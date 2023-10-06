«Убийства в одном здании»: каким получился третий сезон детективной комедии

Третьего октября завершился очередной сезон одного из самых популярных проектов стримингового сервиса Hulu. Сериал «Убийства в одном здании» уже третий год подряд удерживает высокие зрительские рейтинги и собирает номинации на все престижные теленаграды. Рассказываем, каким получилось третье по счету расследование сыщиков-любителей и стоит ли ждать новых серий.

Внимание: в тексте есть спойлеры.

О чем сериал «Убийства в одном здании»

Действие детективной комедии разворачивается в Нью-Йорке, в роскошном многоквартирном здании «Аркония» на Манхэттене. Трое центральных персонажей, на первый взгляд, не имеют ничего общего: Чарльз (Стив Мартин) — бывшая телезвезда, давно вышедшая в тираж, Оливер (Мартин Шорт) — бродвейский режиссер, а Мэйбл (Селена Гомес) — молодая художница. Но однажды соседи обнаруживают, что являются фанатами тру-крайм подкаста Синды Кэннинг (Тина Фэй) и, когда в их доме происходит убийство, решают запустить собственное шоу.

Фото Кадр из сериала «Убийства в одном здании»

Каждый сезон посвящен одному делу. Так, например, первым стало убийство Тима Коно. Парень из «Арконии» был обнаружен в собственной квартире, но детективы-любители сразу же отмели версию с самоубийством и начали свое расследование. Под подозрение попали все жильцы здания, среди которых даже оказался музыкант Стинг.

Фото Кадр из сериала «Убийства в одном здании»

Следующей жертвой оказалась Банни Фолджер, глава жилищного комитета «Арконии». В ее убийстве сначала подозревали Мэйбл, которую застали рядом с окровавленным телом, но, разумеется, все оказалось не так просто. Среди приглашенных актеров второго сезона стоит отметить оскароносную Ширли Маклейн в роли таинственной художницы, Кару Делевинь в роли владелицы галереи и Эми Шумер в роли самой себя (по сюжету актриса заселилась в квартиру, в которой раньше жил Стинг).

Фото Кадр из сериала «Убийства в одном здании»

Помимо расследований, друзья успевают разбираться и с личной жизнью. Так, например, Чарльз заводит отношения с профессиональной фаготисткой Джен (Эми Райан) и восстанавливает связь с падчерицей Люси. Оливер не оставляет попыток найти финансирование для новой постановки, а Мэйбл переосмысляет свою жизнь после обвинения в убийстве (в интернете ее прозвали «Кровавая Мэйбл»).

Фото Кадр из сериала «Убийства в одном здании»

Каким получился 3 сезон «Убийств в одном здании»

Завязкой нового расследования стала грандиозная театральная премьера. Оливер наконец-то смог вернуться на Бродвей, однако первый же показ его спектакля пошел не по плану: исполнитель ведущей роли — актер Бен Гилрой — упал замертво прямо на сцене. Позже он все-таки пришел в себя после неудачной попытки отравления (кажется, убийца не особо разбирается в ядах), а настоящее преступление, как и следует из названия сериала, произошло все в той же «Арконии».

Заносчивую телезвезду сыграл Пол Радд, знакомый зрителям по образу Человека-муравья в киновселенной Marvel. Стоит отметить, что, несмотря на смерть в первом же эпизоде, он еще не раз появится на экране во флешбэках других персонажей.

Фото Кадр из сериала «Убийства в одном здании»

В категорию главных подозреваемых, разумеется, попадает весь актерский состав постановки. Среди них — Лоретта, довольствующаяся эпизодическими ролями. Для нее участие в спектакле Оливера может стать шансом всей жизни. Любопытно, что такую неудачницу сыграла голливудская легенда Мэрил Стрип.

Фото Кадр из сериала «Убийства в одном здании»

Еще одной приглашенной звездой третьего сезона стала Эшли Пак («Эмили в Париже»). Однако на фоне персонажей Радда и Стрип ее героиня — молодая актриса Кимбер — совсем затерялась. К тому же девушка не оказала значительного влияния на развитие сюжета, да и подозрения в ее адрес развеялись слишком быстро. Зато Пак блеснула своими вокальными данными, ведь в один момент Оливер решил превратить классический спектакль в мюзикл.

Фото Кадр из сериала «Убийства в одном здании»

Кстати, о музыкальных номерах! Все актеры действительно принимали участие в записи песен, а Селене Гомес и вовсе достался целый отрывок в стиле «Кабаре». Это не первый раз, когда создатели сериала экспериментируют со способами подачи информации: так, например, в первом сезоне был эпизод, полностью снятый от лица глухонемого персонажа, а Оливер задолго до третьего сезона представлял себя на сцене театра, пытаясь разобраться с очередной загадкой.

Фото Кадр из сериала «Убийства в одном здании»

Что пишут критики и зрители

Многим современным проектам остается только завидовать рейтингам сериала «Убийства в одном здании»: так, первый сезон, вышедший в 2021 году, до сих пор удерживает максимальные для сайта Rotten Tomatoes 100% от критиков, а второй отстает лишь на два процента (при этом их зрительская оценка — 93% и 91%). Что касается третьей части, то на данный момент показатели шоу составляют 96% от критиков и 87% от зрителей.

Вот некоторые цитаты из обзоров критиков:

«Третий сезон — это отчасти театральный фарс, отчасти сатира на жанр тру-крайм и культуру инфлюэнсеров, но все так же смешно и изобретательно, как раньше».

«Сериал не утратил ни капли остроумия, обаяния, находчивости и игривого чувства юмора, которые изначально сделали его таким неудержимым».

«Заметно, насколько хорошо вписываются в общую картину выдающиеся Мэрил Стрип и Пол Радд, которые при этом получают множество шансов проявить себя по-особенному».

Фото Кадр из сериала «Убийства в одном здании»

А вот что пишут простые зрители:

«Это лучший сезон. Здесь больше актерских талантов, чем во многих голливудских фильмах».

«Идеальное сочетание комедии, саспенса, загадки и азарта».

Стоит ли ждать четвертый сезон «Убийств в одном здании»

Сразу же после завершения третьей части (в финале которой уже по традиции показали новое убийство) появилась информация о том, что сериал официально продлен на четвертый сезон. С уверенностью можно сказать, что Селена Гомес, Мартин Шорт и Стив Мартин вернутся к своим ролям сыщиков-любителей.

Также в грядущих эпизодах, скорее всего, засветится и кто-то из уже знакомых второстепенных персонажей — например, из жителей «Арконии» или актерского состава бродвейского мюзикла. И конечно же, стоит ждать новых приглашенных звезд, хотя в социальных сетях уже шутят, что Мэрил Стрип задала высокую планку для будущих актеров.

Фото Кадр из сериала «Убийства в одном здании»

Что касается сроков возвращений «Убийств в одном здании» на экраны, многие издания говорят о второй половине 2024-го. Предыдущие главы действительно выходили раз в год, однако стоит учитывать, что забастовка актеров еще не закончилась, и этот факт может внести коррективы в привычный график.

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