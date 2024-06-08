6 пугающих сериалов, которые не стоит смотреть на ночь

Призраки, демоны, ведьмы, вампиры, пришельцы и другие подобные существа нередко становятся героями хоррор-сериалов, и особо впечатлительным зрителям их точно лучше не смотреть на ночь. Собрали несколько телепроектов для тех, кто все-таки готов рискнуть.

Американская история ужасов

Год: 2011-...

Страна: США.

Режиссеры: Брэдли Букер, Альфонсо Гомес-Рехон, Дженнифер Линч и другие.

В главных ролях: Эван Питерс, Сара Полсон, Денис О'Хэр, Лили Рэйб, Кэти Бэйтс, Эмма Робертс, Джессика Лэнг.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9.

Рейтинг IMDb: 8,0.

Фото Кадр из сериала «Американская история ужасов»

Пожалуй, главный многосерийный хоррор современности — это «Американская история ужасов». Сериал дебютировал на телевидении еще в 2011 году и на сегодняшний день насчитывает уже 12 сезонов, каждый из которых рассказывает отдельную историю. Так, например, первая часть была посвящена дому-убийце, вторая — маньяку в психиатрической лечебнице, а третья — шабашу ведьм. К слову, именно первые сезоны чаще всего возглавляют рейтинги лучших в «Американской истории ужасов».

В активе сериала — целая россыпь престижных премий. Если говорить об актерском составе, то большинство из этих наград достались Джессике Лэнг («Эмми», «Золотой глобус», Премия гильдии актеров) и Леди Гаге («Золотой глобус»), а в списки номинантов в разные годы попадали Сара Полсон, Анджела Бассетт, Закари Куинто и оскароносная Кэти Бейтс.

Призрак дома на холме

Год: 2018.

Страна: США.

Режиссер: Майк Флэнаган.

В главных ролях: Михил Хейсман, Карла Гуджино, Генри Томас, Элизабет Ризер, Оливер

Джексон-Коэн, Виктория Педретти, Кейт Сигел.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0.

Рейтинг IMDb: 8,5.

Фото Кадр из сериала «Призрак дома на холме»

В 2018 году на стриминговой платформе Netflix вышел сериал «Призрак дома на холме», являющийся вольной экранизацией одноименного готического романа американской писательницы Ширли Джексон. Как легко можно догадаться по названию, действие разворачивается в особняке, который хранит множество тайн.

Сюжет сериала разделен на две временные линии: в 1990-х Хью и Оливия Крейн вместе с пятью детьми переезжают в Хилл-Хаус, но трагические события вынуждают их в спешке уехать, а двадцать с лишним лет спустя Крейнам предстоит вновь столкнуться с призраками прошлого.

Фото Кадр из сериала «Падение дома Ашеров»

Стоит отметить, что впоследствии Майк Флэнаган снял для Netflix еще несколько хоррор-сериалов («Призраки усадьбы Блай», «Полуночная месса», «Клуб полуночников» и «Падение дома Ашеров»), а до этого успел поработать и над полнометражными ужастиками, в том числе над киноадаптациями Стивена Кинга («Игра Джералда», «Доктор Сон»).

Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

Год: 2022.

Страна: США.

Режиссеры: Гильермо Наварро, Винченцо Натали, Дэвид Прайор и другие.

В главных ролях: Тим Блейк Нельсон, Дэвид Хьюлетт, Ф. Мюррэй Абрахам, Бен Барнс, Руперт Гринт, Эндрю Линкольн, София Бутелла.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,7.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Пару лет назад оскароносный мексиканец, подаривший миру такие ленты, как «Хребет дьявола», «Лабиринт Фавна» и «Багровый пик», собрал своих коллег и представил зрителям хоррор-антологию «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Сам дель Торо выступил автором сюжета лишь двух серий, а среди режиссеров проекта оказались Кэтрин Хардвик («Сумерки»), Дженнифер Кент («Бабадук») и Панос Косматос («Мэнди»).

В основу большинства эпизодов «Кабинета редкостей» легли литературные произведения: так, например, «Модель Пикмана» поставлена по одноименному рассказу Говарда Ф. Лавкрафта. Герои этих историй ищут вход в загробный мир, копаются в вещах покойного чернокнижника и разрывают могилы в поисках драгоценностей.

Калейдоскоп ужасов

Год: 2019-...

Страна: США.

Режиссеры: Грег Никотеро, Джон Харрисон, Джо Линч и другие.

В главных ролях: Кэри Джонс, Ханна Файрман, Кара Киммер, Дэвид Александр Каплан, Фаина Санчес, Эдриенн Барбо, Джэйк Гарбер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,1.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из сериала «Калейдоскоп ужасов»

В отличие от «Кабинета редкостей Гильермо дель Торо», который ограничился одним сезоном, хоррор-антология «Кабинет ужасов» насчитывает уже четыре. К тому же здесь каждый эпизод рассказывает не одну новую историю, а сразу две. Вдохновением для сериала послужил одноименный фильм 1982 года, снятый Джорджем А. Ромеро по сценарию Стивена Кинга. Однако на сей раз в основу сюжетов легли не только истории короля ужасов, но также его сына Джо Хилла и других писателей.

Что касается актеров, то в той или иной серии засветились Джанкарло Эспозито, Кифер Сазерленд, Джастин Лонг, Джои Кинг, рэпер Кид Кади, звезда хоррор-франшизы «Пила» Тобин Белл и многие другие. А в кадре появляются ожившие мертвецы, мстительные призраки, оборотни и другие жуткие монстры.

Мастера ужасов

Год: 2005-2007.

Страна: Канада, Япония, США.

Режиссеры: Стюарт Гордон, Дарио Ардженто, Джон Карпентер и другие.

В главных ролях: Карен Элизабет Остин, Дж. Уинстон Кэролл, Михо Нинагава, Энтони

Харрисон, Диего Мартинес-Тау, Норман Ридус, Генри Томас.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,0.

Рейтинг IMDb: 7,4.

Фото Кадр из сериала «Мастера ужасов»

В середине двухтысячных на канале Showtime выходила антология «Мастера ужасов». Режиссерами отдельных эпизодов выступили признанные мастера жанра: Стюарт Гордон («Реаниматор»), Дарио Ардженто («Кроваво-красное», «Птица с хрустальным оперением», «Суспирия»), Джон Карпентер («Нечто», «Хэллоуин») и другие. В 2006 году сериал даже заработал премию «Сатурн» в категории «Лучшая телепостановка».

Благодаря релизу на кабельном телевидении авторы проекта получили гораздо большую свободу: на экране без прикрас демонстрировались серийные убийцы, каннибалы и другие жуткие персонажи. В касте же засветились, например, Кристофер Ллойд из трилогии «Назад в будущее» и звезда «Ходячих мертвецов» Норман Ридус.

Паразит: Серый

Год: 2024.

Страна: Южная Корея.

Режиссер: Ен Сан-хо.

В главных ролях: Чон Со-ни, Ку Ге-хван, Ли Джон-хен, Квон Хэ-хе, Ким Ин-гвон, Юн Хен-гиль, Ли Хен-гюн.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 7,2.

Фото Кадр из сериала «Паразит: Серый»

Южнокорейскую новинку «Паразит: Серый» слишком впечатлительные зрители действительно не оценят, зато поклонникам жанра она, вероятнее всего, придется по вкусу. Режиссером и автором сценария сериала выступил Ен Сан-хо. Его самые известные работы — хитовый зомби-хоррор «Поезд в Пусан» и чуть менее успешный сиквел «Полуостров».

По сюжету человечество сталкивается с нашествием червей, которые проникают в мозг жертвы. Паразиты начинают полностью контролировать тело человека, а голову превращают в огромные щупальца. Главная героиня истории тоже подвергается нападению, но паразит не смог установить над ней тотальный контроль и теперь вынужден сосуществовать с ней в одном теле, проявляя себя лишь в моменты смертельной опасности. Тем временем полиция начинает охоту на пришельцев.