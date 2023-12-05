«Слово пацана. Кровь на асфальте»: сюжет, дата выхода и все, что известно о сериале

На платформах Wink и START вышли первые пять эпизодов сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Рассказываем все, что известно о проекте.

Сюжет проекта

События проекта разворачиваются в 80-е. Время, когда все жили с постоянным ощущением потери ориентиров, целей и перспектив. Старшее поколение пыталось выжить, а их дети были предоставлены сами себе и справлялись с окружающей их реальностью как могли.

Главный герой сериала — подросток Андрей из интеллигентной семьи, который постоянно сталкивается с нападками уличных ребят. Чтобы защитить себя, он решает стать одним из «пацанов».

Для этого Андрей пытается подружиться со своим сверстником Маратом — парнем «при делах» (на языке улиц это означало причастность к группировке). Вскоре ему это удается. Марат помогает главному герою адаптироваться к беспощадным законам улиц: молодежные группировки сражаются за территорию и защищают свое право на жизнь любой ценой.

Со временем Андрей понимает, что нельзя вечно оставаться на распутье между двумя мирами. Последствия сделанного выбора дают о себе знать, а под раздачу попадают невинные люди.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Создатели сериала

Режиссером, сценаристом и креативным продюсером сериала выступил Жора Крыжовников («Лед 2»). Вместе с ним «Кровь на асфальте» писал Андрей Золотарев («Повелитель ветра»).

Продюсировали «Слово пацана. Кровь на асфальте»: Федор Бондарчук («Диагноз «Везучая»), Дмитрий Табарчук («Библиотекарь»), Максим Рыбаков («Мама будет против»), Александр Косарим («Короче, план такой»), Антон Володькин («Балет»), Эдуард Илоян («Папины дочки. Новые»), Георгий Шабанов («Страсти по Матвею»), Виталий Шляппо («Однажды в Абхазии»), Алексей Троцюк («Кошка»), Денис Жалинский («Поехавшая»), Тимур Вайнштейн («Праведник»), Алексей Земский («За час до рассвета»), Галина Стрижевская («Настя, соберись!»), Денис Уточкин («Фишер»), Денис Дубовик («Друг на час») и Максим Абрамов («Пять невест»).

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актерский состав

В популярном проекте о тяжелом периоде 80-х снялись Иван Янковский (Вова), Рузиль Минекаев (Марат), Леон Кемстач (Андрей), Елизавета Базыкина (Наташа), Анна Пересильд (Айгуль), Анастасия Красовская (Ирина), Сергей Бурунов (отец Марата), Юлия Александрова (мама Андрея), Антон Васильев (Ильдар) и Никита Кологривый (Кащей), Лев Зулькарнаев (Зима), Слава Копейкин (Турбо), Иван Макаревич (Джон), Александр Самойленко мл. (Коневич), Варвара Куприна (Юля), Никита Манец (Кирилл), Ярослав Могильников (Ералаш), Ольга Лапшина (тетя Нина) и Даня Киселев (Цыган).

Где проходили съемки

Проект о жизни молодежных группировок Казани конца 1980-х снимали в Ярославле. Сюжет «Крови на асфальте» поднимает очень сложную тему мрачного периода в истории.

Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Где смотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Первые пять эпизодов проекта доступны для просмотра на платформах Wink и START.

Когда выйдут остальные серии

Премьера 6 серии проекта пройдет 7 декабря. Седьмой эпизод выйдет 14 декабря, а заключительную восьмую серию «Крови на асфальте» покажут 21 декабря.

Продлят ли сериал на второй сезон

Режиссер «Слова пацана. Крови на асфальте» Жора Крыжовников рассказывал, что сериал может получить продолжение: «Мой соавтор Андрей Золотарев очень хочет (продолжения проекта, — прим.). Он говорит, что у «Крестного отца» три части».