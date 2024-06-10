«Тсссс!»: что известно о хорроре «Тихое место: День первый»

28 июня в мировой прокат выходит приквел франшизы «Тихое место». Новинка, получившая подзаголовок «День первый», покажет зрителям, как именно началось вторжение инопланетных существ, реагирующих на любой звук. Рассказываем, чего ждать от остросюжетной картины и кто из уже знакомых актеров вернется на экран.

Сюжет фильма «Тихое место: День первый»

Напомним, что действие оригинальной франшизы «Тихое место» разворачивается в постапокалиптическом мире, кишащем загадочными монстрами: они совершенно слепы, зато обладают обостренным слухом. В новой реальности людям приходится ходить босиком, общаться жестами и всячески избегать громких звуков.

Фильм «Тихое место: День первый» перенесет зрителей из северной части штата (главные герои первой части жили на отдаленной ферме) в его крупнейший город — Нью-Йорк, а завязкой сюжета станет непосредственно момент вторжения инопланетных монстров.

Фото Кадр из фильма «Тихое место: День первый»

Главными героями новинки значатся женщина по имени Сэм и ее новый знакомый Эрик, которым предстоит объединить усилия, чтобы выбраться из мегаполиса.

Создатели фильма «Тихое место: День первый»

Оригинальную ленту «Тихое место» и ее сиквел поставил звезда сериала «Офис» Джон Красински (он же сыграл одну из ведущих ролей в первой части). На этот раз он ограничился лишь позицией продюсера.

Режиссером новинки выступил Майкл Сарноски. «Тихое место: День первый» станет для него вторым полнометражным проектом: до этого он успел выпустить лишь триллер «Свинья» с Николасом Кейджем в главной роли.

Фото Кадр из фильма «Тихое место: День первый»

Место оператора занял Патрик Скола. Музыкой для фильма занимался Алексис Грапсас. Любопытно, что оба уже работали с Сарноски — все над той же «Свиньей».

Кто снялся в фильме «Тихое место: День первый»

Главную роль в приквеле исполнила Лупита Нионго. В 2014 году она получила «Оскар» за драму «12 лет рабства», которая стал ее полноценным дебютом (до этого Нионго появлялась лишь в короткометражках). Среди других заметных проектов актрисы — трилогия сиквелов «Звездных войн», супергеройская франшиза «Черная Пантера» и хоррор «Мы».

Фото Кадр из фильма «Тихое место: День первый»

Эрика — нового знакомого Сэм — сыграл Джозеф Куинн. Настоящим прорывом для английского актера стала роль Эдди Мансона в четвертом сезоне «Очень странных дел», а впереди у восходящей звезды такие громкие проекты, как «Гладиатор 2» и «Фантастическая Четверка».

Кроме того, в касте новинки числится Алекс Вулф, знакомый зрителям по хоррору «Реинкарнация» и небольшой роли в оскароносном «Оппенгеймере». Стоит отметить, что Вулф также снимался в уже упомянутой выше «Свинье».

Фото Кадр из фильма «Тихое место: День первый»

Приятным сюрпризом для поклонников саги «Тихое место» станет возвращение Джимона Хонсу: напомним, что в «Тихом месте 2» двукратный номинант на «Оскар» («В Америке», «Кровавый алмаз») сыграл одного из жителей острова, на котором находилось поселение выживших.