7 главных премьер турецких сериалов этой осени

Феномен турецких сериалов пытаются разгадать многие. Одни считают, что секрет успеха подобных проектов в глубоком погружении в драму персонажей, другие отмечают богатый антураж и сказочность сюжетов, помогающих отвлечься от реальности. Так или иначе, зрители находят в них что-то завораживающее. Собрали для вас семь главных премьер турецких сериалов этой осени.

Лейла, 1 сезон

Дата выхода: 11 сентября.

Жанр: драма, мелодрама.

Режиссер: Хилал Сарал.

В главных ролях: Джемре Байсел, Алперен Дуймаз, Гонджа Вуслатери, Халиль Ибрагим Джейхан, Йигит Киразджи.

Рейтинг «Кинопоиска»: —

Рейтинг IMDb: 7.7.

Фото Кадр из сериала «Лейла»

Турецкий ремейк «Проспекта Бразилии» рассказывает о девушке по имени Лейла, которая тяжело переживает смерть матери и решение отца жениться снова. Мачеха разрушает ее жизнь, и Лейла намерена отомстить любой ценой.

Режиссером проекта выступила Хилал Сарал, работавшая над такими популярными турецкими сериалами, как «Стужа», «Соколиный холм» и «Черная любовь».

Черное сердце, 1 сезон

Дата выхода: 12 сентября.

Жанр: драма.

Режиссер: Улуч Байрактар.

В главных ролях: Хафсанур Санджактутан, Лейла Танлар, Арас Айдын, Бурак Тозкопаран, Генджо Озак.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Фото Кадр из сериала «Черное сердце»

Сюжет «Черного сердца» сосредоточен на Сумре, которую много лет назад насильно выдали замуж. В браке главная героиня родила близнецов, которых ей пришлось оставить мужу. Сумра решила начать жизнь с чистого листа: героиня переехала, снова вышла замуж и никому не рассказывала о своем прошлом, но однажды тоска по детям толкнула ее на страшную ошибку, повлиявшую на судьбы многих людей.

Первые эпизоды «Черного сердца» снял Улуч Байрактар, известный по таким проектам, как «Внутри» и «Столкновение». После него над проектом стали работать Керем Чакыроглу («Султан моего сердца») и Эмрах Агуш.

Зимородок, 3 сезон

Дата выхода: 13 сентября.

Жанр: драма, мелодрама.

Режиссер: Бурджу Алптекин, Алптекин Бозкурт.

В главных ролях: Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9.

Рейтинг IMDb: 6.0.

Фото Кадр из сериала «Зимородок»

Ферит Корхан вырос в богатой семье и прожигает жизнь, не задумываясь о будущем, поэтому в воспитательных целях его дедушка решает женить внука на достойной девушке. После недолгих поисков выбор падает на Суну, а позже — на ее сестру Сейран, которая совершенно не стремится к браку.

«Зимородок» — один из самых популярных турецких сериалов среди российских зрителей. Сценарий двух сезонов проекта написал Мехмет Барыш Гунгер («Красная комната»). Однако в июне этого года стало известно, что сценарист не будет работать над третьим сезоном «Зимородка». В своих соцсетях он написал, что некоторые прощания в этой жизни невозможны, в то время, как другие просто необходимы. Вместо него над продолжением проекта работал Бонче Зейнеп («Дочь посла»).

Клюквенный щербет, 3 сезон

Дата выхода: 13 сентября.

Жанр: драма, мелодрама.

Режиссер: Кетджхе.

В главных ролях: Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Догукан Гюнгер, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5.

Рейтинг IMDb: 5.9.

Фото Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Доа и Фатих хотят быть вместе, но это сложно, ведь родственники пары против их союза. Мама главной героини придерживается прогрессивных взглядов, в то время как родители Фатиха выступают за традиционные ценности. Влюбленным предстоит преодолеть все испытания на пути к браку.

Над «Клюквенным щербетом» работает Кетджхе. На счету режиссера порядка двенадцати проектов, среди которых — драма «Красивее, чем ты», боевик «Контора» и мелодрама «В надежных руках».

Дикий, 2 сезон

Дата выхода: 14 сентября.

Жанр: драма, мелодрама.

Режиссер: Чагатай Тосун, Филиз Адигузел.

В главных ролях: Халит Озгюр Сары, Симай Барлас, Юрдаэр Окур, Долунай Сойсерт, Бертан Асллани.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.6.

Рейтинг IMDb: 7.1.

Фото Кадр из сериала «Дикий»

Яман в детстве потерял семью и выживал в одиночку на улицах Стамбула. Позже в силу стечения обстоятельств ему удалось вернутся в родной дом, где многое изменилось. Сможет ли Яман адаптироваться к жизни с родственниками, которых давно не видел

Режиссерами сериала выступили Чагатай Тосун и Филиз Адигузел, работавшие над спин-оффом «Великолепного века» и «Точкой отсчета». Первый сезон «Дикого» стал не менее успешным. Проект получил высокие оценки зрителей и критиков, а также был продан в 44 страны.

Гений, 1 сезон

Дата выхода: 21 сентября.

Жанр: драма.

Режиссер: Умут Арал.

В главных ролях: Арас Булут Ийнемли, Угур Полат, Танер Олмез, Онур Сайлак, Мелис Сезен.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Фото Кадр из сериала «Гений»

История о болезненном влиянии родительских амбиций. Заметив у своего сына Деврана математические способности, Искандер решил приложить все усилия, чтобы превратить ребенка в гения. Отец был уверен, что ничего не должно отвлекать его сына от пути к успеху, поэтому негативно отнесся к общению Деврана с соседской девочкой Эсмой.

Режиссер «Гения» Умут Арал раньше работал над турецкими сериалами Netflix «Любовь 101» и «От кого мы бежали, мама?» о женщине, живущей в бегах вместе со своей дочерью.

Слепое пятно, 1 сезон

Дата выхода: будет анонсирована позже.

Жанр: драма.

Режиссер: Юсуф Омер Синав.

В главных ролях: Рабиа Сойтюрк, Илайда Чевик, Исмаил Эге Шашмаз, Чагла Боз, Кюршат Алныачык.

Рейтинг «Кинопоиска»: —.

Рейтинг IMDb: —.

Фото Кадр из сериала «Слепое пятно»

Жизнь двух девушек Гедже и Аслым меняется после ужасного дорожно-транспортного происшествия. Героини начинают бескомпромиссную борьбу за справедливость, но только любовь поможет понять, кто же истинный виновник произошедшего.

Над «Слепым пятном» работают Осман Синав и Юсуф Омер Синав, известные по сериалам «Истерзанная» и «Любовь назло» о зарождающемся служебном романе.