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Сегодня, 17:25

Угадайте советский фильм по кадру. Тест от «Спорт-Экспресса»

Арина Забгаева
Заместитель шеф-редактора «Стиля жизни»
Кадр из фильма «Кавказская пленница»
Угадайте советский фильм по кадру. Тест от «Спорт-Экспресса».
Фото Кадр из фильма «Кавказская пленница»
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Советские фильмы запомнились многим не только шутками и цитатами, которые превратились в крылатые фразы, но и особой атмосферой: костюмами, настроением, даже цветокоррекцией.

Сможете угадать все фильмы по стоп-кадру? И не перепутать Шуриков в разных картинах?

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