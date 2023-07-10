8 интересных фанатских теорий о «Звездных войнах». Некоторые из них официально подтвердились

Давным-давно, а если быть более точными, 25 мая 1977-го года на экранах кинотеатров впервые появилась вселенная далекой-далекой галактики. Именно тогда и началось триумфальное шествие «Звездных войн» уже по нашему миру. Образы киносаги стали культовыми и настолько укоренились в массовой культуре, что вымарать оттуда их почти невозможно.

Но сегодня разговор пойдет не об истории создания мира. Мы не будем упоминать о том, чем вдохновлялся Джордж Лукас, не расскажем о том, как он пришел к успеху, и не будем сокрушаться о продаже Lucasfilm's корпорации Disney.

Почти все знают, что «Звездные войны» почти сразу после своего создания вышли за пределы киноэкранов и породили огромную «расширенную вселенную», в создании которой участвовало множество авторов разной степени величины.

Но чем больше становилась вселенная, тем больше тайн она порождала — а это, в свою очередь, заставляло фанатов создавать свои серьезные и не очень теории.

Именно о теориях мы и поговорим: какие-то из них подтверждены, некоторые официально опровергнуты, а какие-то застряли посередине и все еще будоражат фанатов, всерьез и нет.

Финн — скрытый форсюзер

Форсюзер — от английских слов «force» — «сила» и «use» — «использовать». Эта теория появилась еще в 2015 году после релиза седьмого эпизода с подзаголовком «Пробуждение силы» на широких экранах, если не раньше — ведь еще в трейлерах Disney демонстрировала бравого солдата со световым мечом в руках. А как известно, световой меч во вселенной далекой-далекой галактики — очень необычное оружие, и человек без способностей с трудом сможет управляться с этим «элегантным оружием цивилизованной эпохи».

Фото Кадр из «Звездные войны: Пробуждение силы»

Косвенное подтверждение теория получила уже в девятом эпизоде, когда Финн перед опасным для жизни моментом пытался сообщить Рей какую-то тайну, но после отказался отвечать на вопросы в присутствии других персонажей.

Позже, на одной из встреч с фанатами, режиссер фильма Джей Джей Абрамс подтвердил: бывший штурмовик первого ордена действительно хотел сказать о своей чувствительности к силе.

База «Старкиллер» — это планета Илум

Данная теория также зародилась в среде фанатов еще после релиза седьмого эпизода. Сама планета Илум была придумана в начале 2000-х годов и появлялась как в мультсериале «Войны клонов» 2004 года (реж. Геннди Тартаковски), так и в одноименном мультсериале 2008 года, шоуранером которого выступал Дейв Филлони. За это время небесное тело умудрилось обрасти богатой мифологией и множеством историй. Но чаще всего Илум ассоциируется с испытаниями юных джедаев, в ходе которых они получали свои первые световые мечи.

Самое яркое подтверждение теории принесла игра во вселенной «Звездных войн» под названием Star Wars Jedi: Fallen order, в ходе сюжета которой главный герой посещает планету и обнаруживает там имперскую базу, на которой добывают кайбер-кристаллы, питающие не только световые мечи, но и ядро Звезды смерти.

Фото Кадр из игры Star Wars Jedi: Fallen order

В последствии информация о том, что Илум и база «Старкиллер» — одна и та же планета, подтвердилась в официальной энциклопедии по вселенной Звездных войн. Также в ней раскрыли и то, что сама идея создания подобного супероружия берет начало за тысячелетия до создания Империи — достаточно элегантный ход со стороны компании Disney для оправдания рояля в кустах из седьмого эпизода, способного уничтожать целые галактические системы.

Эвоки обожают мясо, особенно человеческое

По ранним версиям сценария, на месте расы эвоков должны были быть уже появлявшиеся во франшизе вуки, а на саму идею победы низкоразвитой цивилизации над огромной военной машиной Джорджа Лукаса вдохновили вьетнамские партизаны, дававшие отпор американцам во время войны во Вьетнаме.

На самом деле эти маленькие пушистые гуманоиды никогда и не скрывали своей заинтересованности в человеческом мясе. Ведь при первой встрече с главными героями они поймали их и захотели зажарить на костре. А в конце фильма использовали шлемы побежденных штурмовиков как музыкальные инструменты. Сомневаемся, что дело ограничилось лишь сниманием шлемов с солдат империи.

Фото Кадр из «Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»

Стоит сказать, что по одной из версий эвоки обязаны своей милой внешностью тому, что огромную прибыль создателям Звездных войн приносили продажи мерчендайза, приуроченного к выходу фильмов. Если задуматься, то после выхода на экраны «Возвращения джедая» миллионы детей по всему миру получили в подарок от своих родителей фигурки пушистых людоедов.

Сноук — это Мейс Винду

Как известно, в «Звездных войнах» никто не умирает от падения с большой высоты. И у фанатов возник огромный вопрос, почему один из сильнейших джедаев и лучший фехтовальщик своего времени погиб так бесславно?

Да, магистру джедаев с уникальным фиолетовым световым мечом отрубили руку и поджарили силовой молнией, но пользователям силы из далекой-далекой галактики и такое под силу пережить, вспомним хотя бы Императора или Дарта Вейдера.

Что говорит в пользу этой теории? Как известно Мейс Винду был одним из тех джедаев, который в своих практиках подходил опасно близко к грани темной стороны, а Сноук открыто заявлял, что обладает балансом. Изменения во внешности же объясняются уже упомянутым воздействием молнии силы, а мотивация — местью роду Скайуокеров, ведь именно дед Кайло Рена отрубил руку магистру, что и помогло Палпатину выпустить в него заряд своих сил.

Фото Кадр из «Звездные войны. Эпилог III: Месть ситхов»

Увы, эта теория была опровергнута в девятом эпизоде, где выяснилось, что Сноук — это один из экспериментов Дарта Сидиуса по клонированию себя самого. А представьте, какой бы умопомрачительный сюжетный поворот мог бы нас ждать.

Голубое молоко блокирует связь с силой

Молочный продукт, производимый бантами, которых зрители могли увидеть еще в самом первом фильме во франшизе, особенно широко использовалось в пищу людьми на планете Татуин.

Авторы теории считают, что именно благодаря воздействию голубого молока Люк Скайуокер на протяжении 19 лет не проявлял никаких талантов к использованию силы, при этом будучи сыном избранного. Ну, а подтверждением этой идеи служит то, что сразу же после отлета с родной планеты в нем проснулся необычайный дар. Уже через пару часов он начал свои тренировки, через сутки смог с помощью силы уничтожить самую смертоносную космическую станцию в галактике, а через пару лет на равных сражаться с сильнейшими форсюзерами в истории.

Также, отсутствие связи с силой у молодого Люка могло являться дополнительной защитой от Дарта Вейдера и Императора, ведь в будущем нам показали, что они безошибочно могут чувствовать других пользователей силы на огромных расстояниях.

Фото Кадр из «Звездные войны: Последние джедаи»

После событий, произошедших между шестой и седьмой частью франшизы, уже будучи обученным джедаем в звании магистра, Скайуокер ушел в изгнание и оборвал связь с силой. В этом ему тоже помогло молоко, на этот раз зеленое. Ведь в восьмом эпизоде под названием «Звездные войны: Последние джедаи» есть сцена, где персонаж пьет молоко местного животного, которое вполне может обладать свойствами, схожими с молоком бантов.

Минусом этой теории может служить то, что отец главного героя оригинальной трилогии — Энакин — тоже родом с Татуина, и в ходе событий «Атаки клонов» он посещал ферму Ларсов, где, скорее всего, пробовал это синее молоко. Но на его связи с силой это никак не отразилось.

Штурмовики не попадают в главных героев из-за воздействия на них силы

Невозможность имперских штурмовиков попасть в цель давным-давно стала шуткой, вышедшей за пределы фильмов и расширенной вселенной «Звездных войн».

Стоит вспомнить сцену из «Новой надежды», когда Оби-Ван Кеноби после налета на ферму, где вырос Люк, заявляет, что это работа имперских солдат — ведь такой высокой «точностью» могут обладать только они.

Косвенным подтверждением вмешательства силы в судьбы героев и ее магической защиты является сцена из фильма «Звездные войны: Изгой-один», в которой герой Донни Йена по имени Чиррут Имве идет навстречу армии штурмовиков, абсолютно избегая выстрелов. Хоть он и имеет связь с энергией, пропитывающей галактику, но джедаем не является.

Фото Кадр из «Игой-один. Звездные войны: Истории»

Хан Соло чувствует силу, но не осознает этого

Неправда ли удивительно, как ловко этот обаятельный космический контрабандист выпутывается из всех передряг, в которые попадает за время приключений? Да, можно сказать, что это все врожденные способности, талант пилота, огромная удача и недюжинная харизма.

Фото Кадр из «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»

Но давайте вспомним, что помогло еще юному Энакину Скайуокеру выиграть гонки на Татуине. Да, он тоже был талантливым пилотом, наверное, даже лучшим из всех, но наверняка бессознательно использовал силу: как в гонках Бунта-Ив, так и во время осады Набу, хотя еще не стал джедаем и не осознал свою связь с энергией мидихлориан.

Вернемся к Хану и вспомним события пятого эпизода, во время которых главные герои на Тысячелетнем соколе под управлением бравого контрабандиста смогли сбежать от имперской погони через поле астероидов! А ведь шансы уцелеть в астероидном поясе оценивались С-3PO как 1 к 3720. Фанатам есть, над чем подумать.

Джа-Джа Бинкс — верховный ситх

«И всегда двое их: учитель и ученик» — говорил магистр Йода, но был нюанс.

Джа-Джа Бинкс впервые появился в 1999-м году, в фильме под названием «Звездные войны. Эпизод 1: Скрытая угроза». Этот дурашливый представитель гунганов — коренного народа планеты Набу — постоянно попадал в переделки и невольно мешал планам главных героев, а также стал одним из самых нелюбимых среди фанатов персонажей.

Но давайте присмотримся к этому герою. Какой кульбит он делает перед тем, как прыгнуть в воду и отправиться в столицу гунганов вместе с Оби-Ваном и Квай-Гон Джинном! Очень уж это напоминает джедайское умение!

Вся его неуклюжесть в конце концов оборачивается ему на пользу. Вспомним, как Джа-Джа выживает в битве за Набу, по пути уничтожив немало дроидов, — и по итогу сражения получает звание генерала.

Также в некоторых сценах мы видим, как он шепотом повторяет слова находящихся рядом с ним джедаев. Но вдруг все наоборот — и Бинкс обладает способностью внушения, а значит, джедаи произносят диктуемые им слова? Об этом говорит и его стремительная карьера, ведь во время событий войн клонов он является не просто представителем системы Набу, а занимает должность сенатора от целого сектора галактики.

Фото Кадр из «Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов»

Ну, и не будем забывать, что именно Джа-Джа выступает с призывом вручить канцлеру Палпатину чрезвычайные полномочия и воссоздать вооруженные силы республики, что впоследствии и привело к возвеличиванию империи. Джа-Джа Бинкс в итоге пережил события шести эпизодов и вернулся на Набу. И хотя теория противоречит правилу ситхов, по которому их должно быть только двое и, скорее всего, родилась на почве ненависти фанатов к персонажу, — кто знает, насколько на самом деле далеко простирается могущество этого гунгана?

Можно верить в эти теории, игнорировать их, придумывать новые или, как говорил уже вышеупомянутый Джа-Джа Бинкс: «Принимать это с большой-большой смирения». Но иногда изобретательности фанатов могут позавидовать сценаристы вселенной. И это, пожалуй, самый главный признак того, что киновселенная прочно закрепилась в истории.

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