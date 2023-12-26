Каким получился рождественский выпуск «Доктора Кто» с Шути Гатвой

Состоялась премьера первого за шесть лет рождественского эпизода легендарного сериала BBC «Доктор Кто». Это первый самостоятельный эпизод новой, пятнадцатой инкарнации инопланетянина с двумя сердцами, и поверьте, она вам должна понравиться — настолько обаятельного галлифрейца зрители давно не видели.

Чем закончились спецвыпуски к 60-летию сериала «Доктор Кто»

После победы над Игрушечником и уникальной двойной реинкарнации, которую назвали бигенерация, четырнадцатый Доктор отправился на покой — предаваться рефлексии в окружении семьи своей спутницы Донны Ноубл. А вот второй повелитель времени пустился в приключения с невероятной скоростью, даже не успев надеть штаны. Да, первое появление Шути Гатвы в образе Доктора запомнится не только его усиками, но и не менее импозантным нарядом.

Сюжет рождественского эпизода «Церковь на Руби-Роуд»

«Церковь на Руби-Роуд» повествует о первом знакомстве Доктора с новой спутницей — Руби Сандей. Эту роль исполнила Милли Гибсон — молодая актриса из пригорода Манчестера.

Фото Кадр из «Доктора Кто»

Руби — сирота, не знавшая своих родителей и живущая вместе с приемной матерью и бабушкой. Судьбоносное для героини знакомство с инопланетянином произойдет совершенно случайно. В ходе своих коротких приключений девушка вместе с Доктором столкнется с пакостниками-гоблинами, которые не только решили испортить Рождество Руби, наслав череду неудач, но и вознамерились украсть приемного младенца из ее семьи. Новый шоураннер сериала Рассел Т. Дэвис — хорошо забытый старый шоураннер, поэтому в эпизоде появится и давний персонаж сериала — елка-убийца.

Рождественское чудо все-таки случится: Доктор не только спасет ребенка, но и узнает кое-что из прошлого новой соратницы и фактически подарит ей жизнь.

Фото Кадр из «Доктора Кто»

Каким получился рождественский эпизод «Доктора Кто»

Предыдущие три спецвыпуска сфокусированы на четырнадцатой инкарнации Доктора (в исполнении актера Дэвида Теннанта) и его спутнице времен одиннадцатого воплощения (в исполнении Кэтрин Тэйт). Несмотря на ностальгический эффект, эпизоды были достаточно «тяжеловесными» в своей основе. Не то чтобы история серий «Звездный зверь», «Дикая синяя даль» и «Смешок» была нудной и тягомотной — нет, совсем нет! Все три спешла прекрасны, но все-таки каждый был будто пропитан далекими нулевыми. Впрочем, авторам не откажешь в самоиронии, ведь при первой же встрече с Доктором в исполнении Дэвида Теннанта Донна Ноубл намекает тому, что обтягивающий пиджак люди его возраста не носят.

На контрасте рождественский эпизод выглядит как глоток праздничной колы. В образе Шути Гатва выглядит очень бодро. Молодому актеру не откажешь в харизме, да и давно ли вы видели, чтобы Доктор Кто ходил в юбке? Даже тринадцатая инкарнация в исполнении Джоди Уиттакер носила хоть и короткие, но все же штаны.

Фото Кадр из «Доктора Кто»

Предыдущие спешлы легендарного британского сериала запомнились не только возвращением старых любимых лиц, но и стали началом новой эпохи — эпохи Disney+, что повлекло с собой увеличение бюджетов. Почти вся сцена погони за кораблем гоблинов и последующее проникновение туда выглядит технически качественнее всего, что зрители видели в сериале до этого.

Но не переживайте, «Доктор Кто» все еще может порадовать вас классическим ощущением неловкости от происходящего, ведь после попадания на корабль зеленых похитителей младенца зрителей ждет песня в исполнении гоблинов и, самое главное, самого Доктора. Самое смешное, что смущение от постановки уникальным образом развеивается в тот момент, когда Шути Гатва начинает петь. И тут перед зрителем встает огромный вопрос: все это настолько плохо, что даже хорошо, или поющий Доктор — это на самом деле прекрасный ход? Пожалуй и то и другое.

Фото Кадр из «Доктора Кто»

Ощущением какой-то безмятежной легкости наполнены и отношения повелителя времени и его спутницы. Все эти объятия и разговоры будто лишены напряжения, которое иной раз проскакивало, например, в отношениях тринадцатого Доктора с ее «семейкой» соратников. В целом сам сериал явно переориентировался на более легкое повествование и ушел от депрессивных полутонов и ощущения кончины вселенной.

Большое спасибо рождественскому эпизоду, что он обошелся без далеков (вымышленная раса. — Прим. ред.). Хотя эти гармоничные металлические существа с вантузом вместо руки и являются культовыми противниками Доктора, но очередной праздничный выпуск, сфокусированный вокруг них, явно был бы лишним. Тем не менее стоит сказать, что во время «правления» предыдущего шоураннера сериала Криса Чибнелла появление знакомых и даже любимых «уничтожителей» воспринималось как благословение от сценаристов.

Чего стоит ждать от нового Доктора Кто

Да простят меня фанаты Питера Капальди в роли Доктора (к любителям Доктора-Джоди-Уиттакер вопросов нет), но, похоже, рождественский спецвыпуск полноценно презентовал нам самого обаятельного Доктора со временем Мэтта Смита в роли Одиннадцатого (причем именно периода спутников-Пондов, когда еще не проявились ярко депрессивные черты ожидания «последней регенерации»).

Фото Кадр из «Доктора Кто»

Если новый сезон хотя бы сохранит легкость праздничного эпизода, а еще лучше — наберет обороты (а, судя по трейлеру, это вполне возможно), зрителей ждет самое яркое за десятилетие путешествие по вселенной вместе с легендарным повелителем времени и его полицейской будкой, которая внутри больше, чем снаружи. Кстати, при первом посещении Тардис (машины времени. — Прим. ред.) Руби не произнесла легендарную фразу, которая обычно считается инициацией спутников. Впрочем, и сам Доктор раньше не пел и не танцевал. По крайней мере не так зажигательно, как это делает Шути Гатва.

Новый сезон 15-го Доктора начинает отсчет сезонов с начала, как это было в 2005 году с перезапуском сериала. Так что теперь ждем 1-й сезон проекта с Шути Гатвой и Милли Гибсон, который выйдет в мае 2024 года.