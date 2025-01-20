5 советских мультфильмов, которые запретили к показу в СССР

В советское время выходило огромное количество совершенно разных мультфильмов, среди которых зачастую были настоящие шедевры мультипликации. Однако наряду с известными работами вроде «Ну, погоди!», «Винни-Пуха» и «Бременских музыкантов» существовали также проекты, которые увидели свет далеко не сразу. Эти сокровища заслуживают особого внимания, поскольку они дают уникальное представление о творческих возможностях и идеологических ограничениях того времени. Представляем вам пять советских мультфильмов, которые вы, вероятнее всего, не видели из-за советской цензуры.

Ограбление по...

Год: 1978.

Режиссер: Ефим Гамбург.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из мультфильма «Ограбление по...», реж. Ефим Гамбург/ Союзмультфильм

Анимационный альманах, в котором показаны ограбления с характерными особенностями разных стран, изначально состоял из трех новелл. В мультфильме высмеивались клише из детективных фильмов про США, Францию и Италию. При этом персонажи «Ограбления по-американски» были срисованы с Кирка Дугласа и Марлона Брандо, французской части — с Жана Габена, Бриджит Бордо и Алена Делона, а вдохновителями образов «итальянского» мультфильма стали Марчелло Мастроянни и Софи Лорен.

Четвертая часть под названием «Ограбление по... русски» в советское время была подвергнута цензуре и вырезана из основного хронометража. Один из персонажей был срисован с Савелия Крамарова и говорил его голосом. Автор сценария Михаил Липскеров рассказывал, что эту новеллу в советское время не показывали. Один из редакторов назвал ее «очернительством и оплевательством», а также говорил, что в «нашей социалистической стране подобного бандитизма нет». Спустя десять лет после выхода мультфильма на экраны он все-таки был показан в том виде, в котором его задумывал режиссер.

Скорая помощь

Год: 1949.

Режиссер: Ламис Бредис.

Рейтинг IMDb: 6,1.

Фото Кадр из мультфильма «Скорая помощь», реж. Ламис Бредис/ Союзмультфильм

В 1947 году государственный секретарь США Джордж К. Маршалл выдвинул план оказания помощи послевоенной Европе. Эта инициатива была высмеяна в басенной форме в мультфильме 1949 года «Скорая помощь». По сюжету главные герои — бедные зайцы, к которым приходит мистер Удав в шляпе и обещает дать каждому по семь новых шкурок. Но обещание не выполняется. Волки снимают с зайцев последнюю шкуру, оставляя их без штанов.

Казалось бы, что может пойти не так, тема для высмеивания выбрана верно. Но министр кинематографии СССР Иван Большаков рассудил по-другому. В приказе от 28 марта 1949 года мультфильм был запрещен с пояснением, что он «является по своему идейно-художественному содержанию порочным, авторы фильма пошли по пути грубого искажения и вульгаризации важной политической темы фильма, реакционной империалистической политики». К сожалению, для Александра Медведкина, сценариста, эта работа оказалась единственным реализованным проектом на «Союзмультфильме».

Крылья, ноги и хвосты

Год: 1985.

Режиссер: Александр Татарский.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,5.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из мультфильма «Крылья, ноги и хвосты», реж. Александр Татарский/ Союзмультфильм

Создателя великих пластилиновых мультфильмов «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег» Александра Татарского также подвергали цензуре. Четырехминутная анимация о том, что все-таки лучше — крылья, ноги или хвост, не сразу была выпущена на советские экраны.

Оригинальный стиль анимации «Крылья, ноги и хвосты» будет в дальнейшем использован Татарским в истории о Братьях-Колобках, но в момент его появления он казался слишком странным и пугающим. Директора студии «Экран» помимо «безобразности» мультфильма смутил неясный сценарий. Сюжет он не понял из-за того, что все время отвлекался: «Там какая-то птица — то ли она гриф, то ли она ворона — что она делает? Я ничего не могу понять. Она куда-то ходит, чего-то там делает. Как две? Там две птицы? Там одна птица».

Но все-таки в 1986 году мультфильм вышел на экраны. Правда, пришлось добавить пару сцен и озвучить проект, но от этого «Крылья, ноги и хвосты» только выиграли.

Как лиса зайца догоняла

Год: 1979.

Режиссер: Анатолий Солин.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 5,8.

Фото Кадр из мультфильма «Как лиса зайца догоняла», реж. Анатолий Солин/ Союзмультфильм

Из-за стиля анимации и «простоты сюжета» также пострадал и шикарный мультфильм «Как лиса зайца догоняла». Роли Лисы и Зайца в нем озвучили Ольга Аросева и Георгий Вицин. А автором «незатейливого сценария», как выражались цензоры, выступил не кто иной, как Григорий Остер, мастер искрометного юмора, благодаря работе которого была создана серия мультфильмов про Мартышку, Попугая, Слоненка и Удава.

По сюжету все девять минут Лиса гонится за Зайцем, и на протяжении всего мультфильма они беседуют. Несмотря на то что анимация была удостоена приза на II Всесоюзном молодежном кинофестивале в Москве, мультфильм почти не показывали. Боялись, что нетрадиционная рисовка классических персонажей и стиль «тотальной анимации» (когда анимируются сразу и персонажи, и задний план) отпугнут юных зрителей. Хотя аудитория, воспитанная на мультфильмах Роберта Саакянца и Давида Черкасского, явно бы с этим поспорила.

Лямзи-Тыри-Бонди

Год: 1976.

Режиссер: Марианна Новогрудская.

Рейтинг «Кинопоиска»: 5,5.

Фото Кадр из мультфильма «Лямзи-Тыри-Бонди — злой волшебник», реж. Марианна Новогрудская/ Союзмультфильм

Непростая судьба постигла мультфильм Марианны Новогрудской — «Лямзи-Тыри-Бонди — злой волшебник», созданный по сценарию Людмилы Петрушевской.

Сюжету о современном беспризорнике изначально было трудно попасть на экраны (в советской стране беспризорников нет), поэтому режиссер попыталась завуалировать суть, не проговаривая посыл напрямую. Надеялась, что цензура его все-таки пропустит. Но подтекст быстро раскусили приемные инстанции. Фильм приняли, но на экран не выпустили.