Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Статьи
Три богатыря хронология: в каком порядке смотреть мультфильмы
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:00

5 мин.

Хронология «Трех богатырей»: в каком порядке смотреть мультфильмы франшизы

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Три богатыря. Ход конем»
Фото Кадр из мультфильма «Три богатыря. Ход конем»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Российская приключенческая комедийная франшиза «Три богатыря» об отважных подвигах Алеши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца на протяжении двадцати лет с успехом удерживает внимание аудитории. Серия насчитывает тринадцать мультфильмов, последний (на данный момент) из которых — «Три богатыря. Ни дня без подвига» — вышел в этом году, собрав в прокате более 283 миллионов рублей.

Рассказываем, как развивалась история франшизы, в каком порядке смотреть анимационные проекты и какое будущее ждет «Трех богатырей».

Хронология вселенной миньонов и&nbsp;Грю: в&nbsp;каком порядке смотреть все мультфильмы. Хронология вселенной миньонов и Грю: в каком порядке смотреть все мультфильмы

О чем франшиза «Три богатыря»

Франшиза «Три богатыря» началась с первой в России экранизации былины об Алеше Поповиче. В мультфильме главный герой восстанавливает репутацию, вместе с командой единомышленников противостоя вражеской орде и возвращая золото ростовскому народу.

Со временем серия анимационных проектов расширилась историями богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича, их жен, а также сольником говорящего коня Юлия.

«Три богатыря» раскрывают с героической позиции не только богатырей. В мультфильмах франшизы есть много сильных женских персонажей. Любава поддерживает Алешу Поповича в любых, даже самых безрассудных и опасных начинаниях, Аленушка — не только жена Ильи Муромца, но и бесстрашный летописец, а супруга Добрыни Никитича Настасья представлена во франшизе прирожденным лидером.

Кадр из мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица»
Фото Кадр из мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица»

В мультфильмах собраны узнаваемые образы, по мере развития франшизы временами выходящие за пределы русского фольклора. В «Трех богатырях» встречались Баба-яга, Соловей-разбойник, Змей Горыныч, Нефертити, динозавры, Шамаханская царица и даже Дед Мороз.

История создания франшизы «Три богатыря»

Перспективность идеи современной адаптации приключений Алеши Поповича была очевидна сразу.

Все началось с того, что мультипликационный продюсер и генеральный директор студии анимационного кино «Мельница» Александр Боярский получил от днепропетровского студента письмо, в котором был сценарий адаптации былины об Алеше Поповиче.

Боярский показал его руководителю кинокомпании «СТВ» и соучредителю студии анимационного кино «Мельница» Сергею Сельянову. Идея понравилась обоим, и было принято решение воплотить ее в жизнь.

Кадр из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей»
Фото Кадр из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей»

Режиссером «Алеши Поповича и Тугарина Змея» выступил Константин Бронзит (позже постановщик будет дважды номинирован на «Оскар»), снимающий на тот момент короткометражные мультфильмы.

Полнометражный дебют не окупился в прокате, но получил немало наград. По «Алеше Поповичу и Тугарину Змею» выпустили компьютерную игру, а в 2022 году мультфильм вышел в повторный прокат в России.

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч», премьера которого состоялась спустя два года после «Алеши Поповича и Тугарина Змея», проявила себя в кинотеатрах уже лучше (мультфильм собрал $ 3 642 382 при бюджете $ 4 500 000), но настоящий коммерческий успех пришел к франшизе с выходом «Ильи Муромца и Соловья-разбойника»: при бюджете в $ 2 000 000 мультфильм собрал в прокате $ 10 000 000.

Кадр из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей»
Фото Кадр из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей»

С тех пор вышло еще десять проектов, последним из которых стал вышедший в этом году сборник «Три богатыря. Ни дня без подвига», который делится на истории «Пропавшая корона», «Умный Алеша» и «Сон Ильи».

В каком порядке смотреть мультфильмы франшизы «Три богатыря»

Внутренняя хронология франшизы «Три богатыря» совпадает с фактической, поэтому мультфильмы можно смотреть, ориентируясь на дату выхода.

  • Алеша Попович и Тугарин Змей (2004)
  • Добрыня Никитич и Змей Горыныч (2006)
  • Илья Муромец и Соловей-разбойник (2007)
  • Три богатыря и Шамаханская царица (2010)
  • Три богатыря на дальних берегах (2012)
  • Три богатыря. Ход конем (2014)
  • Три богатыря и морской царь (2016)
  • Три богатыря и принцесса Египта (2017)
  • Три богатыря и наследница престола (2018)
  • Конь Юлий и большие скачки (2020)
  • Три богатыря и Конь на троне (2021)
  • Три богатыря и Пуп Земли (2023)
  • Три богатыря. Ни дня без подвига (2024)
Кадр из мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига»
Фото Кадр из мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига»

Будущее франшизы «Три богатыря»

В 2023 году стало известно, что создатели «Трех богатырей» планируют запустить продолжение франшизы в виде мультсериала.

«Если есть публика, которая любит франшизу про богатырей и ждет продолжения, полнометражные фильмы также будут. Более того, у студии сейчас идет работа над сериалом про богатырей, по 20 минут серии. Кстати, неплохие сценарии, я читал», — рассказывал Константин Бронзит.

Как бы там ни было, поклонники франшизы будут рады любому формату продолжения их любимой истории.

Хронология Парка Юрского периода: в&nbsp;каком порядке смотреть все фильмы. В каком порядке смотреть все проекты франшизы «Парк Юрского периода»
Мультфильмы
Сериалы
Фильмы
Новости холдинга
Семак объяснил, зачем выпускает Соболева, Дзюба уже переиграл скептиков, а ЦСКА продлил кошмарную серию. Что произошло после побед «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ
Джокович с женой отметили 10-летие свадьбы
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
В Пакистане подорвалось на мине авто сопровождения делегации, куда входил посол РФ
Прокуратура назвала возможные версии отравления семьи в Красноярском крае
FIDE проголосовала за сохранение ограничений для шахматистов из РФ и Белоруссии
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ