Угадайте полнометражное аниме по стоп-кадру: тест

Японская анимация уже который год не перестает удивлять своим визуальным рядом, сюжетами и саундтреками. Но достаточно ли одного стоп-кадра, чтобы узнать конкретное аниме? Попробуйте и проверьте свою память — или интуицию!

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