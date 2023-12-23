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Угадай цитаты из рождественских и новогодних фильмов: тест
Фильмы и сериалы

Сегодня, 21:00

1 мин.

Угадаете ли вы новогодний фильм по цитате? Праздничный тест

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Фото Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
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Приближается самый волшебный праздник, который заставляет детей и взрослых поверить в чудо. Мы даем себе новые обещания, ставим амбициозные цели, проводим больше времени с друзьями и близкими. Примеряем на себя роль Деда Мороза, даря подарки, о которых они мечтали, и, конечно же, устраиваем новогодний киномарафон! Ведь у каждого из нас есть фильмы, которые способны поднять настроение и заставляют верить в лучшее.

В преддверии Нового года мы составили для вас тест: проверьте, насколько хорошо вы знакомы с тематическими праздничными кинолентами.

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