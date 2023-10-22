«Убийцы цветочной луны» — новый фильм Мартина Скорсезе об американских индейцах

В широкий прокат вышел новый фильм одного из самых именитых режиссеров современности — Мартина Скорсезе. Уже не молодой автор (в этом ноябре Скорсезе исполняется 81 год) выдал, пожалуй, одну из лучших своих поздних работ. Лента хронометражем более трех часов рассказывает историю массовых убийств индейцев племени осейдж, происходивших в одноименном округе в 1910-1930 годах.

О чем фильм

В конце XIX века на территории индейской резервации в штате Оклахома была найдена нефть. После роста нефтяного рынка и увеличения дохода от ее добычи и продажи, на которые имели право индейцы племени и члены их семей, осейджи разбогатели. Как известно, деньги дают возможности, поэтому в округ начали стягиваться промышленники и рабочие. И хоть с приходом денег индейцы переняли множество элементов цивилизации и культуры колонизаторов, и даже взяли себе их имена, это, как и богатство, не смогло сделать их равными в глазах «белых людей».

Фото Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»

Сюжет фильма основан на научно-популярном бестселлере американского журналиста Дэвида Гранна, опубликованном в 2017 году и вошедшим в десятку лучших нон-фикшн книг года по версии журнала Time.

Впрочем, несмотря на документальную основу и почти полное отсутствие вымысла в фильме, художественные особенности ленты не теряются на фоне событий, происходивших век назад. Мартин Скорсезе и сценарист Эрик Рот создают картину, которая не поддается четкому жанровому определению. Внимательный зритель увидит здесь не только драму и детектив, но и историю любви, комедию и вестерн.

Каким получился фильм

Детективная часть фильма не отличается особенной запутанностью: с самого начала понятно, что злодеи добьются своего, а условное добро вряд ли победит. Тем не менее идеи авторов лежат гораздо глубже, ведь они рассказывают нам историю геноцида, совершенную на самом деле очень обаятельными людьми, которых жертвы считали своими сторонниками.

Фото Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»

Мартин Скорсезе не впервые показывает темное нутро людской натуры. Взять хотя бы прославленного «Таксиста», где образ Трэвиса Бикла, сыгранный Де Ниро, олицетворяет насилие, ставшее неотъемлемой частью американского общества. Впрочем «Убийцы цветочной луны» идут гораздо дальше и, пожалуй, становятся одним из самых важных высказываний режиссера.

Трехчасовой хронометраж ленты роднит ее с предыдущей работой режиссера — снятым на деньги Netflix «Ирландцем». Только вот в отличие от неровного и страдающего от обилия надрывной драмы «Ирландца» новый фильм Скорсезе не выглядит затянутым, и даже современному зрителю, привыкшему потреблять контент в виде коротких и ярких отрывков до часа, будет как минимум не скучно. Благо операторская работа и искусство монтажа создают внутри ленты уникальное пространство, живое и наполненное вниманием к деталям на грани документалистики, к имитации которой Скорсезе прибегает несколько раз за фильм.

Персонажи и актеры

Главные роли в картине исполнили любимцы Скорсезе — Роберт Де Ниро и Леонардо Ди Каприо. Но несмотря на то, что оба легендарных актера не раз работали вместе с Мартином Скорсезе, они впервые встретились на экране в полнометражном фильме.

Ди Каприо и Де Ниро показали великолепные актерские перфомансы, тем самым наделив персонажей, в основе своей далеких от моральных ориентиров, уникальным обаянием. Только вернувшийся с первой мировой Эрнест Беркхарт в исполнении Лео, казалось бы, не обладает особой харизмой и выглядит простаком. Он восхищен своим дядей — Уильямом Хейлом (роль Де Ниро), который просит племянника называть себя просто Королем. Но где-то за невнятной речью, плохими зубами и сальной челкой героя Ди Каприо и кроется то самое обаяние.

Фото Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»

Герой, изначально работавший шофером в городе, знакомится с представительницей индейского племени и, похоже, действительно испытывает чувства к своей избраннице — Молли Кайл (в исполнении Лили Гладстоун). Персонаж Ди Каприо на протяжении всего фильма разрывается между любовью к дяде, к жене и к деньгам, понимая, что обманывает не только жену, но и самого себя — но при этом не в силах измениться.

Безусловно, герои — отъявленные негодяи. Например, Эрнест не только нанимает людей для подстав и убийств, но и сам принимает участие в некоторых из них и даже не гнушается раскапывать могилы ради ценностей. Впрочем, еще в самом начале фильма во время диалога с дядей он заявляет о своей огромной любви к деньгам. Это подтверждает и во время одной из первых встреч о своей будущей женой, когда она сравнивает его с койотом, жадным до добычи.

Несмотря на все аморальные поступки, Беркхарт искренне любит жену и детей, а во время трагических вестей действительно горюет. Именно эта неоднозначность демонстрирует жизненную правду: самые страшные вещи на самом деле творят не вселенские злодеи, а обычные люди. И, казалось бы, осознание этого не ново, но при просмотре ленты невольно вспоминаются и другие примеры массовых истреблений и преступлений, в которых исполнителями, подобно Эрнсту Беркхарт, являлись простые обыватели.

Фото Кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»

Молли Кайл, после замужества взявшая фамилию Беркхарт, является главным положительным героем фильма, и именно ей уготованы основные страдания.

Лили Гладстоун играет прекрасно: она не только не теряется на фоне более именитых коллег, но и порой переманивает все внимание на себя. Ее Молли — редкий пример ярких женских персонажей, на которые фильмография Скорсезе традиционно скупа.

Героиня Гладстоун — умная и бесстрашная женщина, превосходящая своего мужа не только в богатстве, и прекрасно понимающая его натуру. Справедливости ради стоит сказать, что, несмотря на всю фактурность персонажа, в некоторые моменты оголяется вспомогательность женских образов, так привычная фильмам Мартина Скорсезе, которые традиционно фокусируются именно на проблемах и характерах мужчин.

Тем временем Уильям Хейл выдает себя за друга индейцев, владеет их языком, демонстративно не связывается с нефтяными месторождениями и даже оказывает финансовую помощь в расследовании убийств. Только вот за всей это добротой скрывается циничность и злой умысел, ведь именно Хейл является организатором всей схемы по устранению индейцев племени, вследствие которой контроль над нефтяными доходами перейдет в руки племянника и его детей.

Впрочем, несмотря на все вышесказанное, порой кажется, что в фильме о массовых убийствах индейского населения мало самих индейцев. В некоторые моменты представители племени выступают лишь как статичные фигуры и фоновые образы для основного действия, в котором режиссер концентрируется на злодеяниях убийц и их порицании. Демонстрируя традиции индейского племени, среди которых свадьбы, похороны, а порой и психоделические (чем-то напоминающие фильмы Ари Астера) сцены, режиссер будто лишь наблюдает, но не погружается в саму суть, оставаясь молчаливым свидетелем, которого больше интересуют убийцы, нежели жертвы. Что контрастирует с финальной сценой фильма: эпилог представлен как тру-крайм театральное представление, в котором Скорсезе появляется как один из участников и подводит итог всему повествованию.

«Убийцы цветочной луны», безусловно, станут одним из главных фильмов этого года, тем более, что после премьеры на Каннском кинофестивале фильм собрал положительные отзывы критиков и даже был удостоен девятиминутных оваций. Тема банальности зла не нова для творчества американца, но с новым фильмом будто бы начинается новая веха режиссерской истории одного из главных имен нового Голливуда. Похоже, Мартин Скорсезе, несмотря на свой почтенный возраст, не растерял хватку и сделал не просто хороший фильм, но один из самых значимых в своей карьере.