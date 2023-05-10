5 лучших полнометражных аниме для тех, кто не знаком с жанром

Завидуете тем, кто смотрит «Атаку титанов», но не можете заставить себя посмотреть аниме? Или, может, вы по-прежнему верите в стереотип о том, что это лишь японские мультики для детей?

Расскажем о пяти полнометражных работах, которые помогут полюбить жанр, даже если вы прежде не сталкивались с аниме-стилистикой: идем от уже классических сказок Миядзаки до экзистенциальных драм о киберлюдях и медиа.

«Рыбка Поньо на утесе», реж. Хаяо Миядзаки

Пятилетний Сосуке находит на берегу моря рыбку Брунгильду, застрявшую в стеклянной банке. Мальчик разбивает «клетку» камнем, но режет палец. Благодарная рыбка облизывает палец Сосуке, и рана моментально заживает. К чему приведет эта необычная дружба?

Кадр из аниме «Рыбка Поньо на утесе»

«Рыбка Поньо», пожалуй, одна из самых наивных и простых работ Миядзаки, вышедшая после международных хитов «Унесенные призраками» и «Ходячий замок». Место многослойного фэнтези тут заняла детская сказка об искренней любви, детской доброте, об отношениях поколений и о верности. Японская «Русалочка» в исполнении мастера анимации стала простой на поверхности историей, показанной через мифологические образы и японский контекст, в который их поместили. В котором обаятельные старики не удивляются магии, а эстетика бескрайнего океана сочетается с поэтикой быта.

«Твое имя», реж. Макото Синкай

Мицуха, девушка из провинциального города, устает от своей жизни и признается, что хотела бы стать красивым парнем из Токио. Однажды так и случается — девушка просыпается в теле токийского мальчика Таки, а Таки на день становится Мицухой. Герои начинают оставлять друг другу послания и привязываются друг к другу. Поэтому когда возможность «переселяться» в чужое тело внезапно пропадает, Таки решает найти загадочную девушку.

Кадр из аниме «Твое имя»

Когда Миядзаки заявил о завершении карьеры (после чего снял несколько картин и сейчас работает над новой), избалованная его работами западная аудитория обратила внимание на других японских авторов. Одним из них стал Синкай — во многом наследник Миядзаки, который в своем творчестве признается в любви к японским пейзажам и показывает все проявления любви молодых людей, которые несут свои чувства через пространство и время.

Чувственность, в частности, «Твоего имени», где даже апокалиптичный сюжет меркнет на фоне любовных переживаний, спровоцировала сравнение Синкая не только с Миядзаки, но и с Ясудзиро Одну — режиссером «Токийской повести» и «Был отец».

«Форма голоса», реж. Наоко Ямада

В класс приходит новая ученица — глухая девочка Секо Нисимию, которая просит одноклассников общаться с ней с помощью специального блокнота. Скоро над ней начинает издеваться заводила коллектива — мальчик Сея Исида, который замечает, что одноклассникам нравятся его «шутки». Когда об издевках узнают взрослые, во всем обвиняют Исиду, а к средней школе объектом издевок и оскорблений становится он сам. Вечно понурый герой решает свести счеты с жизнью, но прежде хочет вернуть маме потраченные на него деньги и выучить язык жестов, чтобы извиниться перед Секо.

Кадр из аниме «Форма голоса»

От типичной истории про школьную травлю «Форма голоса» отличается в первую очередь визуальным рядом и перспективой. Ее яркая картинка, местами напоминающая изображения в романтических визуальных новеллах, рассказывает о том, как задира постепенно становится жертвой своих же действий. О том, как мгновенная жажда одобрения склоняет к тому, о чем жалеешь всю жизнь. Получается такая психологическая драма о примирении с демонами прошлого: о том, как простить или наказать обидчиков, в массовой культуре говорят много, а вот о том, как просить прощения у жертвы своей подростковой агрессии, — практически нет.

«Призрак в доспехах», реж. Мамору Осии

В 2029 году люди повсеместно вживляют киберимплантаты, в том числе и нейронные. Девятый отдел Министерства внутренних дел расследует действия хакера, известного как Кукловод. Хакер взламывает головы людей и берет их под свой контроль. Кукловод замечает интерес к своей деятельности и обращает внимание на работу отдела. В частности, на полуробота майора Мотоко Кусанаги.

Кадр из аниме «Призрак в доспехах»

«Призрак в доспехах» — одно из ключевых произведений жанра киберпанк. Визуально оно сильно повлияло на «Матрицу» и на то, как выглядел «Пятый элемент». В плане экзистенциальных вопросов — на весь жанр, который после «Призрака» пытался понять, в какой момент человек перестает быть собой и становится машиной и есть ли в мире победившего киберпанка место собственной воле.

Мотоко — жертва правительства, которая сидит на «игле» киберобслуживания и выполняет спорные приказы, которым не может перечить. В результате киберпанк Осии получается не масштабной историей об упадке моральных ценностей, а персональным взглядом на личность в рамках победившей системы, которая лишает человека права выбора. Пожалуй, это одна из вечных проблем, которая помогает «Призраку в доспехах» каждый год выползать из забвения и напоминать о себе как об анимационном и художественно более талантливом аналоге «1984».

«Истинная грусть», реж. Сатоси Кон

Участница популярной j-pop группы Мимарин Киригоэ на концерте сообщает фанатам, что уходит из музыки ради актерской карьеры. Ее первой работой становится роль второго плана в криминальном сериале «Двойная связь». Несмотря на непонимание фанатов, Мима справляется с давлением, впечатляет режиссера и получает более важную и откровенную роль, которая навсегда закроет ей дорогу обратно в музыку. Тогда на площадке сериала начинают происходить убийства, а в интернете появляется сайт «Дневник Мимы», на котором кто-то пугающе подробно описывает личную жизнь и переживания героини.

Кадр из аниме «Истинная грусть»

Своей самой известной работой Сатоси Кон во многом предсказал проблемы тогда еще не начавшейся эпохи интернета. Его Мимарин только-только покупает себе компьютер и не знает, как им пользоваться, но уже разделяется на приятную аудитории онлайн-личность и реального человека со своими амбициями, страхами и переживаниями. «Истинная грусть» уже в конце XX века говорила об актуальных сейчас вопросах травли в Сети, разрывом между реальными людьми и их аватарами из соцсетей, о маниакальной помешанности фанатов, которая приводит к навязчивому общению, преследованиям и несправедливым ожиданиям.

Во всем этом можно найти послание потребителям массовой культуры — напоминание о том, что звезда ничего не должна своим поклонникам. Она имеет право на частную жизнь, на творчество и на самовыражение — даже если оно полностью перечеркивает устоявшийся образ.

Аниме — жанр насыщенный и разнообразный. Конечно, среди его представителей действительно есть и детские мультфильмы. Но лишь ими жанр не ограничивается. Если у вас еще остались сомнения — посмотрите и проверьте сами.

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