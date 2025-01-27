Что известно о смерти актера Игоря Янковского

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Сегодня, 27 января, сообщили о смерти актера и бизнесмена, одного из основателей Российской ассоциации рекламных агентств (АКАР) Игоря Янковского.
Рассказываем, что известно к настоящему моменту.
О смерти актера Игоря Янковского сообщил медиаресурс Sostav. Обстоятельства смерти не называются. Известно, что Игорю Янковскому было 73 года.
Игорь Янковский родился в 1951 году в Ленинабаде (Таджикистан). Принадлежал к известной актерской династии Янковских: был сыном народного артиста Ростислава Янковского, а Олегу Янковскому доводился племянником. Поэтому тоже выбрал актерскую профессию. В 1974 году Игорь Янковский окончил театральное училище имени Щукина, служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной.
С 1992 году перешел в рекламный бизнес. Также Игорь Янковский получил степень кандидата политических наук.
Игорь Янковский начал сниматься еще до окончания училища. Его первой работой стал эпизод в фильме «Это сильнее меня». Самой известной ролью стала роль Джеральдина-младшего в «Приключениях принца Флоризеля» («Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы»). Другие известные проекты с его участием: «Следствие ведут знатоки», «Колье Шарлотты», «Осторожно, листопад!», «Время и семья Конвей», «Дураки умирают по пятницам», «Исповедь содержанки», киножурнал «Ералаш» и множество других.
Последний фильм с участием Игоря Янковского, «Марш-бросок: Особые обстоятельства», вышел в 2013 году.
Помимо ролей в театре и кино, Игорь Янковский известен как телеведущий и как профессионал в сфере рекламы. Он был соучредителем и руководителем компании «Максима», президентом Международного фестиваля рекламы, стал соучредителем и руководителем агентства «Рекламный картель», президентом Ассоциации коммуникационных агентств России, академиком Российской академии рекламы.
Игорь Янковский был женат на Эвелин Мотл, от которой у него родились дочь Анна-Мария и сын Денис. В 2010 году Денис был признан виновным в хранении и попытке сбыта наркотиков и приговорен к четырем годам лишения свободы условно.