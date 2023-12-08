Сленг в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»: рассказываем о казанском уличном жаргоне 80-х

Сегодня, 16:30
Далеко не каждому знакома манера общения уличных банд прошлого. Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» открыл зрителям целый мир казанского жаргона 80-х. Рассказываем, что означают маргинальные слова, которые звучат в проекте.
«Надоело быть чушпаном!», — жалуется главный герой в начале сериала. Чушпанами называли не «уличных» ребят, которые не состояли в группировке. По мнению пацанов, они жили не по понятиям, и за это чушпанов можно было, например, ограбить или избить.
Скорлупа
Самые молодые члены группировок, младшеклассники 10-12 лет. Среди других вариантов их названия — шелуха, зеленые и чеграши.
Супера
Новый уровень после скорлупы, члены банды чуть старше, 15-18 лет.
Старшие
Старшими называли членов группировки, которым исполнилось больше 18 лет.
Другими словами — авторитет. Именно этому слову был посвящен один из первых пацанских уроков Марата.
Примкнуть к банде.
Покинуть банду.
Уход из группировки с позором.
Униженный, отшитый из группировки за проступок не по понятиям.
Человек, укравший что-либо у «своих».
Пацан, сотрудничающий с правоохранительными органами. Ему нельзя доверять, ведь он может настучать на членов банды.
Одно из самых унизительных оскорблений по уличным меркам. Им «награждали» за позорные поступки или неподобающее поведение — опять же, по уличным меркам.
Наводить суету, буянить, выходить за рамки при выяснении отношений.
Замыкаться, прятаться, уходить от проблем, прямых ответов. Не отвечать за свои поступки.
Выяснять отношения, порой с применением силы.
Означает ущемлять, обижать кого-то.
Шрам на черепе, полученные в драке. Подобную травму пацаны могли получить, например, от удара арматуры.