«Смешок»: Повелитель Времени возвращается домой в третьем спецвыпуске «Доктора Кто» к 60-летию сериала

Сквозь время и пространство до нас добрался третий спецвыпуск «Доктора Кто», посвященный 60-летию серила, — «Смешок». Рассказываем, чем закончился предыдущий спецэпизод и как завершилось путешествие Доктора и Донны.
Сбежавшая ТАРДИС вернулась, и Доктор с Донной улетели на ней, оставив опасных неизвестных существ из-за пределов вселенной на космическом корабле, где был запущен механизм самоуничтожения.
Вернувшись в современный Лондон, персонажи встретили обеспокоенного Уилфреда (дедушку Донны), который сообщил Доктору, что на Земле начался конец света.
Игрушечник (Нил Патрик Харрис) устроил по всему миру хаос. Свой злодейский путь в новом воплощении он начал с того, что спрятал во всех экранах с момента изобретения телевидения скрытый фрагмент смеха: все эти годы Игрушечник настраивал людей друг против друга.
Доктор соглашается сыграть со злодеем в игру ради спасения человечества.
«Смешок» — финальный эпизод текущей эры «Доктора Кто». Нумерация сезонов с Пятнадцатым Доктором (Шути Гатвой) начнется сначала.
В спецвыпуске Повелитель Времени противостоит стихийной силе вне правил вселенной, сетует на темные стороны человеческой природы и не может убежать от своего прошлого. Игрушечник жаждет реванша, ведь давным-давно Доктору удалось его переиграть.
Таймлорд встречает одну из своих прошлых спутниц, с которой путешествовал в период классической эры проекта. Мелани Буш (Бонни Лэнгфорд) уникальна. Спутница Шестого и Седьмого Докторов была первой напарницей Повелителя Времени, встретившая его раньше, чем он ее — и наоборот.
Мел работает в ЮНИТ (земная организация по борьбе с пришельцами). Теперь это не какая-то мутная контора, которую скрывают от обывательских глаз, напротив: здание ЮНИТ похоже на башню Тони Старка, и там, видимо, доживают свой век бывшие спутницы Доктора.
Не зря же в «Смешке» есть эпизод, где глава организации Кейт Стюарт (Джемма Редгрейв) предлагает Донне работу. К тому же, сейчас «Доктор Кто» готовит спин-офф про ЮНИТ, где знакомые лица не помешают.
Но вернемся к бегству от прошлого. В какой-то момент таймлорд устает от своих спутниц и решает идти дальше. В сериале почти никогда не раскрывается моральная составляющая этого поступка. Доктор выбирает в спутники одиночек, оторванных от семьи: у них нет жизни, нет будущего, им некуда возвращаться. Повелитель Времени использует морально потерянных людей в своих целях, дает им надежду, а затем бросает. Это жестоко и безответственно, но, возможно, это еще один способ создателей сериала показать: Доктор — не человек.
И его противники — тоже. Повелителя Времени хотя бы отличает то, что иногда он пытается действовать в интересах людей.
Нил Патрик Харрис прекрасно воплотил образ Игрушечника. Особенно забавным было появление персонажа под трек Spice Girls и отсылка к «Красоте по-американски». Тех, кто вырос на жутком логотипе телекомпании «ВИД», основная марионетка игрушечника в спецэпизоде, конечно, вряд ли напугает, но ей и не нужно. Главные злодеи «Смешка» — люди, уверенные в собственной правоте.
Создать уникальный образ могущественного персонажа с чертами трикстера непросто. Зрители неизбежно могут начать сравнивать эксцентричного злодея с условным Джокером. Последнее (на данный момент) воплощение Мастера в «Докторе Кто» в исполнении Саши Дхавана, похоже, не беспокоилось о подобном сравнении. Даже ТАРДИС Повелитель Времени-ренегат расписал в духе Джокера версии Джареда Лето: бесконечным «HAHAHA». Ну, то была еще эпоха правления шоураннера Криса Чибнелла, а это многое объясняет.
Спорным для поклонников «Доктора Кто» в спецвыпуске может быть момент би-генерации: на этот раз Повелитель Времени не переродился, а отделился от самого себя. Версия таймлорда Шути Гатвы (в рубашке, но без штанов: на них, видимо, мощи би-генерации не хватило) отправился навстречу приключениям в новой ТАРДИС, а Четырнадцатый Доктор прямо как булгаковский Мастер — заслужил покой.
Может быть, это не навсегда, но пока таймлорд переосмыслил значение дома, смысла и борьбы. Донна попыталась объяснить Доктору, что главное приключение — это жить день за днем, не убегая от себя. Для поклонников Дэвида Теннанта такой финал — настоящее утешение. Их Доктор никогда не изменится.
Казалось бы, спецэпизод транслирует правильные смыслы: надо помнить, ради чего сражаешься или как неоценимы моменты, проведенные с семьей, но серия не вызывает ощущения конца прекрасной эпохи, хотя это именно то, что происходит сейчас с проектом: «Доктор Кто» перерождается и отпускает прошлое. Даже как-то слишком легко...
Вечная вечеринка! Все счастливы, словно ничего не происходит. Шути Гатва будет невероятным Доктором. Он уже поступил с Четырнадцатым, как тот со своими спутницами (только более прямолинейно): сказал, что тот слишком стар и ему пора выметаться из ТАРДИС. Если серьезно, за будущее проекта переживать не приходится, но прощание с прошлым могло бы быть более выраженным и эпичным.
Но есть и хорошие новости: в этом году у «Доктора Кто» впервые с 2017-го года выйдет рождественский эпизод. Все же случаются в этом мире чудеса.