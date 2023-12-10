«Смешок»: Повелитель Времени возвращается домой в третьем спецвыпуске «Доктора Кто» к 60-летию сериала

Сквозь время и пространство до нас добрался третий спецвыпуск «Доктора Кто», посвященный 60-летию серила, — «Смешок». Рассказываем, чем закончился предыдущий спецэпизод и как завершилось путешествие Доктора и Донны.

Чем закончился второй спецвыпуск «Доктора Кто»

Сбежавшая ТАРДИС вернулась, и Доктор с Донной улетели на ней, оставив опасных неизвестных существ из-за пределов вселенной на космическом корабле, где был запущен механизм самоуничтожения.

Вернувшись в современный Лондон, персонажи встретили обеспокоенного Уилфреда (дедушку Донны), который сообщил Доктору, что на Земле начался конец света.

Сюжет третьего спецвыпуска «Смешок»

Игрушечник (Нил Патрик Харрис) устроил по всему миру хаос. Свой злодейский путь в новом воплощении он начал с того, что спрятал во всех экранах с момента изобретения телевидения скрытый фрагмент смеха: все эти годы Игрушечник настраивал людей друг против друга.

Доктор соглашается сыграть со злодеем в игру ради спасения человечества.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Стоит ли смотреть третий спецвыпуск «Доктора Кто» к 60-летию сериала

«Смешок» — финальный эпизод текущей эры «Доктора Кто». Нумерация сезонов с Пятнадцатым Доктором (Шути Гатвой) начнется сначала.

В спецвыпуске Повелитель Времени противостоит стихийной силе вне правил вселенной, сетует на темные стороны человеческой природы и не может убежать от своего прошлого. Игрушечник жаждет реванша, ведь давным-давно Доктору удалось его переиграть.

Таймлорд встречает одну из своих прошлых спутниц, с которой путешествовал в период классической эры проекта. Мелани Буш (Бонни Лэнгфорд) уникальна. Спутница Шестого и Седьмого Докторов была первой напарницей Повелителя Времени, встретившая его раньше, чем он ее — и наоборот.

Мел работает в ЮНИТ (земная организация по борьбе с пришельцами). Теперь это не какая-то мутная контора, которую скрывают от обывательских глаз, напротив: здание ЮНИТ похоже на башню Тони Старка, и там, видимо, доживают свой век бывшие спутницы Доктора.

Не зря же в «Смешке» есть эпизод, где глава организации Кейт Стюарт (Джемма Редгрейв) предлагает Донне работу. К тому же, сейчас «Доктор Кто» готовит спин-офф про ЮНИТ, где знакомые лица не помешают.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Но вернемся к бегству от прошлого. В какой-то момент таймлорд устает от своих спутниц и решает идти дальше. В сериале почти никогда не раскрывается моральная составляющая этого поступка. Доктор выбирает в спутники одиночек, оторванных от семьи: у них нет жизни, нет будущего, им некуда возвращаться. Повелитель Времени использует морально потерянных людей в своих целях, дает им надежду, а затем бросает. Это жестоко и безответственно, но, возможно, это еще один способ создателей сериала показать: Доктор — не человек.

И его противники — тоже. Повелителя Времени хотя бы отличает то, что иногда он пытается действовать в интересах людей.

Нил Патрик Харрис прекрасно воплотил образ Игрушечника. Особенно забавным было появление персонажа под трек Spice Girls и отсылка к «Красоте по-американски». Тех, кто вырос на жутком логотипе телекомпании «ВИД», основная марионетка игрушечника в спецэпизоде, конечно, вряд ли напугает, но ей и не нужно. Главные злодеи «Смешка» — люди, уверенные в собственной правоте.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Создать уникальный образ могущественного персонажа с чертами трикстера непросто. Зрители неизбежно могут начать сравнивать эксцентричного злодея с условным Джокером. Последнее (на данный момент) воплощение Мастера в «Докторе Кто» в исполнении Саши Дхавана, похоже, не беспокоилось о подобном сравнении. Даже ТАРДИС Повелитель Времени-ренегат расписал в духе Джокера версии Джареда Лето: бесконечным «HAHAHA». Ну, то была еще эпоха правления шоураннера Криса Чибнелла, а это многое объясняет.

Спорным для поклонников «Доктора Кто» в спецвыпуске может быть момент би-генерации: на этот раз Повелитель Времени не переродился, а отделился от самого себя. Версия таймлорда Шути Гатвы (в рубашке, но без штанов: на них, видимо, мощи би-генерации не хватило) отправился навстречу приключениям в новой ТАРДИС, а Четырнадцатый Доктор прямо как булгаковский Мастер — заслужил покой.

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Может быть, это не навсегда, но пока таймлорд переосмыслил значение дома, смысла и борьбы. Донна попыталась объяснить Доктору, что главное приключение — это жить день за днем, не убегая от себя. Для поклонников Дэвида Теннанта такой финал — настоящее утешение. Их Доктор никогда не изменится.

Казалось бы, спецэпизод транслирует правильные смыслы: надо помнить, ради чего сражаешься или как неоценимы моменты, проведенные с семьей, но серия не вызывает ощущения конца прекрасной эпохи, хотя это именно то, что происходит сейчас с проектом: «Доктор Кто» перерождается и отпускает прошлое. Даже как-то слишком легко...

Фото Кадр из сериала «Доктор Кто»

Вечная вечеринка! Все счастливы, словно ничего не происходит. Шути Гатва будет невероятным Доктором. Он уже поступил с Четырнадцатым, как тот со своими спутницами (только более прямолинейно): сказал, что тот слишком стар и ему пора выметаться из ТАРДИС. Если серьезно, за будущее проекта переживать не приходится, но прощание с прошлым могло бы быть более выраженным и эпичным.

Но есть и хорошие новости: в этом году у «Доктора Кто» впервые с 2017-го года выйдет рождественский эпизод. Все же случаются в этом мире чудеса.