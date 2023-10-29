Что известно о смерти Мэттью Перри

Сегодня стало известно, что на 55-м году жизни скочался популярный актер Мэттью Перри, запомнившийся зрителям в первую очередь по роли Чендлера в сериале «Друзья».

Что известно о смерти Мэттью Перри

28 октября актер Мэттью Перри был обнаружен мертвым в своем доме. Об этом сообщил американский таблоид ТMZ со ссылкой на свои источники в полиции.

Помощник актера рассказал, что Перри, вернувшись после тренировки по пиклболу (это гибрид тенниса, настольного тенниса и бадминтона), захотел освежиться и принять ванну. Через два часа помощник позвонил ему, но актер не ответил. Испугавшись, тот вызвал службу спасения. Прибывшие спасатели обнаружили Мэттью Перри лежащим в джакузи. Он был уже мертв.

Что говорят о причинах смерти

Мэттью Перри не скрывал, что несколько лет назад страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Поэтому в первую очередь специалисты, осматривавшие тело Перри и место происшествия, заподозрили смерть от передозировки. Но следов наркотических веществ в доме обнаружено не было. Были ли наркотики в крови актера — пока неизвестно, поскольку нет результатов вскрытия.

Признаков насильственной смерти на теле Перри не было. Вероятно, осмотр места происшествия тоже не дал никаких улик, которые подтверждали бы это предположение.

По последней версии у актера остановилось сердце. Он умер либо от самой остановки, либо от того, что захлебнулся в воде, будучи не в состоянии выбраться из джакузи самостоятельно. Истинную причину должны выявить после вскрытия.

Как восприняли новость о смерти коллеги

Мэттью Перри было всего 54 года. Он вел не самый здоровый образ жизни, имел проблемы с лишним весом. Но никто не мог предположить, что актер умрет так неожиданно.

Актер Майкл Рапапорт сказал, что Мэттью Перри будет жить вечно — он стал неотъемлемой частью американской культуры.

В заявлении продюсера ситкома «Друзья» также говорится, что наследие Перри будет жить в сердцах многих людей. «Мы опустошены кончиной нашего дорогого друга Мэтью Перри. Мэттью был невероятно одаренным актером и неотъемлемой частью семьи Warner Bros. Television Group», — отметили представили компании в интервью для CNN.

Фото Кадр из сериала «Друзья»

Чем знаменит Мэттью Перри

Самый запоминающийся образ актера — Чендлер Бинг из сериала «Друзья». Другие известные проекты с его участием: «Поспешишь — людей насмешишь» (1997), «Девять ярдов» (2000), «Папе снова 17» (2009).

Последний раз Перри появился на экране в 2021 году, когда снимали продолжение «Друзей».

Личная жизнь

В юности Мэттью Перри встречался с Джулией Робертс, но до свадьбы дело не дошло. В 2020 году актер обручился с литературным агентом Молли Гурвиц, но через год после помолвки пара распалась.

Насколько известно, детей у актера не было, поэтому наследником его многомиллионного состояния может стать отец.