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Слово пацана кровь на асфальте: сленг в сериале, что означают жаргонные слова
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:30

2 мин.

Сленг в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»: рассказываем о казанском уличном жаргоне 80-х

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Сленг в сериале Слово пацана.
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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Далеко не каждому знакома манера общения уличных банд прошлого. Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» открыл зрителям целый мир казанского жаргона 80-х. Рассказываем, что означают маргинальные слова, которые звучат в проекте.

Чушпан

«Надоело быть чушпаном!», — жалуется главный герой в начале сериала. Чушпанами называли не «уличных» ребят, которые не состояли в группировке. По мнению пацанов, они жили не по понятиям, и за это чушпанов можно было, например, ограбить или избить.

Скорлупа

Самые молодые члены группировок, младшеклассники 10-12 лет. Среди других вариантов их названия — шелуха, зеленые и чеграши.

Супера

Новый уровень после скорлупы, члены банды чуть старше, 15-18 лет.

&laquo;Слово пацана: Кровь на&nbsp;асфальте&raquo;, Wink, START. Что произошло в шестой серии проекта «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Старшие

Старшими называли членов группировки, которым исполнилось больше 18 лет.

Автор

Другими словами — авторитет. Именно этому слову был посвящен один из первых пацанских уроков Марата.

Пришиться

Примкнуть к банде.

Отшиться

Покинуть банду.

Отшить

Уход из группировки с позором.

Загашенный

Униженный, отшитый из группировки за проступок не по понятиям.

Крыса

Человек, укравший что-либо у «своих».

Козел

Пацан, сотрудничающий с правоохранительными органами. Ему нельзя доверять, ведь он может настучать на членов банды.

Черт

Одно из самых унизительных оскорблений по уличным меркам. Им «награждали» за позорные поступки или неподобающее поведение — опять же, по уличным меркам.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Какая музыка звучит в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Барагозить

Наводить суету, буянить, выходить за рамки при выяснении отношений.

Шкериться

Замыкаться, прятаться, уходить от проблем, прямых ответов. Не отвечать за свои поступки.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. «Пыяла»: все, что известно о саундтреке АИГЕЛ из «Слова пацана»

Рамсить

Выяснять отношения, порой с применением силы.

Щемить

Означает ущемлять, обижать кого-то.

Копилка

Шрам на черепе, полученные в драке. Подобную травму пацаны могли получить, например, от удара арматуры.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, 1 сезон. «Слово пацана. Кровь на асфальте»: сюжет, дата выхода и все, что известно о сериале

Слово пацана
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