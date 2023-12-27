История Славы Копейкина: решил стать актером случайно и сыграл Турбо в сериале «Слово пацана»

Вячеслав Алексеевич Копейкин
Дата рождения: 15 июня 1998 года.
Место рождения: неизвестно.
Рост: 183 см. Вес: 80 кг.
Начало карьеры: 2019 год.
Вопреки расхожему мнению, Слава Копейкин вырос не в деревне, но очень много времени там проводил. Актер делится, что и лето, и зиму проводил на природе. А одним из самых ярких переживаний его раннего детства стало то, как на глазах забили козу. Впрочем, по словам самого актера, сильного отпечатка на его личности это не оставило.
Учеба в школе не стала чем-то увлекательным для Славы, и однажды будущего актера даже оставили на второй год. Так что до конца десятого класса юноша толком не думал о будущем и профессии.
Слава Копейкин решил стать актером случайно. В 11-м классе молодой человек задумался о выборе профессии и пошел в артисты абсолютно без каких-либо предпосылок. Он не поступил в золотую пятерку театральных вузов страны, но поступил в Институт современного искусства в мастерскую Агапова. При этом будущий актер не бросал попыток поступить в ведущие театральные вузы и спустя два года попал в ГИТИС.
Славе повезло учиться у самого Олега Меньшикова, а одним из кумиров Копейкина стал Виктор Сухоруков, также преподававший в вузе — начинающего актера поразила энергия народного артиста.
Слава Копейкин, столкнувшийся с трудностями при поступлении, советует молодым людям, которые тоже стремятся в театральные вузы, концентрироваться на индивидуальности и изучении себя, ведь педагоги и мастера именно это ищут в будущих артистах. Отвечая на вопросы в своем Telegram-канале, актер заявил, что следует избавляться от установок и не бояться показывать себя.
В студенческие годы актер принимал участие в пьесах «Пролетая над гнездом кукушки» Дмитрия Акриша, «Это все, что мы можем вам предложить» Андрея Маника, «Демон» Сергея Землянского, а после окончания вуза выходил на сцену Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой в пьесе «Антигона».
Еще во время учебы Копейкин стал появляться на экране. Среди его работ — сериалы «Трудные подростки», «Васнецова» и «Стрим». Но главный успех тогда еще был впереди. Слава удачно прошел кастинг в новый проект Жоры Крыжовникова «Слово Пацана. Кровь на асфальте», который стал самым громким отечественным сериалом 2023 года. Здесь он сыграл роль Турбо — парня, состоявшего в уличной группировке «Универсам».
Актер не афиширует свою личную жизнь и в данный момент сосредоточен на развитии карьеры, участвуя как в кино, так и театральных постановках. Но, как написал сам Слава в своем Telegram-канале, отдает предпочтение первому. В том же посте Слава заявил, что на данный момент у него нет девушки.
О прошлых отношениях Славы также нет никакой информации в открытом доступе. Однако в соцсетях актера есть серия фотографий деревни за 2018 год, где отмечена актриса Алена Быстрякова, с которой они вместе учились в ИСИ и, скорее всего, провели каникулы вместе. Состояли ли они тогда в романтических отношениях — неизвестно.
Во время интервью у актера Владимира Гарцунова, звезды сериала «Трудные подростки», Слава Копейкин приоткрыл завесу тайны и ответил на несколько вопросов.
Забавно, что музыкальные интересы у Славы лежат в области криминальной тематики: если бы музыку во всем мире запретили, но осталась возможность слушать только один трек, Слава выбрал бы группу «Кровосток». Во время интервью актер признался: «Они гении! Просто гениальны! Поэты!»
Любимые фильмы актера — «Танцующая в темноте» Ларса Фон Триера, «Скрипач на крыше» Нормана Джуисона и «Голгофа» Джона Майкла Макдонаха.
А на вопрос интервьюера «Какой привычкой вы гордитесь больше всего?» Слава ответил: «Рефлексировать постоянно, но не переводить это в руинацию». Немудрено, что актер интересуется и психологией. Он поделился, что недавно читал книгу Эрика Берна «Игры, в которые играют люди» о трансакционном анализе.
Свой Telegram-канал (сейчас в нем уже 665 тысяч участников) Слава Копейкин назвал «Отец русского гуманизма». Он объяснил это тем, что ему интересно продвигать идеи созидания, человеколюбия, внутренней культуры и любви к себе.
У Славы есть домашний питомец — мопс по имени Мира. Кстати, Копейкин открыто высказывается по поводу цирков с животными, считая, что это рабство и лучше свободы ничего нет.
Актер искренне любит свою работу. В этом же интервью он поделился, что в детстве его семье приходилось справляться с финансовыми трудностями, однако даже если бы в мире не было такой вещи, как деньги, Слава бы все равно занимался актерским ремеслом.
Московский продюсер PR-агентства «PRR» Павел Компан пророчит Славе Копейкину большое будущее: «Слава Копейкин для меня один из больших героев — открытий десятилетия. А если бы вы увидели, как он выглядит в жизни, то поняли, что чувака ждет миллион контрактов с самыми модными брендами! Кто еще не допер, спешите!»
Ранее Слава Копейкин дал интервью для проекта Компана — печатной и видеокниги «500 страниц ответов». В проекте также приняли участие такие звезды, как рэпер PHARAOH, актриса Ирина Горбачева, певица ZIVERT, музыкант SODA LUV.
Уже в мае планируется выход сериала «На автомате» режиссера Бориса Акопова, где актер исполнит главную роль. При этом Слава активно ходит по пробам и заявляет, что любит свою профессию, не хочет застывать в моменте первого крупного успеха и планирует дальше развивать карьеру.