История Славы Копейкина: решил стать актером случайно и сыграл Турбо в сериале «Слово пацана»

Вячеслав Алексеевич Копейкин

Дата рождения: 15 июня 1998 года.

Место рождения: неизвестно.

Рост: 183 см. Вес: 80 кг.

Начало карьеры: 2019 год.

Детство и юность Славы Копейкина

Вопреки расхожему мнению, Слава Копейкин вырос не в деревне, но очень много времени там проводил. Актер делится, что и лето, и зиму проводил на природе. А одним из самых ярких переживаний его раннего детства стало то, как на глазах забили козу. Впрочем, по словам самого актера, сильного отпечатка на его личности это не оставило.

Фото Соцсети Славы Копейкина.

Учеба в школе не стала чем-то увлекательным для Славы, и однажды будущего актера даже оставили на второй год. Так что до конца десятого класса юноша толком не думал о будущем и профессии.

Карьера Славы Копейкина в театре и кино

Слава Копейкин решил стать актером случайно. В 11-м классе молодой человек задумался о выборе профессии и пошел в артисты абсолютно без каких-либо предпосылок. Он не поступил в золотую пятерку театральных вузов страны, но поступил в Институт современного искусства в мастерскую Агапова. При этом будущий актер не бросал попыток поступить в ведущие театральные вузы и спустя два года попал в ГИТИС.

Славе повезло учиться у самого Олега Меньшикова, а одним из кумиров Копейкина стал Виктор Сухоруков, также преподававший в вузе — начинающего актера поразила энергия народного артиста.

Слава Копейкин, столкнувшийся с трудностями при поступлении, советует молодым людям, которые тоже стремятся в театральные вузы, концентрироваться на индивидуальности и изучении себя, ведь педагоги и мастера именно это ищут в будущих артистах. Отвечая на вопросы в своем Telegram-канале, актер заявил, что следует избавляться от установок и не бояться показывать себя.

Фото Кадр из сериала «Трудные подростки»

В студенческие годы актер принимал участие в пьесах «Пролетая над гнездом кукушки» Дмитрия Акриша, «Это все, что мы можем вам предложить» Андрея Маника, «Демон» Сергея Землянского, а после окончания вуза выходил на сцену Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой в пьесе «Антигона».

Еще во время учебы Копейкин стал появляться на экране. Среди его работ — сериалы «Трудные подростки», «Васнецова» и «Стрим». Но главный успех тогда еще был впереди. Слава удачно прошел кастинг в новый проект Жоры Крыжовникова «Слово Пацана. Кровь на асфальте», который стал самым громким отечественным сериалом 2023 года. Здесь он сыграл роль Турбо — парня, состоявшего в уличной группировке «Универсам».

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Личная жизнь Славы Копейкина

Актер не афиширует свою личную жизнь и в данный момент сосредоточен на развитии карьеры, участвуя как в кино, так и театральных постановках. Но, как написал сам Слава в своем Telegram-канале, отдает предпочтение первому. В том же посте Слава заявил, что на данный момент у него нет девушки.

О прошлых отношениях Славы также нет никакой информации в открытом доступе. Однако в соцсетях актера есть серия фотографий деревни за 2018 год, где отмечена актриса Алена Быстрякова, с которой они вместе учились в ИСИ и, скорее всего, провели каникулы вместе. Состояли ли они тогда в романтических отношениях — неизвестно.

Фото Соцсети Славы Копейкина.

Интересы Славы Копейкина

Во время интервью у актера Владимира Гарцунова, звезды сериала «Трудные подростки», Слава Копейкин приоткрыл завесу тайны и ответил на несколько вопросов.

Забавно, что музыкальные интересы у Славы лежат в области криминальной тематики: если бы музыку во всем мире запретили, но осталась возможность слушать только один трек, Слава выбрал бы группу «Кровосток». Во время интервью актер признался: «Они гении! Просто гениальны! Поэты!»

Любимые фильмы актера — «Танцующая в темноте» Ларса Фон Триера, «Скрипач на крыше» Нормана Джуисона и «Голгофа» Джона Майкла Макдонаха.

А на вопрос интервьюера «Какой привычкой вы гордитесь больше всего?» Слава ответил: «Рефлексировать постоянно, но не переводить это в руинацию». Немудрено, что актер интересуется и психологией. Он поделился, что недавно читал книгу Эрика Берна «Игры, в которые играют люди» о трансакционном анализе.

Свой Telegram-канал (сейчас в нем уже 665 тысяч участников) Слава Копейкин назвал «Отец русского гуманизма». Он объяснил это тем, что ему интересно продвигать идеи созидания, человеколюбия, внутренней культуры и любви к себе.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

У Славы есть домашний питомец — мопс по имени Мира. Кстати, Копейкин открыто высказывается по поводу цирков с животными, считая, что это рабство и лучше свободы ничего нет.

Актер искренне любит свою работу. В этом же интервью он поделился, что в детстве его семье приходилось справляться с финансовыми трудностями, однако даже если бы в мире не было такой вещи, как деньги, Слава бы все равно занимался актерским ремеслом.

Слава Копейкин сейчас

Московский продюсер PR-агентства «PRR» Павел Компан пророчит Славе Копейкину большое будущее: «Слава Копейкин для меня один из больших героев — открытий десятилетия. А если бы вы увидели, как он выглядит в жизни, то поняли, что чувака ждет миллион контрактов с самыми модными брендами! Кто еще не допер, спешите!»

Ранее Слава Копейкин дал интервью для проекта Компана — печатной и видеокниги «500 страниц ответов». В проекте также приняли участие такие звезды, как рэпер PHARAOH, актриса Ирина Горбачева, певица ZIVERT, музыкант SODA LUV.

Уже в мае планируется выход сериала «На автомате» режиссера Бориса Акопова, где актер исполнит главную роль. При этом Слава активно ходит по пробам и заявляет, что любит свою профессию, не хочет застывать в моменте первого крупного успеха и планирует дальше развивать карьеру.