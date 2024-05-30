Что известно о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк

Сегодня ночью, 30 мая умерла российская актриса Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Долгое время звезда боролась со страшной болезнью. Наибольшую популярность Заворотнюк принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня».

Что известно о смерти Анастасии Заворотнюк

Первое сообщение о смерти Анастасии Заворотнюк появилось сегодня утром, 30 мая на ее личной странице в соцсети.

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — говорится в посте.

Других подробностей о кончине Анастасии пока не сообщается.

История болезни Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк перестала появляться на телеэкранах в 2019 году. В мае 2020 года стало известно, что у нее обнаружена опухоль головного мозга — глиобластома. Эта же болезнь унесла жизни Жанны Фриске, Михаила Задорнова и Дмитрия Хворостовского.

Около пяти лет артистка боролась со страшной болезнью. При этом родные и врачи практически ничего не сообщали о состоянии здоровья звезды и не давали интервью.

Иногда о состоянии Анастасии писала ее старшая дочь Анна в своем личном блоге.

«Мама потихонечку, но сами понимаете — болезнь такая очень страшная, опасная. Но мама у меня боец, она со всем справится, она настоящая умничка!, — делилась девушка.

Осенью 2022 года звезда «Моей прекрасной няни» была госпитализирована в частную онкологическую клинику, где провела несколько месяцев. В феврале 2023 года стало известно, что Анастасию выписали, однако о состоянии ее здоровья близкие ничего не сообщили. Единственной подробностью тогда был только пост дочери Анастасии, Анны: девушка рассказала, что мама «болеет очень сильно».

Известно также, что Заворотнюк в ходе лечения перенесла трепанацию черепа.

В последнее время актриса пребывала в своем доме в Крекшино, откуда периодически ее возили в клинику на процедуры.

Чем знаменита Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. В 1993 году она окончила Школу-студию МХАТ, после чего стала актрисой театра-студии под руководством Олега Табакова. За 10 лет работы в театре она сыграла в 29 спектаклях.

Однако широкую известность Анастасии Заворотнюк принесла роль няни Вики в комедийном телесериале «Моя прекрасная няня». Также она сыграла в таких фильмах, как «Код Апокалипсиса», «Шекспиру и не снилось», «Наследник».

В 2006 году Заворотнюк стала заслуженной артисткой Российской Федерации.

Кроме того, звезда ситкома «Моя прекрасная няня» вела популярные телепередачи на ТВ. Среди них — «Хорошие песни» на канале «СТС».

Личная жизнь Анастасии Заворотнюк

Первый муж Анастасии — немец бизнесмен Олаф Шварцкопф. Вместе с ним она переехала в Таллин, но этот брак продлился недолго. Актриса вернулась в Москву. Почти год они пытались поддерживать отношения на расстоянии, но Анастасии суждена была еще одна встреча.

Вскоре она вышла замуж снова — за бизнесмена Дмитрия Стрюкова. У пары родилась дочь, и вместе они переехали в США. Позже родился и сын.

Однако спустя 10 лет Анастасия и Дмитрий развелись. Актриса жила на две страны — в России играла в театре, в США занималась недвижимостью.

С 2006-го звезда встречалась с коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Сергеем Жигуновым. Он ушел из семьи к Анастасии, однако отношения продлились всего два года, после чего пара рассталась. Сергей вернулся к жене.

Вскоре актриса познакомилась с фигуристом Петром Чернышевым. Они поженились в кругу близких, а затем у пары родилась дочь Мила. Анастасия скрывала от публики, что беременна третьим ребенком.

Когда состоится церемония прощания с Анастасией Заворотнюк

На данный момент неизвестно, когда состоится церемония прощания с актрисой Анастасией Заворотнюк.

«О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», — говорится в личном аккаунте звезды.