«Соник 3 в кино»: быстрее, громче, ярче — но стала ли экранизация лучше?

Когда в 2020 году на экраны вышел первый «Соник в кино», мало кто ожидал, что приключения синего ежа покорят зрителей по всему миру и всех ждет как минимум три части экранизации. Фанаты культовой игровой серии ждали каждой новой части. А студия достаточно успешно адаптировала видеоигровую классику под формат полнометражного кино.

Третья часть выходит в условиях высокой конкуренции, когда зритель привык к блестящим CGI-спецэффектам и остроумному сценарию: «Соник 3» столкнулся в прокате с другой наполненной графикой лентой — приквелом «Короля льва» о Муфасе. Экранизация видеоигры в какой-то момент даже успела обойти диснеевского зверя и составила ему достойную конкуренцию в американском прокате.

Новая часть Соника стала масштабнее, персонажи — ярче, но насколько и кому на самом деле нужен триквел?

Сюжет мультфильма «Соник 3»

Синий еж с далеких миров вместе с друзьями празднует годовщину прибытия на Землю. В этот же момент его вызывают на спецзадание. Главный герой и его друзья: ехидна Наклз, отвечающий за грубую силу, и технический гений, лисенок Тейлз, отправляются в Токио. Там все на своем пути уничтожает пробудившийся новый злодей — новый супер еж по имени Шэдоу, которого в оригинале озвучил Киану Ривз.

Фото Кадр из мультфильма «Соник 3 в кино», реж. Джефф Фаулер/ Paramount Pictures

Персонажи не справляются с владеющим силой хаоса черным зверем и упускают его. После своего фиаско троица встречается с главой организации «Герои на охране Нации» — командиром Уолтерсом. Именно он рассказывает зверям о проекте «Тень», в рамках которого велось исследование нового антагониста, прибывшего на Землю в метеорите полвека назад.

Во время этой встречи Соник и его друзья попадают в засаду, организованную роботами старого врага — Доктора Айво Роботника. Помощник злодея, также известного как Эггман, рассказывает мохнатым о том, что на самом деле страшный гений выжил.

Фото Кадр из мультфильма «Соник 3 в кино», реж. Джефф Фаулер/ Paramount Pictures

Для противодействия новой угрозе герои будут вынуждены заключить не самый приятный для всех союз, который, впрочем, просуществует лишь непродолжительное время. Персонажи посетят заброшенную военную базу, где в далеком прошлом проводились исследования Шэдоу. Синий еж, ехидна и лис столкнуться не только непосредственно со злодеем, но и обнаружат нового антагониста — родного деда Эггмана — Джеральда Роботника.

В итоге Сонику, Наклзу и Тейлзу придется сражаться против двух гениальных злодеев и сверхсильного ежа, которые не просто хотят захватить всю планету, а готовы ее уничтожить.

Каким получился мультфильм «Соник 3»

«Соник 3 в кино» — зрелище настолько же несерьезное, насколько веселое и задорное. Впрочем, вряд ли можно было ожидать чего-то другого от третьей во франшизе экранизации восьмибитной видеоигры про сверхзвукового ежа.

Фото Кадр из мультфильма «Соник 3 в кино», реж. Джефф Фаулер/ Paramount Pictures

За весь свой хронометраж новые приключения Соника не раз заставят вас испытать невероятно острое чувство стыда за то, что происходит на экране, начиная от диалогов героев, рассуждающих о крутости ежей, заканчивая нелепыми танцами двух полноватых усатых мужчин разного возраста.

При этом откровенно скучной ленту назвать сложно. В момент, когда зритель не сильно стыдится того, что самовольно пришел в кино и смотрит на детские шутки про пятые точки и газы, мультфильм увлекает достаточно качественным экшеном. Который, впрочем, все-таки не отличается излишней изобретательностью.

Фото Кадр из мультфильма «Соник 3 в кино», реж. Джефф Фаулер/ Paramount Pictures

Последнюю фразу можно применить почти ко всему проекту: он просто развивает все то, что было в предыдущих двух лентах. И во многом превосходит своих предшественников, по крайней мере в плане компенсации глупых шуток захватывающими моментами.

При этом главный вопрос, который возникает при просмотре — это то, на какую именно аудиторию рассчитан триквел. Фильм снят по игре, знакомой в первую очередь поколению тридцатилетних людей — вряд ли зумеры и поколение альфа хоть раз видели Сегу (игровую консоль — Прим. ред.) вживую. Да и некоторые отсылки к поп-культуре могут быть скорее понятны взрослым.

Фото Кадр из мультфильма «Соник 3 в кино», реж. Джефф Фаулер/ Paramount Pictures

Так что не факт, что синий еж будет интересен современным детям настолько же сильно, насколько их родителям. Кажется, «Соник 3», как и первые две части, — это мультфильм, для похода на который малыши являются лишь прикрытием.

Впрочем, сборы проекта показывают, что спрос на героев как минимум не снизился, ведь «Сонику 3 в кино» уже пророчат рекордные для франшизы сборы. Так что, без сомнения, зрителей ждет четвертая часть. Тем более, что сцена после титров не просто намекает на продолжение, а становится экранным дебютом еще одного хорошо знакомого фанатам Соника героя.

Трейлер мультфильма «Соник 3»

Стоит ли смотреть мультфильм «Соник 3»

Если вы готовы к параду глуповатых и странных шуток, а также не самой изобретательной драматургии, или если вы хотите продемонстрировать героев игры вашего детства своим детям, то новый Соник — это ваш выбор.

Ну а если вы фанат сверхскоростного ежа во всех его проявлениях, то кинотеатральный релиз уж точно не стоит пропускать. Откладывайте геймпад с игрой Sonic X Shadow Generations и как можно быстрее бегите в кинотеатр.