Охотники за торнадо возвращаются: обзор фильма «Смерч 2»

На кинотеатральных экранах бушует «Смерч 2», в котором попавший в список главных молодых звезд Голливуда от Hollywood Reporter Глен Пауэлл отчаянно борется со стихией. Новая лента от режиссера «Минари» Ли Айзека Чуна на самом деле — сиквел фильма 1996 года, который снял Ян де Бонт. Впрочем, если вы не знакомы с последним, это не испортит вам впечатление. Ведь «Смерч 2» — это не прямое продолжение, а скорее духовный наследник оригинала. Рассказали, каким получился фильм и стоит ли его смотреть.
Новые герои не имеют ничего общего с персонажами фильма 90-х, а единственная ниточка, связывающая две ленты, появляется лишь в самом начале. «Смерч 2» стартует с флэшбека, в котором молодая ученая по имени Кейт вместе со своими друзьями попадает в самый эпицентр катастрофы. Из работавших непосредственно «в поле» выживает лишь главная героиня, и этот инцидент становится последней для нее экспедицией.
Спустя пять лет она вновь встречается с одним из своих старых друзей по имени Джави. Он отчасти участвовал в той злополучной охоте, но не был в эпицентре событий и отвечал за расчеты и координацию на расстоянии. Парень вновь хочет работать с Кейт и считает, что новая технология картографирования и предсказания погодных явлений поможет им добиться успеха в исследованиях торнадо. Доступная Джави аппаратура позволяет создать трехмерную модель смерча, что до этого никто не делал, а в дальнейшем этот материал может спасти жизни. Но для этого нужно зафиксировать измерения в непосредственной близости от воронки. Несложно догадаться, что главная героиня соглашается и присоединяется к старому коллеге и его команде Storm Par.
И тут зритель начнет закономерно интересоваться, где же Глен Пауэлл — главная звезда нового летнего блокбастера? И долго ждать этого красавчика в ковбойской шляпе не придется. В отличие от Кейт и Джави, герой Пауэлла по имени Тайлер далек от научных исследований и составления математических моделей. Он интернет-знаменитость и ведет стримы в прямом эфире непосредственно из центра торнадо. А главная фишка этих трансляций — запуск фейерверков непосредственно внутри смерча.
Фильм — немножко мелодрама, так что противоположности в итоге найдут друг в друге множество общих черт и в какой-то момент объединятся во время своих погонь за разрушительными атмосферными явлениями. А по пути к очередному смерчу окажется, что хорошие парни на самом деле не те, кто выглядят добрыми при первой встрече.
С самого начала ленты на экране бушует стихия, а герои разной степени храбрости пытаются с ней совладать. Нашлось в фильме место и страшным разрушениям: две команды охотников за смерчами во главе с Кейт и Тайлером регулярно то помогают простым людям после катаклизма, то пытаются спасти их во время ужасных бурь.
Но вся история про смерчи, кажется, просто висит в воздухе, как бы иронично это ни звучало. Условное оправдание происходящего и научное объяснение такого количества торнадо на один штат сделано лишь для галочки, чтобы позволить главной героине в финале все-таки использовать свое исследование во имя спасения очередного небольшого городка.
Да, фильму не откажешь в зрелищности: падающие с неба в непосредственной близости от персонажей куски зданий и даже огромные трейлеры заставят вжаться в кресло. В такие моменты сердце начинает биться чаще, даже несмотря на то что абсолютно все хоть сколько-то заметные герои облачены здесь в крепкую сюжетную «броню». Будет в «Смерчах» и обман ожиданий зрителя. Во время одной из сцен команда Пауэлла на всех парах мчится в эпицентр вихря, чтобы очередной раз провернуть свой излюбленный трюк и расцветить салютами воздушную воронку. Но в последний момент смерч рассеивается, и блогеры остаются ни с чем.
Именно в этот момент зритель может осознать, что лента Ли Айзека Чуна справляется со своей главной задачей — увлечь посетителя кинотеатра, несмотря на все недостатки и шероховатости.
«Смерч 2» — местами завораживающее, местами пугающее, а местами скучное зрелище, которому отчаянно не хватает раскрытия характеров персонажей. В какой-то момент команда героя Пауэлла из условных сумасшедших блогеров, которым важно лишь веселье и просмотры, превращается в чутких и понимающих людей. А дисциплинированные и подкованные ученые, с которыми исследовала смерчи главная героиня, окончательно перевоплощаются в корпоративных сволочей. Это абсолютно все раскрытие характеров персонажей за пределами двух главных действующих лиц, больше вы про них ничего не узнаете.
Почти все события показаны через призму воспоминаний и старых травм Кейт, сыгранной Дейзи Эдгар-Джонс. И все ее страхи и переживания влияют не только на миссию, но и на людей вокруг. Ее неудача равна неудаче команды, что выглядит как низведение второстепенных действующих лиц до уровня условных образов. Кроме Кейт и Тайлера хоть какое-то развитие получает лишь друг героини Джави, который успевает потерять доверие подруги, а потом частично искупить вину.
Но в первую очередь «Смерч 2» — это фильм-катастрофа. И, несмотря на все «но», в драйве ему не откажешь. Причем самые запоминающиеся моменты фильма связаны не с финальным страшным и ужасным катаклизмом максимальной мощности, а с презентацией команды Тайлера. Их непосредственность и рискованность — душа всей картины, а сердце этой своры безбашенных интернет-знаменитостей — герой Глена Пауэлла.
Уже при первом появлении актера становится понятно, кто здесь главная звезда. При этом не стоит ждать от Пауэлла какой-то уникальной актерской работы — он просто харизматичный и обаятельный негодяй. По ходу сюжета персонаж окажется умным, образованным (Тайлер учился на метеоролога) и совсем не отталкивающим, а приятным парнем, готовым пойти на все ради спасения жизней близких и не очень людей.
На таком фоне особенно смешно смотрится угрюмый и злодейский Дэвид Коренсвет. Остальные же актеры, за исключением главной героини в исполнении Дейзи Эдгар-Джонс, кричат, веселятся или повторяют заученные диалоги без особого рвения. В целом, вы вряд ли запомните героинь Саши Лейни или Кэти О'Брайан. Единственное, что их отличает — это дрон у первой и шляпа у второй.
Если вы натыкались на новости о том, что «Смерч 2» — это самое захватывающее зрелище этого лета и вообще блокбастер, каких поискать, то не стоит верить на слово. Безусловно, фильм Ли Айзека Чуна справляется с задачей развлечь зрителя, заставляет переживать за героев и, в целом, имеет достаточно сносный сценарий и даже не лишен в меру ярких героев. Но вот захотите ли вы рассказать о приключениях Глена Пауэлла внутри смерча своим друзьям? Только если ваши друзья обожают красавчика-актера.
«Смерч 2» (или же Twisters в оригинале) — веселое летнее развлечение, о просмотре которого вы не пожалеете, но вспоминать особо не станете. Разве что напряженная сцена в бассейне может остаться в памяти: жаль только, что в ней не показали обнаженный торс Глена Пауэлла, как бы многим этого ни хотелось.