется в девушку по имени Рамона. Только вот для того, чтобы построить с ней отношения, герою придется победить семь ее злых бывших. Ситуация осложняется еще и тем, что Скотт находится в «несерьезных» отношениях с китаянкой-школьницей из католической школы по имени Найвз Чау (но, как говорит герой, они только держались за руки). Мистеру Пилигриму не хватает смелости расстаться с семнадцатилетней Найвз, но противиться влечению к Рамоне он тоже не в силах, так как видит в ней тот самый идеал. По ходу сюжета все усложняется: кроме злых бывших парней Скотт встретит и ту, отношения с кем повлияли на него.

Все действие далеко от реальности и местами напоминает смесь компьютерной игры и боевика (Скотт Пилигрим под завязку набит отсылками к поп-культуре). Несмотря на это, именно простая, но при этом близкая основа сюжета и послужила одной из причин популярности серии комиксов и фильма. Главный герой разбирается с простыми человеческими проблемами: неудачный опыт отношений, неуверенность в себе, поиски смысла жизни и себя в этом мире.

Впрочем, даже такая близость к проблемам миллениалов не сыграла бы без таланта автора, который прекрасно использует формат комикса для повествования, его фирменного юмора и знания массовой культуры.

Экранизация комикса Скотт Пилигрим

Еще до издания шестого комикса началась работа над экранизацией, режиссером которой выступил британец Эдгар Райт. К тому времени он снял три полнометражные картины, включая популярные нынче «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые легавые».

Фото Кадр из фильма «Скотт Пилигрим»

Британец смог сохранить особенности комикса, его структуру и динамику. Конечно, часть моментов и сюжетных веток не была перенесена на киноэкраны, но относился к первоисточнику Райт максимально бережно. Собственно, концовки фильма и комикса писались почти одновременно, а у авторов экранизации была идея об альтернативном финале, от которого все-таки отказались.

Актерский ансамбль идеально вписался в образы героев, а некоторые из них, как, например, Рамона Флауэрс в исполнении Мэри Элизабет Уинстед, стали олицетворением поколения.

Игровая адаптация Скотта Пилигрима

Вместе с фильмом в свет вышла и игровая адаптация в жанре beat'em up для консолей PlayStation 3 и Xbox 360. Среди игровых персонажей сначала были доступны Скотт, Рамона, Стивен Стиллз и барабанщица Ким Пайн. Позднее к ним добавились сосед Пилигрима — Уоллес — и Найвз Чау.

Фото Кадр из аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ»

Как ни странно, путь игронизации тоже был не самым простым. Спустя несколько лет после релиза издатели Ubisoft убрали ее со всех площадок. Вернулась она в 2021 году, а к платформам, на которых доступна игра, добавились ПК, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Анимация от Netflix

И вот спустя почти тринадцать лет после выхода фильма Netflix анонсировал свою версию адаптации легендарного комикса — на этот раз мультипликационную.

В январе 2022 года стало известно о том, что стриминговый гигант работает над аниме-адаптацией серии комиксов про Скотта Пилигрима для своей платформы, а автор оригинала Брайан Ли О'Мэлли выступит в качестве сценариста и исполнительного продюсера.

30 марта Эдгар Райт, выступающий в качестве продюсера вместе со сценаристом фильма Майклом Бэколлом, анонсировал скорый выход проекта. За анимацию отвечает японская студия Science Saru, а в качестве режиссера выступит Абель Гонгора.

В новой версии все актеры, известные по фильму, вернутся к своим ролям и озвучат персонажей. Так что нас ждут уже знакомые голоса и интонации: Майкл Сера в роли Скотта, а Мэри Элизабет Уинстед озвучит Рамону, Киран Калкин — соседа Уоллеса, Элисон Пилл — барабанщицу Ким Пайн, Крис Эванс — одного из бывших Рамоны, Лукаса Ли, а Бри Ларсон исполнит роль бывшей Скотта Пилигрима — Энви Адамс.

Фото Кадр из аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ»

16 августа на YouTube канале Netflix вышел первый тизер предстоящего проекта, в котором была объявлена дата релиза — 17 ноября 2023 года. А буквально недавно, 15 октября, «Скотт Пилигрим жмет на газ» получил полноценный трейлер, в котором под музыку, знакомую всем по серии Mortal Kombat, демонстрируется нарезка эпизодов предстоящего сериала.

Похоже, фанатов комиксов и фильма ждет праздник, и в ноябре они получат новый взгляд на любимых героев: анимация снимает все ограничения, которые накладывал кинематограф. Интереса к проекту добавляет и участие авторов оригинала. Более того, они обещали расширить экранную вселенную Пилигрима, и, возможно, нас ждет экранизация тех моментов, что не вошли в кинокартину.