Уэсу Андерсону — 55: творческий путь и лучшие фильмы

Сегодня исполняется 55 лет Уэсу Андерсону — режиссеру, полюбившемуся как критикам, так и зрителям благодаря своему узнаваемому, самобытному стилю. Уроженец Хьюстона, штат Техас, Андерсон стал героем кино XXI века. И занял почетное место в списке любимых режиссеров модной молодежи. Визуальные образы из его фильмов вышли за пределы киноэкрана: вдохновленные его творчеством видео не раз формировали тренды в соцсетях.

Вспомнили, кто такой Уэс Андерсон, как начинался его творческий путь и к чему все пришло сейчас.

Как начиналась карьера Уэса Андерсона

Бутылочная ракета (1996)

Режиссерский путь Андерсона начался в 1996 году с ленты «Бутылочная ракета». Первая картина американца, пожалуй, меньше всего наполнена прославившим его в дальнейшем фирменным стилем. При этом история трех техасских друзей, решивших стать преступниками, уже несет в себе зачатки характерных идей и методов режиссера. Да и Оуэн Уилсон (для которого «Бутылочная ракета» тоже стала дебютом) уже на своем месте. С актером режиссер познакомился во время учебы на факультете философии в университете Остина и с ним же еще не единожды поработает на протяжении карьеры.

Фото Кадр из фильма «Бутылочная ракета»

Академия Рашмор (1998)

В 1998 году свет увидела вторая работа Андерсона — комедийная драма «Академия Рашмор». Именно в ней появляются характерные черты режиссерского стиля американца, но они еще не столь ярки и в какие-то моменты теряются на фоне жанровых условностей фильмов про подростков.

«Рашмор» открыл зрителю еще одного постоянного участника фильмов Андерсона — Джейсона Шварцмана. Он воплотил на экране образ главного героя по имени Макс Фишер — ученика престижной школы из названия фильма. Появляется на экране и еще один завсегдатай фильмов режиссера — Билл Мюррей, который даже получил номинацию на «Золотой глобус» за свою актерскую работу.

Фото Кадр из фильма «Академия Рашмор»

В каком стиле снимает Уэс Андерсон

Семейка Тененбаум (2001)

Говоря об Уэсе Андерсоне, нельзя пройти мимо «Семейки Тененбаум», в котором уроженец Техаса окончательно завершил формирование своего стиля. В ленте, исследующей тему неблагополучной семьи, уже в полном объеме появляется все, чего ждет зритель от фильма Уэса Андерсона. Нашлось на экране место и симметрии изображения, и классическим приглушенным тонам, и гиперконтролю за движением камеры. Фильм 2001 года принес режиссеру первую номинацию на премию Оскар за «лучший оригинальный сценарий».

Фото Кадр из фильма «Семейка Тененбаум»

Водная жизнь (2004)

После «Семейки Тенненбаум» Андерсон снимает «Водную жизнь Стива Зиссу», которую зрители приняли гораздо холоднее. Сюжет картины крутится вокруг злоключений морского исследователя, сыгранного Биллом Мюррем. Несмотря на посыл, отличный от всех других картин Андерсона, в фильме остались все основные темы, присущие работам режиссера. Здесь и тема семьи, и, конечно, тема дружбы. Ведь эксцентричный исследователь по имени Зиссу теряет своего многолетнего друга и помощника и решает отомстить убившему его существу, которое зовет акулой-ягуаром.

В этом фильме визуальный язык Андерсона не стоит на месте и приобретает новые черты. На экране разворачивается красочное и яркое зрелище, в котором не обошлось и без стоп-моушн-анимации, занявшей впоследствии значимое место в фильмографии режиссера.

Фото Кадр из фильма «Водная жизнь»

Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники (2007)

После «Водной жизни» Андерсон снимает еще одну ленту про эксцентричную семью, на этот раз облаченную в форму роуд-муви. «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники» 2007 года рассказывает историю трех братьев, не видевшихся с похорон отца. Старший из них подстраивает встречу братьев под предлогом духовного просветления, при этом утаивая свой хитрый план встречи с матерью, работающей в монастыре.

Фото Кадр из фильма «Поезд на Дарджилинг»

История дисфункциональной семьи, написанная в соавторстве с Романом Копполой (сыном Фрэнсиса Форда Копполы), выглядит самым жизнерадостным фильмом Андерсона. На руку сыграло и то, что лента снималась в реальном поезде, специально выделенном железнодорожной компанией.

Анимационные проекты Уэса Андерсона

Не обошлось в фильмографии Уэса Андерсона и без мультипликации.

Бесподобный мистер Фокс (2009)

В 2009 году на экраны выходит «Бесподобный мистер Фокс» — экранизация одноименной повести Роальда Даля. Несложно догадаться, что с кукольной анимацией, которую Андерсон уже использовал в «Водной жизни», у постановщика случился идеальный мэтч.

Мистер Фокс — это не просто забавная история о лисе, живущем в норе и пишущем колонки в газету. Это еще и не менее остроумное высказывание о личностном кризисе, поставленное к тому же невероятно изобретательно. Ведь что подойдет педантичному Андерсону лучше, чем стоп-моушн-анимация, где каждое движение и кадр оказываются под полным контролем постановщика?

Фото Кадр из фильма «Бесподобный мистер Фокс»

Дебют в анимационном жанре Андерсона не прошел и мимо критиков: лента получила две номинации на премию «Оскар» в категориях «Лучший саундтрек» и «Лучший анимационный фильм». Также картина участвовала в борьбе за «Золотой глобус» на премии 2010 года, уступив еще одному мультипликационному шедевру «Вверх».

Остров собак (2018)

Полноценно режиссер вернется к анимационному формату спустя почти десять лет. «Остров собак» — это история о Японии будущего и псах, живущих на острове-свалке, куда хвостатых свозят в карантин из-за непонятного заболевания. В попытке вернуть своего домашнего любимца по кличке Спотс в резервацию отправляется мальчик Атари. Во время путешествия он заручится помощью пятерки бродячих псов, которые не только поддержат его, но и защитят от преследующих мальчика японских властей.

Анимационный фильм, в чем-то предвосхитивший будущую пандемию, — это одновременно сказочная и антиутопическая история. Она наполнена, кроме фирменных черт стиля режиссера, еще и большой любовью к японской культуре, в которой доселе Андерсон не был замечен.

Фото Кадр из мультфильма «Остров собак»

«Остров собак», подобно своему мультипликационному предшественнику «Бесподобному мистеру Фоксу», также был отмечен номинациями на престижные премии, включая «Оскар» и «Золотой глобус», и также снискал любовь зрителей.

Самые известные фильмы Уэса Андерсона

Но вернемся к самым известным работам постановщика.

Королевство полной луны (2012)

В 2012 году выходит один из самых личных и интимных фильмов Андерсона — «Королевство полной луны». В центре повествования — пара подростков Сэм и Сьюзи. Мальчик-сирота в бобровой шапке сбегает из лагеря бойскаутов вместе с девочкой из трещащей по швам семьи: юные влюбленные решают найти идеальное место для спокойной жизни.

Фото Кадр из фильма «Королевство полной Луны»

Лента, за эстетичной обложкой которой скрывается многослойная история о людях и их представлениях о чувствах, принесла постановщику вторую номинацию на премию «Оскар».

Отель «Гранд Будапешт» (2014)

Спустя два года после несомненного успеха «Королевства полной луны» свет увидел «Отель «Гранд Будапешт» — кино, ставшее для многих олицетворением всего Уэса Андерсона. Фильм окончательно сделал его настоящей суперзвездой: не только среди любителей кино и ценителей современного искусства, но и среди обычных зрителей.

История роскошного отеля из вымышленной восточноевропейской страны Зубровки стала одной из вершин в карьере Уэса Андерсона. Как подтверждение этому можно рассматривать наградной сезон, в котором «Отель «Гранд Будапешт» был одним из фаворитов. Лента удостоилась «Гран-при» жюри Берлинского кинофестиваля, на котором состоялась ее премьера , забрала статуэтку «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм — комедия или мюзикл» и была номинирована на «Оскар» в девяти категориях, в четырех из которых одержала уверенную победу.

Фото Кадр из фильма «Отель Гранд Будапешт»

И хоть ни сценарная, ни режиссерская работа Андерсона не удостоились премии американской киноакадемии, успех был оглушительным. Тем более в «Отеле «Гранд Будапешт» постановщику удалось грамотно совместить все основные темы, присущие его творчеству.

Последние работы Уэса Андерсона

Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» (2021)

В 2021 году выходит следующий фильм Уэса Андерсона «Французский вестник», который многими критиками был назван квинтэссенцией стиля постановщика. Сюжет ленты — это фактически экранизация историй из последнего выпуска вымышленного американского издания. Главный редактор газеты Артур Ховитцер-младший неожиданно умирает от сердечного приступа. Согласно его завещанию свет должен увидеть еще один выпуск того самого «Французского вестника».

Фото Кадр из фильма «Французский вестник»

Антология историй из жизни газетного издания была воспринята неоднозначно: визуальная составляющая картины изобретательная и завораживающая, но сюжет ленты оценили не все. Впрочем, несмотря на спорность ленты, «Французский вестник» ни в коем случае нельзя назвать плохим фильмом. Как обычный зритель, так и фанат режиссера найдет в нем свое удовольствие. Да и девятиминутные овации на Каннском кинофестивале наверняка что-то да значат. И, конечно, уже ставшее классикой для Андерсона наличие на экране больших звезд точно порадует любителей кино.

Город Астероидов (2023)

В прошлом году увидела свет последняя на данный момент полнометражная лента режиссера «Город Астероидов» — кино, обладающее многослойной структурой. История, рассказанная на экране, фактически является частью телевизионной постановки. А насладиться ею предлагает радиоведущий в исполнении Брайана Крэнстона. Действие пьесы разворачивается на территории вымышленного городка, затерянного где-то посреди пустыни, в вымышленном мире альтернативных 1950-х.

Фото Кадр из фильма «Город астероидов»

«Город астероидов» стилистически наследует последним работам Андерсона: здесь есть и пастельные тона, и невероятно детализированный, но нереалистичный мир, и игра с форматами изображения. И все это не выглядит как нагромождение, способное развалиться при дуновении малейшего ветерка. Некоторые называют этот фильм лучшим среди работ режиссера.

Короткометражные работы Уэса Андерсона

Киносборник: «Чудесная история Генри Шугара», «Яд», «Крысолов», «Лебедь» (2023)

Говоря про Уэса Андерсона, нельзя пройти мимо его короткометражных работ и, в частности, последнего сборника четырех новелл — экранизации произведений Роальда Даля. Постановщик уже работал с литературным материалом британского писателя, создав на основе его произведения анимационный фильм «Бесподобный мистер Фокс». На этот раз на суд зрителя была представлена адаптация с живыми актерами.

В этой антологии Андерсон доказывает, что никакие нейросети не заменят режиссеров — личность автора все еще важна. В сборнике постановщик не просто переносит на экраны готовый материал, приукрашая его своими приемами, как елку игрушками. Он создает полноценное высказывание о кинематографе и месте автора в современном мире.

Фото Кадр из фильма «Чудесная история Генри Шугара»

Именно короткометражные работы принесли Уэсу Андерсону первый в его карьере «Оскар», который, увы, не был им получен лично. Постановщик не явился на вручение премии, объяснив это занятостью на съемках своего нового фильма. Такие ситуации традиционно воспринимаются многими зрителями как показательный жест. Но в случае Андерсона хочется верить, что он действительно увлечен своим новым проектом настолько, что не смог отвлечься даже на вручение главной кинопремии.

Как бы то ни было, зрителей ждет новая работа режиссера. И даже если она не окажется идеальной во всем, можно быть уверенным, что визуальная часть точно будет безукоризненной. В деле построения симметричного кадра и подбора цветов Уэс Андерсон если и не достиг совершенства, то безусловно близок к нему.