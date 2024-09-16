7 главных премьер турецких сериалов этой осени

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Феномен турецких сериалов пытаются разгадать многие. Одни считают, что секрет успеха подобных проектов в глубоком погружении в драму персонажей, другие отмечают богатый антураж и сказочность сюжетов, помогающих отвлечься от реальности. Так или иначе, зрители находят в них что-то завораживающее. Собрали для вас семь главных премьер турецких сериалов этой осени.
Дата выхода: 11 сентября.
Жанр: драма, мелодрама.
Режиссер: Хилал Сарал.
В главных ролях: Джемре Байсел, Алперен Дуймаз, Гонджа Вуслатери, Халиль Ибрагим Джейхан, Йигит Киразджи.
Рейтинг «Кинопоиска»: —
Рейтинг IMDb: 7.7.
Турецкий ремейк «Проспекта Бразилии» рассказывает о девушке по имени Лейла, которая тяжело переживает смерть матери и решение отца жениться снова. Мачеха разрушает ее жизнь, и Лейла намерена отомстить любой ценой.
Режиссером проекта выступила Хилал Сарал, работавшая над такими популярными турецкими сериалами, как «Стужа», «Соколиный холм» и «Черная любовь».
Дата выхода: 12 сентября.
Жанр: драма.
Режиссер: Улуч Байрактар.
В главных ролях: Хафсанур Санджактутан, Лейла Танлар, Арас Айдын, Бурак Тозкопаран, Генджо Озак.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
Сюжет «Черного сердца» сосредоточен на Сумре, которую много лет назад насильно выдали замуж. В браке главная героиня родила близнецов, которых ей пришлось оставить мужу. Сумра решила начать жизнь с чистого листа: героиня переехала, снова вышла замуж и никому не рассказывала о своем прошлом, но однажды тоска по детям толкнула ее на страшную ошибку, повлиявшую на судьбы многих людей.
Первые эпизоды «Черного сердца» снял Улуч Байрактар, известный по таким проектам, как «Внутри» и «Столкновение». После него над проектом стали работать Керем Чакыроглу («Султан моего сердца») и Эмрах Агуш.
Дата выхода: 13 сентября.
Жанр: драма, мелодрама.
Режиссер: Бурджу Алптекин, Алптекин Бозкурт.
В главных ролях: Афра Сарачоглу, Мерт Рамазан Демир, Гюльчин Сантырджыоглу, Эмре Алтуг, Бериль Позам.
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.9.
Рейтинг IMDb: 6.0.
Ферит Корхан вырос в богатой семье и прожигает жизнь, не задумываясь о будущем, поэтому в воспитательных целях его дедушка решает женить внука на достойной девушке. После недолгих поисков выбор падает на Суну, а позже — на ее сестру Сейран, которая совершенно не стремится к браку.
«Зимородок» — один из самых популярных турецких сериалов среди российских зрителей. Сценарий двух сезонов проекта написал Мехмет Барыш Гунгер («Красная комната»). Однако в июне этого года стало известно, что сценарист не будет работать над третьим сезоном «Зимородка». В своих соцсетях он написал, что некоторые прощания в этой жизни невозможны, в то время, как другие просто необходимы. Вместо него над продолжением проекта работал Бонче Зейнеп («Дочь посла»).
Дата выхода: 13 сентября.
Жанр: драма, мелодрама.
Режиссер: Кетджхе.
В главных ролях: Барыш Кылыч, Эврим Аласья, Догукан Гюнгер, Сыла Тюркоглу, Сибель Ташчиоглу.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.5.
Рейтинг IMDb: 5.9.
Доа и Фатих хотят быть вместе, но это сложно, ведь родственники пары против их союза. Мама главной героини придерживается прогрессивных взглядов, в то время как родители Фатиха выступают за традиционные ценности. Влюбленным предстоит преодолеть все испытания на пути к браку.
Над «Клюквенным щербетом» работает Кетджхе. На счету режиссера порядка двенадцати проектов, среди которых — драма «Красивее, чем ты», боевик «Контора» и мелодрама «В надежных руках».
Дата выхода: 14 сентября.
Жанр: драма, мелодрама.
Режиссер: Чагатай Тосун, Филиз Адигузел.
В главных ролях: Халит Озгюр Сары, Симай Барлас, Юрдаэр Окур, Долунай Сойсерт, Бертан Асллани.
Рейтинг «Кинопоиска»: 8.6.
Рейтинг IMDb: 7.1.
Яман в детстве потерял семью и выживал в одиночку на улицах Стамбула. Позже в силу стечения обстоятельств ему удалось вернутся в родной дом, где многое изменилось. Сможет ли Яман адаптироваться к жизни с родственниками, которых давно не видел
Режиссерами сериала выступили Чагатай Тосун и Филиз Адигузел, работавшие над спин-оффом «Великолепного века» и «Точкой отсчета». Первый сезон «Дикого» стал не менее успешным. Проект получил высокие оценки зрителей и критиков, а также был продан в 44 страны.
Дата выхода: 21 сентября.
Жанр: драма.
Режиссер: Умут Арал.
В главных ролях: Арас Булут Ийнемли, Угур Полат, Танер Олмез, Онур Сайлак, Мелис Сезен.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
История о болезненном влиянии родительских амбиций. Заметив у своего сына Деврана математические способности, Искандер решил приложить все усилия, чтобы превратить ребенка в гения. Отец был уверен, что ничего не должно отвлекать его сына от пути к успеху, поэтому негативно отнесся к общению Деврана с соседской девочкой Эсмой.
Режиссер «Гения» Умут Арал раньше работал над турецкими сериалами Netflix «Любовь 101» и «От кого мы бежали, мама?» о женщине, живущей в бегах вместе со своей дочерью.
Дата выхода: будет анонсирована позже.
Жанр: драма.
Режиссер: Юсуф Омер Синав.
В главных ролях: Рабиа Сойтюрк, Илайда Чевик, Исмаил Эге Шашмаз, Чагла Боз, Кюршат Алныачык.
Рейтинг «Кинопоиска»: —.
Рейтинг IMDb: —.
Жизнь двух девушек Гедже и Аслым меняется после ужасного дорожно-транспортного происшествия. Героини начинают бескомпромиссную борьбу за справедливость, но только любовь поможет понять, кто же истинный виновник произошедшего.
Над «Слепым пятном» работают Осман Синав и Юсуф Омер Синав, известные по сериалам «Истерзанная» и «Любовь назло» о зарождающемся служебном романе.