The Beatles в кино: 8 фильмов о ливерпульской четверке

Всемирный день The Beatles официально отмечается 25 июня, однако и сегодняшняя дата является для битломанов знаковой: 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб Cavern, который впоследствии прославился благодаря тому, что именно на его сцене начинала свой путь легендарная группа.

По такому поводу собрали несколько художественных фильмов, посвященных ливерпульской четверке. Среди них — картины, основанные на реальных событиях, а также вымышленные истории, выстроенные вокруг музыки The Beatles.

Стать Джоном Ленноном

Год: 2009.

Страна: Великобритания, Канада.

Режиссер: Сэм Тейлор-Джонсон.

В главных ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Кристин Скотт Томас, Дэвид Трелфолл, Джош Болт, Офелия Ловибонд.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 7,1.

Фото Кадр из фильма «Стать Джоном Ленноном»

Байопик «Стать Джоном Ленноном» повествует о юности будущего битла. Сюжет картины в первую очередь посвящен отношениям Джона с консервативной теткой Мими, которая воспитывала мальчика с пяти лет, и вновь появившейся в его жизни родной матерью Джулией. Однако немало экранного времени также отведено знакомству главного героя с Полом Маккартни и первым шагам его группы The Quarrymen.

Леннона сыграл Аарон Тейлор-Джонсон («Анна Каренина», «Довод»), а Маккартни — Томас Сэнгстер («Реальная любовь», «Ход королевы»), которому ради роли пришлось переучиваться играть на гитаре, ведь в отличие от своего персонажа актер — правша.

Кстати, настоящий Пол Маккартни посоветовал внести в сценарий небольшие изменения: по его словам, тетя Мими не была такой жестокой и деспотичной, какой ее изобразили в первоначальной версии.

Джон Леннон

Год: 2010.

Страна: Великобритания.

Режиссер: Эдмунд Култхард.

В главных ролях: Кристофер Экклстон, Кристофер Файрбэнк, Аллан Кордунер, Эндрю Скотт, Наоко Мори.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 5,9.

Фото Кадр из фильма «Джон Леннон»

Из фильма «Джон Леннон» можно узнать о более позднем этапе жизни и творчества популярного битла. События ленты охватывают период с 1967 по 1971 год: среди них — ссора с Полом Маккартни и роман с Йоко Оно.

Центрального персонажа байопика сыграл англичанин Кристофер Экклстон, знакомый зрителям по роли Девятого Повелителя времени в культовом научно-фантастическом шоу «Доктор Кто». Роль Маккартни досталась ирландцу Эндрю Скотту — Джиму Мориарти из популярного сериала «Шерлок».

Yesterday

Год: 2019.

Страна: Великобритания, США.

Режиссер: Дэнни Бойл.

В главных ролях: Химеш Патель, Лили Джеймс, Джоэль Фрай, Эд Ширан, Кейт МакКиннон.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Yesterday»

Оскароносный Дэнни Бойл («Миллионер из трущоб», «Пляж», «На игле») решил пофантазировать и выпустил мелодраму «Yesterday», действие которой разворачивается в мире, где группы The Beatles никогда не существовало. Именно в такую реальность попадает музыкант-неудачник Джек Малик. К счастью, парень помнит все песни ливерпульской четверки наизусть и выдает их за свои.

Формально The Beatles никак не участвовали в создании картины, однако Дэнни Бойл получил согласие Маккартни и Стара, а также представителей Леннона и Харрисона. Позже Маккартни признался в интервью изданию Billboard, что сначала отнесся к идее сценариста Ричарда Кертиса («Реальная любовь») весьма скептически, но в итоге остался доволен результатом.

«Мы [Пол и его жена Нэнси] сидели в заднем ряду и хихикали, особенно при упоминании Пола Маккартни. Пара людей впереди нас заметила, но остальные смотрели фильм. Нам очень понравилось», — признался музыкант.

Битлз: Четыре плюс один (Пятый в квартете)

Год: 1994.

Страна: Великобритания, Германия.

Режиссер: Иэн Софтли.

В главных ролях: Шерил Ли, Стивен Дорфф, Иэн Харт, Гэри Бэйкуэлл, Крис О‘Нил.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,5.

Рейтинг IMDb: 6,6.

Фото Кадр из фильма «Битлз: Четыре плюс один (Пятый в квартете)»

Для своего режиссерского дебюта Иэн Софтли, который впоследствии снял «Хакеров» с Анджелиной Джоли, «Планету Ка-Пэкс» с Кевином Спейси и «Ключ от всех дверей» с Кейт Хадсон, выбрал биографию Стюарта Сатклиффа — близкого друга Джона Леннона и бывшего бас-гитариста The Beatles.

Фильм посвящен первым гастролям группы по Германии, где Сатклифф влюбился в Астрид Кирхгерр и понял, что хочет быть не музыкантом, а художником. Главная роль в байопике досталась Стивену Дорффу («Блэйд»), а его девушку сыграла Шерил Ли — та самая Лора Палмер из «Твин Пикса».

Я хочу держать тебя за руку

Год: 1978.

Страна: США.

Режиссер: Роберт Земекис.

В главных ролях: Нэнси Аллен, Бобби Ди Чикко, Марк МакКлюр, Сьюзэн Кендалл Ньюман, Тереса Сальдана.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6.

Рейтинг IMDb: 6,8.

Фото Кадр из фильма «Я хочу держать тебя за руку»

Еще один режиссер-дебютант не смог пройти мимо феномена битломании. Речь идет о Роберте Земекисе: «Я хочу держать тебя за руку» — это первая полнометражная картина постановщика, впоследствии прославившегося благодаря трилогии «Назад в будущее» и фильму «Форрест Гамп», который принес ему «Оскар».

Стоит отметить, что исполнительным продюсером проекта стал Стивен Спилберг, который решил дать шанс молодому дарованию и пообещал студии Universal, что сам сядет в режиссерское кресло, если у Земекиса что-то пойдет не так.

Итак, на дворе 1964 год: The Beatles впервые едут в Америку, где должны выступить на популярном шоу Эда Салливана. Компания безбашенных битломанов уговаривает друга угнать отцовский лимузин и отправиться в Нью-Йорк, чтобы попасть на долгожданный концерт.

Через Вселенную

Год: 2007.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Джули Тэймор.

В главных ролях: Эван Рэйчел Вуд, Джим Стерджесс, Джо Андерсон, Дана Фукс, Мартин Лютер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,3.

Фото Кадр из фильма «Через Вселенную»

В 2008 году мюзикл «Через Вселенную» претендовал на «Золотой глобус» («Лучший фильм»), «Оскар» («Лучшие костюмы») и «Грэмми» («Лучший саундтрек»). В его основу легли самые известные хиты группы The Beatles: так, например, в качестве названия была выбрана «Across the Universe», а имена персонажей взяты из таких песен, как «Hey Jude», «Lucy in the Sky with Diamonds», «Dear Prudence», «Martha My Dear», «Julia» и так далее.

Сюжет выстраивается вокруг двух молодых людей — англичанина Джуда (конечно же, родом из Ливерпуля) и американки Люси. На фоне их истории любви разворачиваются знаковые события 1960-х: движение против войны во Вьетнаме, радикальные акции протеста...

В эпизодических ролях в мюзикле появились солист рок-группы U2 Боно, британский музыкант Джо Кокер и мексиканская актриса Сальма Хайек, а Пол Маккартни позже заявил, что фильм ему понравился.

Глава 27

Год: 2006.

Страна: Канада, США.

Режиссер: Дж. П. Шефер.

В главных ролях: Джаред Лето, Линдси Лохан, Марк Линдсэй Чэпман, Джуда Фридландер, Брайан О'Нилл.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,8.

Рейтинг IMDb: 5,6.

Фото Кадр из фильма «Глава 27»

Трагической главе в истории The Beatles посвящена драма «Глава 27». Ее центральным персонажем стал Марк Чепмен, который 8 декабря 1980 год застрелил Джона Леннона у входа в нью-йоркские апартаменты «Дакота». Любопытно, что самого битла сыграл почти полный тезка убийцы — Марк Линдсэй Чэпман (в оригинале обе фамилии пишутся одинаково — Chapman).

Для роли Чепмена популярному музыканту и актеру Джареду Лето пришлось набрать более 30 килограммов, а также поработать со специалистами по психическим заболеваниям, ведь его персонаж страдал от депрессии и нездоровой одержимости романом «Над пропастью во ржи». Кстати, в произведении Джерома Дэвида Сэлинджера ровно 26 глав, поэтому название фильма как бы намекает, что Чепмен продолжил эту историю (известно, что после убийства он сел на тротуар именно с этой книгой, а позже заявил, что всегда отождествлял себя с Холденом Колфилдом).

Двое из нас

Год: 2000.

Страна: США.

Режиссер: Майкл Линдсей-Хогг.

В главных ролях: Айдан Куинн, Джаред Харрис, Рик Рейд, Мартин Мартинуцци, Нил Фостер.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8.

Рейтинг IMDb: 7,0.

Фото Кадр из фильма «Двое из нас»

1976 год, Нью-Йорк. Пол Маккартни заезжает в гости к Джону Леннону. Друзья проводят вместе целый день: обсуждают прошлые обиды, гуляют по городу и даже смотрят телевизионное шоу, в котором обсуждаются слухи о возможном воссоединении The Beatles.

Стоит отметить, что подобная встреча битлов — не выдумка: в 1980 году в одном из интервью Леннон рассказал, как они с Маккартни собирались ворваться в студию шоу Saturday Night Live после того, как увидели их скетч о камбэке группы. Кроме того, режиссер фильма «Двое из нас» Майкл Линдсей-Хогг был лично знаком с The Beatles: в свое время он снял для ливерпульской четверки несколько клипов и студийных видео.

Что касается реакции одного из центральных персонажей, то, по словам актера Айдана Куинна, фильм пришелся по душе Полу Маккартни.