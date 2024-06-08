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Страшные сериалы: какие сериалы не стоит смотреть на ночь
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

6 мин.

6 пугающих сериалов, которые не стоит смотреть на ночь

Татьяна Беленкова
Киножурналист
Кадр из сериала «Призрак дома на холме»
Фото Кадр из сериала «Призрак дома на холме»
Кадр из сериала «Паразит: Серый»
Фото Кадр из сериала «Паразит: Серый»
Кадр из сериала «Мастера ужасов»
Фото Кадр из сериала «Мастера ужасов»
Кадр из сериала «Калейдоскоп ужасов»
Фото Кадр из сериала «Калейдоскоп ужасов»
Кадр из сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»
Фото Кадр из сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»
Кадр из сериала «Падение дома Ашеров»
Фото Кадр из сериала «Падение дома Ашеров»
Кадр из сериала «Призрак дома на холме»
Фото Кадр из сериала «Призрак дома на холме»
Кадр из сериала «Американская история ужасов»
Фото Кадр из сериала «Американская история ужасов»
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Призраки, демоны, ведьмы, вампиры, пришельцы и другие подобные существа нередко становятся героями хоррор-сериалов, и особо впечатлительным зрителям их точно лучше не смотреть на ночь. Собрали несколько телепроектов для тех, кто все-таки готов рискнуть.

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Американская история ужасов

Год: 2011-...
Страна: США.
Режиссеры: Брэдли Букер, Альфонсо Гомес-Рехон, Дженнифер Линч и другие.
В главных ролях: Эван Питерс, Сара Полсон, Денис О'Хэр, Лили Рэйб, Кэти Бэйтс, Эмма Робертс, Джессика Лэнг.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.
Рейтинг IMDb: 8,0.

Кадр из сериала «Американская история ужасов»
Фото Кадр из сериала «Американская история ужасов»

Пожалуй, главный многосерийный хоррор современности — это «Американская история ужасов». Сериал дебютировал на телевидении еще в 2011 году и на сегодняшний день насчитывает уже 12 сезонов, каждый из которых рассказывает отдельную историю. Так, например, первая часть была посвящена дому-убийце, вторая — маньяку в психиатрической лечебнице, а третья — шабашу ведьм. К слову, именно первые сезоны чаще всего возглавляют рейтинги лучших в «Американской истории ужасов».

В активе сериала — целая россыпь престижных премий. Если говорить об актерском составе, то большинство из этих наград достались Джессике Лэнг («Эмми», «Золотой глобус», Премия гильдии актеров) и Леди Гаге («Золотой глобус»), а в списки номинантов в разные годы попадали Сара Полсон, Анджела Бассетт, Закари Куинто и оскароносная Кэти Бейтс.

Призрак дома на холме

Год: 2018.
Страна: США.
Режиссер: Майк Флэнаган.
В главных ролях: Михил Хейсман, Карла Гуджино, Генри Томас, Элизабет Ризер, Оливер
Джексон-Коэн, Виктория Педретти, Кейт Сигел.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.
Рейтинг IMDb: 8,5.

Кадр из сериала «Призрак дома на холме»
Фото Кадр из сериала «Призрак дома на холме»

В 2018 году на стриминговой платформе Netflix вышел сериал «Призрак дома на холме», являющийся вольной экранизацией одноименного готического романа американской писательницы Ширли Джексон. Как легко можно догадаться по названию, действие разворачивается в особняке, который хранит множество тайн.

Сюжет сериала разделен на две временные линии: в 1990-х Хью и Оливия Крейн вместе с пятью детьми переезжают в Хилл-Хаус, но трагические события вынуждают их в спешке уехать, а двадцать с лишним лет спустя Крейнам предстоит вновь столкнуться с призраками прошлого.

Кадр из сериала «Падение дома Ашеров»
Фото Кадр из сериала «Падение дома Ашеров»

Стоит отметить, что впоследствии Майк Флэнаган снял для Netflix еще несколько хоррор-сериалов («Призраки усадьбы Блай», «Полуночная месса», «Клуб полуночников» и «Падение дома Ашеров»), а до этого успел поработать и над полнометражными ужастиками, в том числе над киноадаптациями Стивена Кинга («Игра Джералда», «Доктор Сон»).

Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

Год: 2022.
Страна: США.
Режиссеры: Гильермо Наварро, Винченцо Натали, Дэвид Прайор и другие.
В главных ролях: Тим Блейк Нельсон, Дэвид Хьюлетт, Ф. Мюррэй Абрахам, Бен Барнс, Руперт Гринт, Эндрю Линкольн, София Бутелла.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Кадр из сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»
Фото Кадр из сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Пару лет назад оскароносный мексиканец, подаривший миру такие ленты, как «Хребет дьявола», «Лабиринт Фавна» и «Багровый пик», собрал своих коллег и представил зрителям хоррор-антологию «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Сам дель Торо выступил автором сюжета лишь двух серий, а среди режиссеров проекта оказались Кэтрин Хардвик («Сумерки»), Дженнифер Кент («Бабадук») и Панос Косматос («Мэнди»).

В основу большинства эпизодов «Кабинета редкостей» легли литературные произведения: так, например, «Модель Пикмана» поставлена по одноименному рассказу Говарда Ф. Лавкрафта. Герои этих историй ищут вход в загробный мир, копаются в вещах покойного чернокнижника и разрывают могилы в поисках драгоценностей.

Калейдоскоп ужасов

Год: 2019-...
Страна: США.
Режиссеры: Грег Никотеро, Джон Харрисон, Джо Линч и другие.
В главных ролях: Кэри Джонс, Ханна Файрман, Кара Киммер, Дэвид Александр Каплан, Фаина Санчес, Эдриенн Барбо, Джэйк Гарбер.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.
Рейтинг IMDb: 7,0.

Кадр из сериала «Калейдоскоп ужасов»
Фото Кадр из сериала «Калейдоскоп ужасов»

В отличие от «Кабинета редкостей Гильермо дель Торо», который ограничился одним сезоном, хоррор-антология «Кабинет ужасов» насчитывает уже четыре. К тому же здесь каждый эпизод рассказывает не одну новую историю, а сразу две. Вдохновением для сериала послужил одноименный фильм 1982 года, снятый Джорджем А. Ромеро по сценарию Стивена Кинга. Однако на сей раз в основу сюжетов легли не только истории короля ужасов, но также его сына Джо Хилла и других писателей.

Что касается актеров, то в той или иной серии засветились Джанкарло Эспозито, Кифер Сазерленд, Джастин Лонг, Джои Кинг, рэпер Кид Кади, звезда хоррор-франшизы «Пила» Тобин Белл и многие другие. А в кадре появляются ожившие мертвецы, мстительные призраки, оборотни и другие жуткие монстры.

Мастера ужасов

Год: 2005-2007.
Страна: Канада, Япония, США.
Режиссеры: Стюарт Гордон, Дарио Ардженто, Джон Карпентер и другие.
В главных ролях: Карен Элизабет Остин, Дж. Уинстон Кэролл, Михо Нинагава, Энтони
Харрисон, Диего Мартинес-Тау, Норман Ридус, Генри Томас.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.
Рейтинг IMDb: 7,4.

Кадр из сериала «Мастера ужасов»
Фото Кадр из сериала «Мастера ужасов»

В середине двухтысячных на канале Showtime выходила антология «Мастера ужасов». Режиссерами отдельных эпизодов выступили признанные мастера жанра: Стюарт Гордон («Реаниматор»), Дарио Ардженто («Кроваво-красное», «Птица с хрустальным оперением», «Суспирия»), Джон Карпентер («Нечто», «Хэллоуин») и другие. В 2006 году сериал даже заработал премию «Сатурн» в категории «Лучшая телепостановка».

Благодаря релизу на кабельном телевидении авторы проекта получили гораздо большую свободу: на экране без прикрас демонстрировались серийные убийцы, каннибалы и другие жуткие персонажи. В касте же засветились, например, Кристофер Ллойд из трилогии «Назад в будущее» и звезда «Ходячих мертвецов» Норман Ридус.

Паразит: Серый

Год: 2024.
Страна: Южная Корея.
Режиссер: Ен Сан-хо.
В главных ролях: Чон Со-ни, Ку Ге-хван, Ли Джон-хен, Квон Хэ-хе, Ким Ин-гвон, Юн Хен-гиль, Ли Хен-гюн.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.
Рейтинг IMDb: 7,2.

Кадр из сериала «Паразит: Серый»
Фото Кадр из сериала «Паразит: Серый»

Южнокорейскую новинку «Паразит: Серый» слишком впечатлительные зрители действительно не оценят, зато поклонникам жанра она, вероятнее всего, придется по вкусу. Режиссером и автором сценария сериала выступил Ен Сан-хо. Его самые известные работы — хитовый зомби-хоррор «Поезд в Пусан» и чуть менее успешный сиквел «Полуостров».

По сюжету человечество сталкивается с нашествием червей, которые проникают в мозг жертвы. Паразиты начинают полностью контролировать тело человека, а голову превращают в огромные щупальца. Главная героиня истории тоже подвергается нападению, но паразит не смог установить над ней тотальный контроль и теперь вынужден сосуществовать с ней в одном теле, проявляя себя лишь в моменты смертельной опасности. Тем временем полиция начинает охоту на пришельцев.

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