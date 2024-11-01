Цена молчания: каким получился психологический многосерийный триллер «Трасса»

31 октября вышел финальный эпизод сериала «Трасса». Рассказываем, каким получился психологический триллер Душана Глигорова.

Сюжет сериала «Трасса»

13-летняя девочка Вита (Василиса Немцова) расстреливает своих спящих родителей из охотничьего ружья, после чего пытается покончить жизнь самоубийством. Ее успевает спасти сосед, бывший следователь Виктор Чужих (Александр Ильин).

По мнению местных жителей, много лет назад Чужих убил свою жену, которая по официальной версии пропала без вести. Полиция не смогла доказать причастность Виктора к преступлению. Люди считают, что все эти годы он не прекращал поиски, чтобы поддерживать иллюзию своей невиновности. Виктора все избегают, и это не дает ему продвигаться в своем личном расследовании.

Фото Кадр из сериала «Трасса», реж. Душан Глигоров / Okko

Параллельно сюжет проекта рассказывает о судье Светлане Незнамовой (Карина Разумовская), которая живет в Санкт-Петербурге с приемной дочерью Кирой (Елизавета Ищенко).

Светлана слушает в машине по дороге на работу аудиокнигу «Алые паруса», строит успешную карьеру, пишет диссертацию и скрывает свои деструктивные мысли, приводящие к импульсивным решениям.

Кира страдает от депрессии и панических атак и хочет узнать, кто ее биологические родители. Для Светланы это больная тема. Она не готова рассказать Кире правду, поэтому девушка втайне улетает на юг, чтобы попытаться выяснить ее самостоятельно.

Фото Кадр из сериала «Трасса», реж. Душан Глигоров / Okko

Через какое-то время Кира отправляет Светлане тревожное сообщение и перестает выходить на связь. Поняв, что приемная дочь в опасности, Незнамова отправляется на ее поиски.

Расследование дел Киры и Виты ведет опытный следователь Эльвира Бараева (Анна Михалкова), которая находит между происшествиями связь.

Фото Кадр из сериала «Трасса», реж. Душан Глигоров / Okko

Каким получился сериал «Трасса»

Определенно многослойным и по-настоящему впечатляющим. И это поразительно, ведь на первый взгляд сериал может показаться вполне типичным. Создатели проекта взяли сюжетный скелет про большое преступление в маленьком городе, где при ближайшем рассмотрении каждый в чем-то да виноват. Чтобы вывести всех на чистую воду, в это мутное место приезжает кто-то со стороны с крепким личным мотивом и свежим взглядом. Мол, уж он-то, в отличие от ленивых и апатичных местных дилентантов-провинциалов, сейчас всем глотки перегрызет, но до истины докопается.

Зачастую в подобных проектах кто таинственный злодей, понятно в первые пару минут, корни психологических травм главного героя видно за версту, а единственной интригой остается только то, почему персонажи так долго думают.

Фото Кадр из сериала «Трасса», реж. Душан Глигоров / Okko

Но «Трасса» способна удивить. В течение десяти эпизодов зрителей сбивают со следа, правдоподобно смещая акценты истории таким образом, чтобы заподозрить в преступлении можно было практически любого. Мотивы того или иного персонажа неочевидны, а финал проекта непредсказуем.

Дети не должны решать проблемы родителей. «Трасса» показывает, что порой человеку приходится брать на себя больше, чем он способен вынести и что родители могут не осознавать масштабов своего разрушительного влияния, благополучные они или нет.

Фото Кадр из сериала «Трасса», реж. Душан Глигоров / Okko

Стоит ли смотреть сериал «Трасса»

Проект точно заслуживает внимания. Любителей психологических триллеров «Трасса» не разочарует, ведь сериал старается избегать всевозможных клише и шаблонных решений. Возможно, за исключением тру-крайм-блогера. Представители СМИ в сериале показаны поверхностными, немного карикатурными, назойливыми и практически совершенно бесполезными. Блогеру интересны лайки и репосты больше, чем судьба пострадавших, а телевизионщики вяло освещают пропажу Киры, словно исключительно для галочки.

К слову, когда в одной из финальных серий главная героиня пытается предстать в образе а-ля «инкогнито из Петербурга», в то время как ее лицо засветилось по местному телевидению, это может выглядеть странно. Но, с другой стороны, этот поступок можно списать на отчаяние и риск, ведь иногда выбора просто нет и надо пробовать в любом случае.

Фото Кадр из сериала «Трасса», реж. Душан Глигоров / Okko

Безусловно, у «Трассы» отличный сценарий (за него отвечает Олег Маловичко, работавший над «Переговорщиком» 2022 года и недавно стартовавшим сериалом Юрия Быкова «Лихие»), впечатляющий актерский состав и талантливый режиссер, который как минимум на протяжении последних десяти лет создает успешные проекты, такие как «Выжить после», «Майя», «Хрустальный» и «Химера».

Единственной загадкой в сериале остается лишь то, почему главная героиня слушала в машине «Алые паруса». Чудеса случаются, если бесконечно и всем сердцем в них верить, но что здесь чудо, раскрытие преступления или нетривиальность проекта в целом, вероятно, каждый зритель решит уже сам.