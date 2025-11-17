Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Смотреть
Фильмы
Сериалы
Мультфильмы
Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Статьи
Угадайте актера по трем фильмам с его участием: тест
Фильмы и сериалы

Сегодня, 07:00

1 мин.

Угадайте актера по трем фильмам с его участием! Тест от «Стиля жизни»

Дарья Хромова
Автор
Угадайте актера по трем фильмам с его участием: тест
Фото Кадр из фильма «Мстители», реж. Джосс Уидон / Marvel Studios

В мире кинематографа актеры примеряют десятки образов. Но лишь некоторые роли становятся культовыми визитными карточками артистов. Причем успех зависит как от самого актера, так и от воли случая. Ведь предугадать, что точно понравится зрителю, бывает трудно.

Узнать звезду по ключевым работам — лучшая проверка для киноэрудита. Социальные тренды и сиюминутная популярность проходят, а настоящие шедевры и имена их героев остаются в памяти зрителей на долгие годы.

Сможете ли вы без труда назвать актера, глядя на три главные работы его фильмографии? Проверьте свою память, кругозор и любовь к кинематографу в этом захватывающем тесте от «Стиля жизни»!

Самые странные завещания зарубежных звезд.Последнее желание: 10 самых странных завещаний зарубежных звезд

ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
Олимпийские игры 2026 в Милане пройдут с 6 по 22 февраля
Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе