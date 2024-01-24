Рецензия на сатирический триллер «Солтберн», разделивший киноманов на два лагеря

Фильм «Солтберн» был дважды номинирован на «Золотой глобус», взорвал TikTok и разделил мир киноманов на два лагеря. Одни считают картину Эмиральд Феннел переоцененной, другие — отталкивающей и притягивающей одновременно. Рассказываем, что происходит в фильме и стоит ли его увидеть.

Сюжет

Оливер Квик (Барри Кеоган) поступает в Оксфордский университет и становится там изгоем. Он из другого социального круга и не вписывается в общество богатых и привилегированных студентов.

Но амбиции героя высоки, и он готов на все, чтобы влиться в коллектив. После знакомства с самым популярным студентом Феликсом Кэттоном (Джейкоб Элорди) у Оливера появляется шанс проявить себя.

Каким получился фильм

После выхода фильма критики наперебой бросились сравнивать его с «Талантливым мистером Рипли» или «Теоремой» Пазолини, намекая на вторичность картины Эмиральд Феннел. Это не вполне справедливо. Неявные отсылки или даже цитирование киноклассики не делает фильм несамостоятельным произведением. Ведь человек не живет в отрыве от культуры, которая неминуемо влияет на людей и на то, что они создают.

Дебютный полнометражный фильм Эмиральд Феннел «Девушка, подающая надежды», по сути, представляет собой попсовую версию триллера «Я плюю на ваши могилы», и тем не менее проект получил «Оскар» за лучший сценарий. Картина стала очень успешной, но, несмотря на нетривиальный сюжет, фильму не хватало определенного рода хищности. Главная героиня создавала лишь иллюзию мести, и переиграть и уничтожить всех злодеев истории ей не удалось.

Фото Кадр из фильма «Солтберн»

Зато в «Солтберне» хищности хватит на двоих. Болезненное ощущение классового неравенства насквозь пронизывает Оливера. Он отчаянно хочет стать равным Феликсу, но это невозможно: привилегированный студент представлен недостижимым.

Одержимость, которую транслирует на экране Барри Кеоган, показывая жажду своего персонажа поглотить Феликса и его мир, кажется осязаемой. Не все оценили выбор этого актера на главную роль. По возрасту он не вписывается в образ студента, но так ли это важно? У Барри Кеогана достаточно сложный персонаж, сыграть которого смог бы далеко не каждый, поэтому приоритеты при выборе актера на роль Оливера сместились с возраста на мастерство.

Фото Кадр из фильма «Солтберн»

«Солтберн» пытается обмануть. На первый взгляд может показаться, что фильм расскажет историю о том, как наивный юноша попадает в поместье богатых монстров, которые играючи разрушат ему жизнь — просто шутки ради.

На это намекает каст: звезда «Исчезнувшей» Розамунд Пайк, главный абьюзер «Эйфории» Джейкоб Элорди, невероятный Ричард Грант, за свою карьеру сыгравший многих впечатляющих злодеев — с одной стороны, а с другой — Барри Кеоган, который в фильме «Банши Инишерина» представил совершенно трогательный образ мальчика, лишенного воли и сил бороться и за свою любовь, и за свою жизнь.

Но поклонники актера также могут вспомнить картину Йоргоса Лантимоса «Убийство священного оленя» 2017 года, где персонаж Барри Кеогана не так уж и прост, а потому будут готовы к главной интриге «Солтберна».

Фото Кадр из фильма «Солтберн»

Стоит ли смотреть «Солтберн»

В целом картина Эмиральд Феннел действительно не может предложить ничего принципиально нового. Об этом говорят и многие критики, и киноманы. И все же «Солтберн» вытягивают стиль съемки и потрясающий актерский состав. Возможно, в фильме сделана огромная ставка на форму вместо содержания. Каст старался обогатить эту историю, пытаясь показать своих персонажей, возможно, глубже, чем они есть на самом деле.

Кроме того, юная аудитория может не знать культовых картин, а потому воспринимать увиденное в «Солтберне» небывалым откровением. Все-таки каждому поколению нужен свой герой и, вероятно, свой психопат, так убедительно страдающий на фоне вечерних огней и трека This Modern Love.