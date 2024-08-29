Что известно о 2-м сезоне сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Жора Крыжовников рассказал, что у «Слова пацана» может быть три сезона

С момента премьеры сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» прошел почти год. Постановщик сравнивал проект о казанских группировках 80-х с «Крестным отцом» Фрэнсиса Форда Копполы, имея в виду перспективу трилогии. Фанаты, в свою очередь, с нетерпением ждут продолжения любимого шоу. Рассказываем обо всем, что известно о втором сезоне сериала «Слово пацана».

Сюжет сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

«Слово пацана» погружает в «уличный» мир через персонажа Андрея, который столкнулся с жестоким отношением со стороны ребят из группировки и решил стать, как они, чтобы этого больше не повторилось.

Для поднятия своего статуса в глазах пацанов Андрей знакомится с Маратом, и тот учит его жить по понятиям.

«Ты теперь пацан. Ты теперь с улицы — а кругом враги», — говорит он Андрею.

Большинство пацанов — выходцы из околомаргинальной среды, но, как видно по Андрею и Марату, благополучная семья не гарантирует защиты от уличного влияния. В период неопределенности и страха перед будущим война за территории давала жизни ребят простой и понятный смысл.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Создатели сериала «Слово пацана»

Самый популярный российский сериал прошлого года основан на книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».

Режиссером проекта выступил Жора Крыжовников, известный по работе над такими проектами, как «Звоните ДиКаприо!» и «Лед 2».

Сценарий «Слова пацана» написал он же вместе с Андреем Золотаревым («Сто лет тому вперед»).

В числе продюсеров проекта о казанских группировках 80-х — Федор Бондарчук, Дмитрий Табарчук и Максим Рыбаков.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актеры и персонажи сериала «Слово пацана»

Иван Янковский — Вова Суворов (Адидас), лидер группировки «Универсам»;

Рузиль Минекаев — Марат Суворов (Адидас-младший), член группировки «Универсам», младший брат Вовы Адидаса ;

Леон Кемстач — Андрей Васильев (Пальто), новый член группировки «Универсам» ;

Елизавета Базыкина — Наташа Рудакова, медсестра, девушка Вовы Адидаса ;

Анна Пересильд — Айгуль Ахмерова, девушка Марата ;

Анастасия Красовская — Ирина Сергеевна, инспектор по делам несовершеннолетних ;

Сергей Бурунов — Кирилл Суворов, отец Вовы и Марата ;

Юлия Александрова — Светлана Михайловна, мать Андрея ;

Антон Васильев — Ильдар Юнусович, старший оперуполномоченный, майор милиции ;

Никита Кологривый — Кащей, бывший лидер группировки «Универсам» ;

Лев Зулькарнаев — Вахит Зималетдинов (Зима), один из «суперов» группировки «Универсам» ;

Слава Копейкин — Валера Туркин (Турбо), один из «суперов» группировки «Универсам» ;

Иван Макаревич — Джон, музыкант, приятель Ирины ;

Александр Самойленко мл. — Денис Коневич, руководитель ОКОД ;

Варвара Куприна — Юля, младшая сестра Андрея ;

Никита Манец — Кирилл, бывший член группировки «Универсам» ;

Ярослав Могильников — Миша Тилькин (Ералаш), член группировки «Универсам» ;

Альберт Тавабилов — Альберт Салихов (Лампа), член группировки «Универсам» ;

Андрей Максимов — Вадим Желтухин (Желтый), лидер группировки «Дом Быта», двоюродный брат Наташи ;

Григорий Дудник — Искандер, бывший друг Андрея, член группировки «Разъезд» ;

Эдуард Володин — Синий, член группировки «Универсам» ;

Даниил Киселев — Цыган, член группировки «Дом Быта» ;

Лев Коткин — Лапоть, член группировки «Дом Быта» ;

Лев Черепанов — Колик Рома, член группировки «Дом Быта».

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Чем закончился первый сезон сериала «Слово пацана»

Поначалу создатели сериала «Слово пацана» хотели закончить историю по-другому, но потом решили усилить финал проекта.

«В районе третьей серии мы поняли, что хотим закончить эту историю иначе. Я вам не скажу, что это было легко сделать. Кто знает, как устроена киноиндустрия, тот понимает, что продюсеры не любят тратить деньги. Мы с Андреем переписали, пришли, убедили, получили допфинансирование для того, чтобы восьмая серия была круче, эмоциональнее, острее, чем-то, что у нас получилось ранее», — рассказал Жора Крыжовников.

Восьмая серия «Слова пацана» заканчивается тем, что все члены группировки сталкиваются с последствиями своего выбора. Вова умирает при попытке милиционеров его задержать, Марат получает возможность отомстить за Айгуль, но это уже ничего не может исправить, а Андрей отбывает срок за кражу видеомагнитофона в колонии для несовершеннолетних.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Кастинг во 2-м сезон «Слова пацана»

На волне популярности проекта в Сети стали появляться объявления о платном кастинге в массовку сериала «Слово пацана». Представители платформы Wink сделали заявление, в котором предупредили, что подобные посты — фейк.

«Всю актуальную информацию о сериале всегда можно найти в официальных сообществах проекта. Не дайте себя обмануть!» — объяснили представители платформы.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Что известно о 2-м сезоне «Слова пацана»

Жора Крыжовников не исключает, что у «Слова пацана» будет второй, а возможно, и третий сезон. По словам режиссера, сценарист сериала Андрей Золотарев очень хочет, чтобы у проекта о казанских группировках 80-х было продолжение.

«Он говорит, что у «Крестного отца» три части», — рассказал Крыжовников.

Позже режиссер добавил, что в «Слове пацана» изначально планировалось три сезона.

«Почему? Потому что 89-й, 91-й и 93-й годы очень разительно отличаются, это разные миры, я это прожил... 91-й — это уже классическая история дележа, попытки взять под контроль предприятия... Превращение в преступные организации. Почему мы взяли 89-й год? Потому что это еще хулиганы... А вот дальше начинается уже серьезный рост. И 93-й год — это уже война, когда казанские захватили часть Москвы и Питера и воевали между собой... Там очень много интересных историй», — считает постановщик.

Правда, Сергей Бурунов, сыгравший в «Слове пацана» отца Вовы и Марата, недавно сказал, что не видит смысла в продолжении сериала.

«Честно, не хотел бы, поскольку история «Слова пацана» затрагивает конкретный исторический факт, посвященный казанскому феномену, и определенный отрезок времени — с 86-го по 89-й год. Потому что дальше уже — «Бригада». Поэтому не вижу смысла», — объяснил актер.

Когда выйдет 2-й сезон «Слова пацана»

По словам Жоры Крыжовникова, работа над вторым сезоном «Слова пацана» на данный момент не идет.

«Мы пока взяли паузу: пожить, успокоиться, прийти в себя, может быть, сделать какой-то другой проект и вернуться к этим размышлениям», — отметил режиссер.

Сейчас Жора Крыжовников работает над сериалами «Преступление и наказание 1992» и «Москва слезам не верит», а также продюсирует сериалы «Комбинация» и «Дети перемен».

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Трейлер сериала «Слово пацана»

Где смотреть сериал «Слово пацана»

Все восемь серий первого сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» доступны для просмотра на платформах Wink и START.