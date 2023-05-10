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Сегодня, 18:00

5 лучших полнометражных аниме для тех, кто не знаком с жанром

Георгий Амиян
Киножурналист
Проверка фактов
Проверка фактов

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Кадр из аниме «Твое имя»
Фото Кадр из аниме «Твое имя»
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Завидуете тем, кто смотрит «Атаку титанов», но не можете заставить себя посмотреть аниме? Или, может, вы по-прежнему верите в стереотип о том, что это лишь японские мультики для детей?

Расскажем о пяти полнометражных работах, которые помогут полюбить жанр, даже если вы прежде не сталкивались с аниме-стилистикой: идем от уже классических сказок Миядзаки до экзистенциальных драм о киберлюдях и медиа.

«Рыбка Поньо на утесе», реж. Хаяо Миядзаки

Пятилетний Сосуке находит на берегу моря рыбку Брунгильду, застрявшую в стеклянной банке. Мальчик разбивает «клетку» камнем, но режет палец. Благодарная рыбка облизывает палец Сосуке, и рана моментально заживает. К чему приведет эта необычная дружба?

Кадр из аниме «Рыбка Поньо на утесе»
Кадр из аниме «Рыбка Поньо на утесе»

«Рыбка Поньо», пожалуй, одна из самых наивных и простых работ Миядзаки, вышедшая после международных хитов «Унесенные призраками» и «Ходячий замок». Место многослойного фэнтези тут заняла детская сказка об искренней любви, детской доброте, об отношениях поколений и о верности. Японская «Русалочка» в исполнении мастера анимации стала простой на поверхности историей, показанной через мифологические образы и японский контекст, в который их поместили. В котором обаятельные старики не удивляются магии, а эстетика бескрайнего океана сочетается с поэтикой быта.

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«Твое имя», реж. Макото Синкай

Мицуха, девушка из провинциального города, устает от своей жизни и признается, что хотела бы стать красивым парнем из Токио. Однажды так и случается — девушка просыпается в теле токийского мальчика Таки, а Таки на день становится Мицухой. Герои начинают оставлять друг другу послания и привязываются друг к другу. Поэтому когда возможность «переселяться» в чужое тело внезапно пропадает, Таки решает найти загадочную девушку.

Кадр из аниме «Твое имя»
Кадр из аниме «Твое имя»

Когда Миядзаки заявил о завершении карьеры (после чего снял несколько картин и сейчас работает над новой), избалованная его работами западная аудитория обратила внимание на других японских авторов. Одним из них стал Синкай — во многом наследник Миядзаки, который в своем творчестве признается в любви к японским пейзажам и показывает все проявления любви молодых людей, которые несут свои чувства через пространство и время.

Чувственность, в частности, «Твоего имени», где даже апокалиптичный сюжет меркнет на фоне любовных переживаний, спровоцировала сравнение Синкая не только с Миядзаки, но и с Ясудзиро Одну — режиссером «Токийской повести» и «Был отец».

«Форма голоса», реж. Наоко Ямада

В класс приходит новая ученица — глухая девочка Секо Нисимию, которая просит одноклассников общаться с ней с помощью специального блокнота. Скоро над ней начинает издеваться заводила коллектива — мальчик Сея Исида, который замечает, что одноклассникам нравятся его «шутки». Когда об издевках узнают взрослые, во всем обвиняют Исиду, а к средней школе объектом издевок и оскорблений становится он сам. Вечно понурый герой решает свести счеты с жизнью, но прежде хочет вернуть маме потраченные на него деньги и выучить язык жестов, чтобы извиниться перед Секо.

Кадр из аниме «Форма голоса»
Кадр из аниме «Форма голоса»

От типичной истории про школьную травлю «Форма голоса» отличается в первую очередь визуальным рядом и перспективой. Ее яркая картинка, местами напоминающая изображения в романтических визуальных новеллах, рассказывает о том, как задира постепенно становится жертвой своих же действий. О том, как мгновенная жажда одобрения склоняет к тому, о чем жалеешь всю жизнь. Получается такая психологическая драма о примирении с демонами прошлого: о том, как простить или наказать обидчиков, в массовой культуре говорят много, а вот о том, как просить прощения у жертвы своей подростковой агрессии, — практически нет.

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«Призрак в доспехах», реж. Мамору Осии

В 2029 году люди повсеместно вживляют киберимплантаты, в том числе и нейронные. Девятый отдел Министерства внутренних дел расследует действия хакера, известного как Кукловод. Хакер взламывает головы людей и берет их под свой контроль. Кукловод замечает интерес к своей деятельности и обращает внимание на работу отдела. В частности, на полуробота майора Мотоко Кусанаги.

Кадр из аниме «Призрак в доспехах»
Кадр из аниме «Призрак в доспехах»

«Призрак в доспехах» — одно из ключевых произведений жанра киберпанк. Визуально оно сильно повлияло на «Матрицу» и на то, как выглядел «Пятый элемент». В плане экзистенциальных вопросов — на весь жанр, который после «Призрака» пытался понять, в какой момент человек перестает быть собой и становится машиной и есть ли в мире победившего киберпанка место собственной воле.

Мотоко — жертва правительства, которая сидит на «игле» киберобслуживания и выполняет спорные приказы, которым не может перечить. В результате киберпанк Осии получается не масштабной историей об упадке моральных ценностей, а персональным взглядом на личность в рамках победившей системы, которая лишает человека права выбора. Пожалуй, это одна из вечных проблем, которая помогает «Призраку в доспехах» каждый год выползать из забвения и напоминать о себе как об анимационном и художественно более талантливом аналоге «1984».

«Истинная грусть», реж. Сатоси Кон

Участница популярной j-pop группы Мимарин Киригоэ на концерте сообщает фанатам, что уходит из музыки ради актерской карьеры. Ее первой работой становится роль второго плана в криминальном сериале «Двойная связь». Несмотря на непонимание фанатов, Мима справляется с давлением, впечатляет режиссера и получает более важную и откровенную роль, которая навсегда закроет ей дорогу обратно в музыку. Тогда на площадке сериала начинают происходить убийства, а в интернете появляется сайт «Дневник Мимы», на котором кто-то пугающе подробно описывает личную жизнь и переживания героини.

Кадр из аниме «Истинная грусть»
Кадр из аниме «Истинная грусть»

Своей самой известной работой Сатоси Кон во многом предсказал проблемы тогда еще не начавшейся эпохи интернета. Его Мимарин только-только покупает себе компьютер и не знает, как им пользоваться, но уже разделяется на приятную аудитории онлайн-личность и реального человека со своими амбициями, страхами и переживаниями. «Истинная грусть» уже в конце XX века говорила об актуальных сейчас вопросах травли в Сети, разрывом между реальными людьми и их аватарами из соцсетей, о маниакальной помешанности фанатов, которая приводит к навязчивому общению, преследованиям и несправедливым ожиданиям.

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Во всем этом можно найти послание потребителям массовой культуры — напоминание о том, что звезда ничего не должна своим поклонникам. Она имеет право на частную жизнь, на творчество и на самовыражение — даже если оно полностью перечеркивает устоявшийся образ.

Аниме — жанр насыщенный и разнообразный. Конечно, среди его представителей действительно есть и детские мультфильмы. Но лишь ими жанр не ограничивается. Если у вас еще остались сомнения — посмотрите и проверьте сами.

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