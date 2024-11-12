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Триггер похожие сериалы: сериалы про психотерапевтов
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Сегодня, 20:00

10 мин.

Почти как «Триггер»: 8 сериалов про психотерапевтов и психологию

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Триггер», реж. Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов / «Кинопоиск»
Фото Кадр из сериала «Триггер», реж. Дмитрий Тюрин, Игорь Твердохлебов / «Кинопоиск»
Кадр из сериала «Ганнибал», реж. Винченцо Натали / Dino De Laurentiis Company, Living Dead Guy Productions, Gaumont International Television
Фото Кадр из сериала «Ганнибал», реж. Винченцо Натали / Dino De Laurentiis Company, Living Dead Guy Productions, Gaumont International Television
Кадр из сериала «Медиатор», реж. Артем Аксененко / START, «Кинопоиск»
Фото Кадр из сериала «Медиатор», реж. Артем Аксененко / START, «Кинопоиск»
Кадр из сериала «Терапия», реж. Рэндолл Кинан Уинстон, Джеймс Понсольдт, Зак Брафф / Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Терапия», реж. Рэндолл Кинан Уинстон, Джеймс Понсольдт, Зак Брафф / Apple TV+
Кадр из сериала «Псих», реж. Федор Бондарчук / «НМГ Студия», «Студия Видеопрокат»
Фото Кадр из сериала «Псих», реж. Федор Бондарчук / «НМГ Студия», «Студия Видеопрокат»
Кадр из сериала «Пациенты», реж. Пэрис Барклай, Родриго Гарсиа, Джим МакКэй / HBO
Фото Кадр из сериала «Пациенты», реж. Пэрис Барклай, Родриго Гарсиа, Джим МакКэй / HBO
Кадр из сериала «Веб-терапия», реж. Дон Рус, Дэн Букатинский / Is or Isn't Entertainment
Фото Кадр из сериала «Веб-терапия», реж. Дон Рус, Дэн Букатинский / Is or Isn't Entertainment
Кадр из сериала «Обмани меня», реж. Дэниэл Сакхайм, Майкл Цинберг, Ваган Мусекян / 20th Century Fox Television
Фото Кадр из сериала «Обмани меня», реж. Дэниэл Сакхайм, Майкл Цинберг, Ваган Мусекян / 20th Century Fox Television
Кадр из сериала «Не бойся», реж. Евгений Колядинцев / 10/09
Фото Кадр из сериала «Не бойся», реж. Евгений Колядинцев / 10/09
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После финала третьего сезона «Триггера» аудитория проекта достигла семи миллионов. Сериал об эксцентричном психотерапевте, видящем людей насквозь, определенно покорил зрителей. В киноиндустрии существует немало подобных проектов о незаурядных личностях, настоящих профессионалах своего дела. Все они используют в своей работе нестандартные методы, позволяющие им выделяться на фоне своих более консервативных или же менее смелых коллег и добиваться более выдающихся результатов. Собрали для вас восемь сериалов про психотерапевтов.

Триггер, 3 сезон. 4-й сезон «Триггера»: что известно о продолжении сериала с Максимом Матвеевым

Ганнибал

Год выхода: 2013.
Количество сезонов: 3.
Страна: США.
Жанр: детектив, триллер, криминал, драма, ужасы.
Режиссер: Винченцо Натали.
В главных ролях: Мадс Миккельсен, Хью Дэнси, Лоренс Фишберн, Кэролайн Деверне, Лара Джин Хоростецки.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.
Рейтинг IMDb: 8.5.

Кадр из сериала «Ганнибал», реж. Винченцо Натали / Dino De Laurentiis Company, Living Dead Guy Productions, Gaumont International Television
Фото Кадр из сериала «Ганнибал», реж. Винченцо Натали / Dino De Laurentiis Company, Living Dead Guy Productions, Gaumont International Television

Проект о впечатляющем, но в конечном счете разрушительном тандеме лучшего аналитика ФБР Уилла Грэма и известного психотерапевта доктора Ганнибала Лектера получил восторженные отзывы зрителей и критиков.

По сюжету проекта Уилл Грэм разбирается в психологии психопатов как никто другой. Он буквально погружался во внутренний мир преступника, объясняя ход его мыслей коллегам, расследующим дело. Свой незаурядный монолог персонаж, как правило, заканчивал фразой: «Таков мой замысел». Это окончательно убеждало аудиторию в том, что Грэм мог не только мыслить, как маньяк, а словно способен на какое-то время в своем сознании быть им.

Подобный талант, безусловно, был полезен Уиллу Грэму в работе, но пагубно сказывался на его психике. Не сойти с ума герою помогал Ганнибал Лектер, загадочный консультант с большой любовью к высокой кухне.

«Ганнибал» продержался в эфире три сезона. Финальный эпизод сериала вышел в 2015 году, но создатели шоу и его актерский состав, похоже, до сих пор не теряют надежды на возвращение проекта.

«Я правда не хочу возвращаться ни к одному из моих персонажей, за исключением, может быть, Ганнибала, потому что его история еще не закончена», — считает Мадс Миккельсен.

Медиатор

Год выхода: 2021.
Количество сезонов: 3.
Страна: Россия.
Жанр: драма, триллер.
Режиссер: Артем Аксененко.
В главных ролях: Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.
Рейтинг IMDb: 6.5.

Кадр из сериала «Медиатор», реж. Артем Аксененко / START, «Кинопоиск»
Фото Кадр из сериала «Медиатор», реж. Артем Аксененко / START, «Кинопоиск»

Многосерийный психологический триллер рассказывает об искусном переговорщике, который оказался жертвой манипуляций. В третьем сезоне главный герой становится объектом интернет-травли. Медиатор (независимое лицо, помогающее сторонам разрешить конфликт. — Прим. ред.), сильной стороной которого всегда были психологические провокации, находится на этапе переосмысления собственных убеждений.

«У него такой талант к коммуникации, которому трудно научить — он действует по наитию. Иногда моему персонажу приходится говорить другим героям слова, за которые его ненавидят. Думаю, зрители будут удивляться: «Зачем он это делает?» Но они увидят: он был прав! Самое сложное для моего героя — общаться не с террористами, а с обычными людьми, уверенными в своей правоте. В случае с террористом понятно, кто плохой, кто хороший. Задача моего персонажа — разобраться в человеке, понять, где он врет, а где на самом деле правда, в чем его внутренняя боль», — рассказал исполнитель главной роли Андрей Бурковский.

В случае «Медиатора» речь не идет о психотерапевте с дипломом, однако умение главного героя считывать внутреннее состояние людей и помогать разрешать конфликты в какой-то степени приближает его к представителям этой профессии.

Терапия

Год выхода: 2023.
Количество сезонов: 3.
Страна: США.
Жанр: драма, комедия.
Режиссер: Рэндолл Кинан Уинстон, Джеймс Понсольдт, Зак Брафф.
В главных ролях: Джейсон Сигел, Харрисон Форд, Джессика Уильямс, Люк Тенни, Майкл Юри.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.6.
Рейтинг IMDb: 8.0.

Кадр из сериала «Терапия», реж. Рэндолл Кинан Уинстон, Джеймс Понсольдт, Зак Брафф / Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Терапия», реж. Рэндолл Кинан Уинстон, Джеймс Понсольдт, Зак Брафф / Apple TV+

Проект рассказывает о психотерапевте Джимми, которого потеря жены выбила из колеи настолько, что на работе он перестал придерживаться врачебной этики. Как ни странно, его клиентам это пошло только на пользу.

Однако старший терапевт и коллега Джимми Пол, страдающий болезнью Паркинсона, не одобряет подобного подхода к работе. В октябре этого года сериал «Терапия» был официально продлен на третий сезон.

Псих

Год выхода: 2020.
Количество сезонов: 1.
Страна: Россия.
Жанр: драма.
Режиссер: Федор Бондарчук.
В главных ролях: Константин Богомолов, Елена Лядова, Роза Хайруллина, Владимир Симонов, Евгения Громова.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4.
Рейтинг IMDb: 7.0.

Кадр из сериала «Псих», реж. Федор Бондарчук / «НМГ Студия», «Студия Видеопрокат»
Фото Кадр из сериала «Псих», реж. Федор Бондарчук / «НМГ Студия», «Студия Видеопрокат»

Сериал рассказывает о востребованном психотерапевте Олеге, не обделенном и собственным немалым багажом ментальных расстройств. Его клиенты не подозревают о проблемах своего доктора, ведь на первый взгляд жизнь Олега кажется идеальной. Он построил успешную карьеру, состоит в счастливом браке, и ему открыто множество возможностей.

Но правда в том, что Олег в 40 лет живет с мамой в силу психологических, а не финансовых причин. Его жена пропала без вести, а выстроить эмоциональную связь главный герой, похоже, способен лишь с секс-куклой.

«Мне легко там, внутри этого материала, он правдив. Поэтому все это и про меня в том числе. Но вы поймите, я ведь не актер и быть им не планирую. Я благодарен Федору Сергеевичу за то, что верит в меня. И я доверился именно ему как режиссеру. И классному тексту. Это и творчество, и опыт — опыт, который я получаю как режиссер у такого суперпрофи, как Бондарчук», — делился своими впечатлениями от работы над сериалом актер Константин Богомолов.

Пациенты

Год выхода: 2008.
Количество сезонов: 4.
Страна: США.
Жанр: драма.
Режиссер: Пэрис Барклай, Родриго Гарсиа, Джим МакКэй.
В главных ролях: Гэбриел Бирн, Узо Адуба, Дайэнн Уист, Мишель Форбс, Блэр Андервуд.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8.
Рейтинг IMDb: 8.3.

Кадр из сериала «Пациенты», реж. Пэрис Барклай, Родриго Гарсиа, Джим МакКэй / HBO
Фото Кадр из сериала «Пациенты», реж. Пэрис Барклай, Родриго Гарсиа, Джим МакКэй / HBO

Сюжет проекта сосредоточен на психотерапевте Поле Уэстоне. Он ежедневно прикладывает колоссальные усилия, чтобы помочь пациентам. Главный герой невероятно предан своему делу. Пол — блистательный профессионал, но это не значит, что в его жизни нет проблем. Как и все люди, Уэстон сталкивается с трудностями и недопониманием как на работе, так и в семейной жизни.

В 2009 году актер Гэбриел Бирн выиграл «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль на ТВ (драма)» за роль Пола Уэстона. «Пациенты» продержались в эфире четыре сезона.

Веб-терапия

Год выхода: 2011.
Количество сезонов: 4.
Страна: США.
Жанр: комедия.
Режиссер: Дон Рус, Дэн Букатинский.
В главных ролях: Лиза Кудроу, Дэн Букатинский, Дженнифер Элиз Кокс, Виктор Гарбер, Лили Томлин.
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.0.
Рейтинг IMDb: 6.7.

Кадр из сериала «Веб-терапия», реж. Дон Рус, Дэн Букатинский / Is or Isn't Entertainment
Фото Кадр из сериала «Веб-терапия», реж. Дон Рус, Дэн Букатинский / Is or Isn't Entertainment

Главная героиня «Веб-терапии» — Фиона Уоллс, эксцентричный психотерапевт, придумавшая новую методику общения с пациентами. С точки зрения Уоллс, она может помочь им всего за три минуты разговора. Сеанс стихийной психотерапии доступен для просмотра в интернете, чтобы привлечь инвесторов, ведь Фиона надеется, что о ее неординарном методе лечения узнает весь мир.

«Что может быть интимнее, чем общение с психоаналитиком? И что может быть ужаснее, глупее и смешнее, чем общение с психоаналитиком через веб-камеру? Особенно если общение длится не более трех минут — так решила Фиона, ведь обычный интернет-пользователь дольше чем на три минуты ни на чем не задерживается. Это абсолютно идиотская идея, но меня она изрядно рассмешила», — рассказывала о проекте исполнительница главной роли Лиза Кудроу.

Актриса добавила, что сама ходила к психотерапевту и считает этот опыт очень полезным, если, конечно, с тобой работает хороший специалист. «Но Фиона не является дипломированным психологом, что подчеркивает нелепость ситуации — получается, каждый может разместить объявление в интернете и стать таким вот веб-терапевтом, не имея ни лицензии, ни соответствующих знаний», — рассуждала Кудроу.

Обмани меня

Год выхода: 2009.
Количество сезонов: 3.
Страна: США.
Жанр: триллер, драма, криминал, детектив.
Режиссер: Дэниэл Сакхайм, Майкл Цинберг, Ваган Мусекян.
В главных ролях: Тим Рот, Келли Уильямс, Брендан П. Хайнс, Моника Реймунд, Хейли МакФарланд.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.1.
Рейтинг IMDb: 8.0.

Кадр из сериала «Обмани меня», реж. Дэниэл Сакхайм, Майкл Цинберг, Ваган Мусекян / 20th Century Fox Television
Фото Кадр из сериала «Обмани меня», реж. Дэниэл Сакхайм, Майкл Цинберг, Ваган Мусекян / 20th Century Fox Television

Подобно персонажу Хью Лори в сериале «Доктор Хаус», доктор Кэл Лайтман считает, что все врут. Интерпретируя мимику лица человека и язык тела, Лайтман и его команда помогают местным и федеральным правоохранительным органам в расследованиях особо запутанных дел.

«Мой персонаж — доктор Лайтман — очень объемный: то, чем он занимается, позволяет втягивать его в самые разнообразные ситуации, придумывать для него бессчетное количество интригующих обстоятельств. А кроме того, он же сам — страшный лжец! Он врет легко, не задумываясь. И мне это ужасно понравилось. Он сам, по сути, актер. Это меня тоже зацепило», — вспоминал исполнитель главной роли Тим Рот.

Не бойся

Год выхода: 2020.
Количество сезонов: 2.
Страна: Россия.
Жанр: ужасы, триллер.
Режиссер: Евгений Колядинцев.
В главных ролях: Анна Васильева-Абрамович, Ксения Дементьева, Дмитрий Чуриков, Лилия Багирова, Надежда Мирошникова.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.1.
Рейтинг IMDb: 7.7.

Кадр из сериала «Не бойся», реж. Евгений Колядинцев / 10/09
Фото Кадр из сериала «Не бойся», реж. Евгений Колядинцев / 10/09

Сюжет сериала «Не бойся» сосредоточен на психологе, которая работает на телефоне доверия и каждую ночь стремится помочь людям, делящимся с ней своими историями.

С точки зрения ответственности и напряжения каждый день в этой работе похож на предыдущий, но одно ночное дежурство девушка-оператор запомнит навсегда. Главной героине предстоит узнать о пугающих вещах, которые, помимо прочего, приблизят ее к разгадке тайны из своего прошлого.

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