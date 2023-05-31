Угадайте советский фильм по кадру. Тест от «Спорт-Экспресса»

Советские фильмы запомнились многим не только шутками и цитатами, которые превратились в крылатые фразы, но и особой атмосферой: костюмами, настроением, даже цветокоррекцией.

Сможете угадать все фильмы по стоп-кадру? И не перепутать Шуриков в разных картинах?

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