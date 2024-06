Умер звезда «Голодных игр» Дональд Сазерленд: что известно о его смерти

Сегодня, 20 июня, умер голливудский актер Дональд Сазерленд. Ему было 88 лет. Он считался одним из величайших актеров, которые долгое время не номинировались на премию «Оскар». Лишь в 2017 году ему наконец была вручена почетная статуэтка. Кроме того, Сазерленд — обладатель премии «Эмми» и двух «Золотых глобусов». Канадец известен ролями в таких фильмах, как «Грязная дюжина», «Военно-полевой госпиталь», «Клют» и сага «Голодные игры».

Что известно о смерти Дональда Сазерленда

О смерти актера Дональда Сазерленда сообщил его сын Кифер Сазерленд в своих социальных сетях.

«С тяжелым сердцем сообщаю вам, что мой отец Дональд Сазерленд скончался. Лично я считаю его одним из самых важных актеров в истории кино. Его никогда не пугала роль, хорошая, плохая или уродливая. Он любил то, что делал, и делал то, что любил, а большего и требовать нельзя. Жизнь прожита хорошо», — написал он.

Точная причина смерти актера пока неизвестна. По данным СМИ, Сазерленд долгое время боролся с болезнью.

Чем знаменит Дональд Сазерленд

На протяжении более полувека актер, удостоенный премий «Эмми» и «Золотой глобус», играл злодеев, романтических героев и наставников. В последнее время его популярность возросла благодаря роли злого президента Сноу во франшизе «Голодные игры».

Сазерленд никогда не считал себя киношным красавчиком. Сам актер часто вспоминал, что однажды спросил свою мать, хорош ли он собой, на что получил ответ: «Нет, но в твоем лице много характера».

Фото Global Look Press

И все же за шесть десятилетий, начиная с начала 1960-х, Сазерленд снялся почти в 200 фильмах и телешоу — в некоторые годы он снимался в 5-7 фильмах сразу. Его способность быть милым в одной роли, угрожающим в другой и просто странным в третьей понравилась режиссерам, среди которых Федерико Феллини, Роберт Олтман, Бернардо Бертолуччи и Оливер Стоун.

Сазерленд впервые привлек внимание зрителей как солдат и социопат в фильме «Грязная дюжина» (1967), действие которого происходит во время Второй мировой войны. Сначала он должен был играть персонажа без реплик, пока ему не сказали заменить другого актера. «Ты, с большими ушами, сделай это! — вспоминал он, как режиссер Роберт Олдрич кричал на него. — Он даже не знал моего имени».

Многие самые запоминающиеся роли Сазерленда пришлись на период с 1970 по 1981 год, когда он снялся в 34 фильмах. Тогда он часто играл мужчин, которые ходили по тонкой грани между здравомыслием и безумием, а иногда и стирали эту грань — например, «Двадцатый век», «Казанова Федерико Феллини».

Фото Getty Images

Также Сазерленд многим запомнился в образе капитана Пирса по прозвищу Ястребиный Глаз в картине Роберта Олтмена «Военно-полевой госпиталь», сержанта Оддболла в комедийном боевике Брайана Дж. Хаттона «Герои Келли», инспектора департамента здравоохранения Мэтью Беннелла в сайфай-хорроре «Вторжение похитителей тел» Филипа Кауфмана.

В 1995 году Сазерленд получил премию «Эмми» за роль второго плана в фильме «Гражданин Икс».

Новый взлет карьеры у актера случился в XXI веке. В большом кино он запомнился яркой ролью мистера Беннета в «Гордости и предубеждении» Джо Райта. Также он стал известен более молодой аудитории, сыграв злодея во франшизе «Голодные игры». На телевидении одну из лучших своих ролей Сазерленд сыграл в фильме Джона Франкенхаймера «Путь к войне».

Среди последних работ Сазерленда — сериалы «Законники: Басс Ривз» и «Среди акул». В последние месяцы жизни актер также работал над своими мемуарами Made Up, But Still True, релиз которых запланирован на ноябрь.

Личная жизнь Дональда Сазерленда

Дональд Сазерленд трижды был женат. Первая супруга — актриса Лоис Хардвик, с которой Сазерленд прожил семь лет. Во втором браке, с актрисой Ширли Дуглас, у Дональда родились дети: сын Кифер и дочь Рэйчел. Но и этот союз развалился.

Фото Getty Images

В 1974 году Сазерленд начал отношения со своей третьей женой, канадской актрисой Франсин Расетт. Они познакомились на съемках канадской новаторской драмы «Чужой гром». Франсин подарила Дональду троих сыновей — Россифа, Энгуса и Роуга, и именно с ней актер прожил до конца жизни.

Из детей Дональда наиболее известным стал сын Кифер Сазерленд. Он пошел по стопам отца и тоже стал актером. Кифер снялся в более чем восьмидесяти фильмах и сериалах, самые примечательные из них — «24 часа», «Останься со мной» и «Пропащие ребята».