Обзор седьмой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»: смерть за твоей спиной

На платформах Wink и START вышла седьмая серия проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте». Рассказываем, чем закончился предыдущий эпизод, что произошло в новом и когда выйдет восьмая серия.

Осторожно. Спойлеры!

Чем закончился предыдущий эпизод

Айгуль (Анна Пересильд) выпрыгнула из окна, не вынеся травли в семье и среди сверстников. Родители девочки не интересовались ее состоянием, им было важнее сохранить репутацию и видимость благополучия среди ближайшего окружения.

Марат (Рузиль Минекаев) тоже не поддержал Айгуль, боясь потерять «уличный» статус. Оставшись наедине со своей бедой, героиня не видела другого выхода.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Что происходит в седьмой серии

Адидас (Иван Янковский) продолжает строить отношения с Наташей (Елизавета Базыкина). Узнав о смерти Айгуль, он переживает, но не так сильно, как из-за того, что сообщивший о ней Андрей (Леон Кемстач) пришел «не вовремя».

Однако у Адидаса есть проблемы куда серьезнее. Ранее он убил Желтого (Андрей Максимов), двоюродного брата Наташи (он был виновен в похищении Айгуль), поэтому в приоритете героя — уйти от ответственности.

Для начала он решает отойти от дел, назначая старшим Зиму (Лев Зулькарнаев). До этого попросив прощения у Марата, что удивительно, ведь это «не по-пацански».

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Однако для раскаяния были весомые причины. Из-за Адидаса Марат стал чуть ли не последним, до кого дошли новости о смерти его девушки. Узнав про самоубийство Айгуль на уроке, Адидас-младший ударил одноклассника.

Кроме того, по пацанским законам Марат жить больше не может: его «отшивают» за то, что он продолжил общаться с Айгуль после того, что с ней произошло. В ответ Марат начинает путь мести.

Почему стоит смотреть новый эпизод

В седьмом эпизоде «Слова пацана» персонажи сталкиваются лицом к лицу со смертью. На нее не действуют законы «улицы», она приходит и ломает даже самых стойких.

Убивая, Адидас был уверен, что поступает правильно, но позже видит: и последнего подонка кто-то может любить всем сердцем.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Другая сторона группировок в эпизоде показана в моменте поиска Юли (Варвара Куприна), младшей сестры Андрея. Там, где не смогла помочь милиция, справились пацаны. Увидев дезориентированное состояние матери Андрея (Юлия Александрова), «Универсамовские» проявили понимание и человечность, а те, кто вез героиню в психиатрическую больницу, нет.

Черно-белая мораль «ты теперь пацан с улицы, а кругом враги» к концу сезона размывается. В проекте и до того не было строго положительных или отрицательных персонажей, но теперь сериал постепенно приводит зрителей к тому, что у «пацанского» образа жизни есть последствия, с которыми не хотел бы столкнуться никто.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Когда выйдет следующая серия «Слова пацана»

Премьера восьмой, финальной серии проекта пройдет 21 декабря на платформах Wink и START.