«Тихое место: День первый»: что было в прошлых частях хоррор-франшизы

В 2018 году на экраны вышел постапокалиптический фильм ужасов Джона Красински «Тихое место»: в центре сюжета оказалась семья, которая борется за выживание в мире, кишащем инопланетными монстрами.

Исполнительница главной роли Эмили Блант была отмечена премией гильдии актеров, а сама картина заработала две премии «Сатурн» и номинацию на «Оскар». Два года спустя Красински выпустил сиквел, к касту которого присоединились Киллиан Мерфи и Джимон Хонсу.

В преддверии выхода приквела «Тихое место: День первый», мировая премьера которого запланирована на 28 июня, вспоминаем, что происходило в двух первых частях франшизы.

Сюжет фильма «Тихое место»

Центральные персонажи истории — Ли (Джон Красински) и Эвелин (Эмили Блант). Пара живет на отдаленной ферме в штате Нью-Йорк вместе с тремя детьми — глухой от рождения дочерью Риган (Миллисент Симмондс) и сыновьями Маркусом (Ноа Джуп) и Бо (Кейд Вудворд).

Фото Кадр из фильма «Тихое место»

В самом начале картины зрители узнают, что некоторое время назад на Землю напали инопланетные существа — абсолютно слепые, но с обостренным слухом. Монстры реагируют на любой звук, поэтому людям приходится приспосабливаться к новой действительности: герои общаются на языке жестов, ходят босиком и точно знают, на какую половицу лучше не наступать.

Завязкой сюжета «Тихого места» становится вылазка семейства в опустевший город за едой, батарейками, лекарствами и другими необходимыми вещами. На обратном пути жертвой инопланетных монстров становится Бо: малыш включает игрушку — и та начинает издавать громкие звуки.

Фото Кадр из фильма «Тихое место»

Год спустя Риган по-прежнему винит себя в смерти брата, ведь именно она дала ему игрушку. Тем временем беременная Эвелин готовится к родам. Женщине чудом удается спастись от монстров вместе с новорожденным, однако впоследствии обнаруживается пропажа Риган и Маркуса. Ценой своей жизни детей спасает Ли.

В финале Риган понимает, что на монстров негативно влияет ультразвук, и превращает свой слуховой аппарат в оружие.

Фото Кадр из фильма «Тихое место»

Сюжет фильма «Тихое место — 2»

«Тихое место — 2» начинается с флешбэка: Ли спешит на бейсбольную игру Маркуса, где уже собралась вся семья. Среди зрителей выделяется их друг Эммет (Киллиан Мерфи), который спрашивает у Риган, как на языке жестов показать слово «ныряй». Через несколько мгновений начинается то самое вторжение инопланетных монстров, повергающее городок в хаос.

Сиквел — прямое продолжение «Тихого места». Фильм начинается ровно с того момента, на котором закончилась первая часть. Эвелин вместе с детьми покидают ферму и отправляются на поиски нового дома. На территории заброшенного завода они сталкиваются с Эмметом, который прячет их в своем убежище.

Фото Кадр из фильма «Тихое место»

Услышав по радио определенную мелодию, Риган понимает, что это — сигнал выживших, обитающих на острове неподалеку. Девочка решает добраться до них в одиночку, но в итоге Эммет выдвигается следом и спасает ее не только от монстров, но и от мародеров, а помогает ему в этом жест «ныряй».

Эммету и Риган в итоге удается попасть на остров, на котором выжившие основали безопасное поселение (выяснилось, что инопланетяне не умеют плавать). Однако впоследствии к берегу прибивает лодку со спрятавшимся на ней монстром. Чтобы спасти людей, местный житель (Джимон Хонсу) отвозит Эммета и Риган на радиостанцию, где девочка начинает транслировать сигнал с ультразвуком.

Что покажут в приквеле «Тихое место: День первый»

Вторжение инопланетных монстров уже было частично показано в «Тихом месте — 2», однако приквел «Тихое место: День первый» будет полностью посвящен этому событию. К тому же действие развернется не в глуши, а в самом центре Нью-Йорка.

Фото Кадр из фильма «Тихое место: День первый»

По сюжету женщина по имени Сэм и ее новый знакомый Эрик объединят свои усилия, чтобы попытаться выбраться из мегаполиса.

Когда выйдет «Тихое место — 3»

Сейчас в разработке находится «Тихое место — 3». Изначально премьера фильма была запланирована на 2025 год, но, скорее всего, это случится еще позже. Ожидается, что в режиссерское кресло вернется Джон Красински.

Фото Кадр из фильма «Тихое место»

Также стоит отметить, что исполнительница главной роли Эмили Блант в одном из интервью заявила, что обсуждала триквел не только со своим мужем (Блант и Красински состоят в браке с 2010 года), но и с Киллианом Мерфи. Возможно, оскароносный актер вновь сыграет Эммета.